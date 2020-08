Après une longue attente, nous avons enfin eu l’occasion de jeter un premier regard sur Xbox série x, L’interface de Microsoft pour sa nouvelle génération de consoles qui devrait arriver sur le marché en novembre prochain. Curieusement, le plus frappant est que ce ne sera pas seulement un environnement qui mènera à nos jeux vidéo préférés. L’idée des gars de Redmond est d’apporter ce design aux applications Xbox One, PC et mobiles.

Par conséquent, on pourrait dire que la Xbox Series X représente une nouvelle étape dans l’histoire des logiciels Microsoft. Grâce à cette interface, les expériences que nous obtiendrons dans leurs consoles de jeux, ordinateurs et applications mobiles seront beaucoup plus similaires. Ceci, comme toujours, devrait aller de pair avec une synchronisation encore plus réussie du contenu et des fonctions, ce qui a toujours distingué l’entreprise nord-américaine.

«Le texte est plus lisible, les éléments à l’écran sont plus faciles à comprendre et la réalisation de leurs tâches est plus rapide que jamais», expliquent-ils dans la présentation de cette interface. On peut également noter que Microsoft réintègre les tuiles, que nous avons vues à la fois dans Windows pour PC et dans les versions du Windows Phone disparu. En fait, ce n’est pas autant de différence avec l’interface Xbox One qu’on aurait pu s’y attendre.

Cela est probablement dû aux mises à jour constantes subies par le même système d’exploitation au fil des ans. La plupart des améliorations que les utilisateurs ont appréciées seront définitivement intégrées. Ils ont même souligné que le système de navigation à travers les pages est identique. Cependant, ils disent que c’est maintenant plus fluide.

Améliorations de la nouvelle interface Xbox Series X

Si nous passons aux principales fonctionnalités sur lesquelles ils ont travaillé pour nous offrir une meilleure expérience utilisateur, nous devons nous arrêter à des questions très spécifiques. Par exemple, la nouvelle interface devrait se charger jusqu’à 50% plus rapidement lorsque nous allumons la console. Aussi, lorsque l’on quitte les jeux pour revenir au menu principal, cela devrait aussi gagner du temps par rapport aux inscriptions précédentes.

Mais, d’après ce qui a été dit, la nouveauté la plus significative concerne l’utilisation de la mémoire de la console. La nouvelle interface promet d’utiliser jusqu’à 40% de RAM en moins que la version précédente. Cela permettra d’orienter les ressources, presque sans distraction, vers les jeux et applications installés sur la machine.

Inutile de dire que l’interface atteindra sa gloire sur la nouvelle Xbox Series X, en partie grâce à son unité de stockage SSD. Mais cela affectera également le Xbox Game Pass sur PC et les applications pour appareils mobiles. Idem pour Project xCloud mais, dans un premier temps, uniquement sur les terminaux Android.

Des améliorations au-delà des nouvelles consoles

D’un autre côté, et avec les besoins actuels de connectivité, Microsoft a également signalé que «avec la nouvelle application, les amis Xbox peuvent rapidement s’envoyer des messages ou organiser des groupes pour tenir des conversations même lorsqu’ils sont absents. Nous avons également amélioré les notifications, qui refléteront l’activité sur les appareils mobiles, les PC et les consoles. Ceci est plus détaillé dans leur déclaration officielle.

Nous intégrons mieux votre téléphone aux expériences sociales Xbox, ce qui vous permet de partager plus facilement et de vous connecter avec votre réseau d’amis. Par exemple, lorsque vous choisissez de partager un extrait de jeu ou un statut depuis votre console, il sera également automatiquement envoyé à votre application mobile Xbox afin que vous puissiez le partager sur les réseaux sociaux de votre choix.

Dernier point mais non le moindre de ce qui précède, il faut également parler du lifting que va subir le Microsoft Store, le magasin d’applications de Microsoft pour les ordinateurs. De nombreux utilisateurs avaient déjà eu accès à ces optimisations au cours des semaines précédentes. À ce sujet, la société a déclaré que «nous avons réduit le temps de démarrage de l’application de deux secondes, et la navigation mise à jour permet de trouver plus rapidement et plus facilement ce que vous recherchez. Il est facile de comprendre en un coup d’œil ce qui est inclus ou réduit avec n’importe quel abonnement que vous avez, comme Xbox Game Pass. Sans aucun doute, une grande étape historique pour les services Microsoft.

