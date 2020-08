Microsoft a commencé à tester sa plate-forme de jeu xCloud sur iOS en février, mais les choses se sont compliquées depuis. La société a annoncé aujourd’hui la fin des tests avec xCloud sur le système d’exploitation mobile d’Apple en raison des politiques strictes de l’App Store.

Le projet xCloud permet aux utilisateurs de jouer à des jeux Xbox n’importe où via le streaming avec une connexion Internet haut débit. xCloud était testé sur Android depuis l’année dernière, et Microsoft a publié une version préliminaire pour iOS plus tôt cette année pour environ 10000 testeurs enregistrés.

Pour se conformer aux règles TestFlight d’Apple, Microsoft a limité les tests xCloud sur iOS à un seul jeu, « Halo: The Master Chief Collection ». Cependant, la société a déclaré à The Verge que le projet était en cours d’arrêt sur iOS en raison de politiques strictes de l’App Store.

Microsoft n’a pas fourni de détails sur ces politiques de l’App Store, mais ils font probablement référence au fait qu’Apple rejette toute application qui propose son propre catalogue d’applications ou de jeux dans l’App Store. En attendant, xCloud sera disponible pour les utilisateurs d’Android à partir du 15 septembre.

Notre période d’essai d’aperçu de Project xCloud a pris fin sur iOS et nous nous concentrons sur la fourniture de jeux en nuage dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate aux clients Android à partir du 15 septembre.

Malheureusement, il est peu probable qu’Apple approuve le xCloud de Microsoft sur l’App Store, car la société a empêché la sortie d’autres applications similaires pour iOS. La semaine dernière, Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, a critiqué la société pour ses pratiques anticoncurrentielles après le rejet d’Epic Games Store sur la plate-forme Apple.

L’application Steam Link pour iOS et tvOS n’a été approuvée sur l’App Store qu’après un an, et uniquement parce que ses joueurs peuvent accéder à leur bibliothèque de jeux tout en étant connectés à leur Mac hôte sans solution totalement indépendante comme xCloud.

Alors qu’Apple tente de promouvoir l’iPhone, l’iPad et même l’Apple TV en tant qu’appareils de jeu avec Apple Arcade, ces restrictions de l’App Store affectent certainement les utilisateurs. Contrairement à Apple, Samsung a annoncé aujourd’hui sa nouvelle gamme Galaxy avec une version spéciale de l’application Xbox Game Pass intégrée au service xCloud.

