Le créateur de Fortnite, Epic Games, a fait valoir que le plan d’Apple de mettre fin à son adhésion au programme pour développeurs constituerait une «représaille excessive» et «un effort illégal pour maintenir son monopole et calmer toute action de la part d’autres personnes qui oseraient s’opposer à Apple».

Plus tôt ce mois-ci, Epic Games a stratégiquement violé les règles d’Apple concernant les achats intégrés en introduisant sa propre option de paiement direct pour la monnaie du jeu dans son jeu à succès Fortnite sur iOS. Apple a rapidement retiré Fortnite de l’App Store et a ensuite informé Epic Games que son adhésion au programme pour développeurs serait résiliée dans les deux semaines à moins qu’elle ne soumette à nouveau Fortnite sans l’option de paiement direct.

En mettant fin à son adhésion au programme pour développeurs, Epic Games perdrait non seulement sa capacité à développer Fortnite pour iOS, mais également son moteur de jeu populaire Unreal Engine pour iOS et macOS, sur lequel des milliers de développeurs comptent pour leurs jeux.

Dans un dépôt judiciaire [PDF] aujourd’hui, Epic Games a déclaré que plusieurs licenciés d’Unreal Engine avaient contacté la société « exprimant une grave préoccupation concernant les actions d’Apple et son impact sur leurs projets iOS et macOS », y compris Microsoft.

Dans une déclaration en faveur d’Epic Games [PDF], Kevin Gammill, responsable du jeu Microsoft, a écrit que «l’arrêt par Apple de la capacité d’Epic à développer et à prendre en charge Unreal Engine pour iOS ou macOS nuira aux créateurs de jeux et aux joueurs». Plus précisément, Gammill a déclaré que les jeux utilisant Unreal Engine seraient placés dans un «désavantage substantiel», citant à titre d’exemple le propre jeu de course de Microsoft, Forza Street, pour iPhone et iPad.

Apple a fait valoir qu’Epic Games avait commis des «blessures auto-infligées» en violant intentionnellement ses règles, notant qu’elle aurait pu poursuivre son action en justice sans introduire d’option de paiement direct dans l’application Fortnite. Apple a également déclaré qu’il serait heureux que Fortnite revienne sur l’App Store si Epic Games corrige les violations.

Une audience relative à la demande d’injonction préliminaire d’Epic Games, qui obligerait Apple à remettre Fortnite sur l’App Store pendant la procédure judiciaire, est prévue pour demain à 15h00. Heure du Pacifique au tribunal de Californie.