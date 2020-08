(Image Microsoft)

Microsoft a révélé mardi une date de lancement et d’autres détails sur son nouveau service de jeu basé sur le cloud.

Project xCloud fera ses débuts sur 22 marchés (y compris les États-Unis) le 15 septembre pour Android, permettant aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate de jouer à plus de 100 jeux sur leur téléphone ou leur tablette. Microsoft n’a pas dit quand xCloud arrivera sur les appareils iOS; il pourrait y avoir un retard en raison des politiques de l’App Store d’Apple, comme l’a noté The Verge.

Peu déçu, nous n’avons pas encore entendu de mise à jour sur xCloud pour PC ou iOS. Les trucs Android sont bons, mais seulement un morceau d’un gâteau beaucoup plus grand. – Brad Sams (@bdsams) 4 août 2020

xCloud permet aux utilisateurs de jouer à des jeux Xbox puissants tels que Halo sur leurs smartphones. xCloud arrivera sur Windows 10 ainsi que sur la plate-forme Xbox.

Microsoft a déclaré le mois dernier que Project xCloud serait inclus dans son programme d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Le forfait Ultimate comprend l’accès aux jeux console et PC, en plus d’un abonnement Xbox Live Gold, pour 14,99 $ / mois.

Certains appellent xCloud le «Netflix des jeux», étant donné qu’il permet aux utilisateurs d’accéder à une bibliothèque de jeux via le cloud.

Microsoft a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Razer, PowerA, 8BitDo et Nacon pour vendre de nouveaux accessoires conçus pour xCloud, tels que des clips téléphoniques et des contrôleurs de voyage. Les joueurs peuvent également utiliser les contrôleurs Xbox One Bluetooth Wireless et PlayStation DualShock 4.

Les jeux disponibles via xCloud incluent Halo 5: Guardians, Destiny 2, Grounded, Gears 5, Tell Me Why, Forza Horizon 4 et la plupart des titres de la bibliothèque Xbox Game Pass, selon une page FAQ.

Microsoft est en concurrence avec des sociétés telles que Google et Nvidia qui investissent également dans des services de jeux basés sur le cloud.

Microsoft se prépare à sortir sa nouvelle console, la Xbox Series X, plus tard cette année.