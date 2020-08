Nous avons une nouvelle version dans le canal de développement Windows 10 Innsider Preview, une nouvelle version que Microsoft a publiée avec le numéro 20197 et qui ajoute la gestion des disques à la configuration de Windows 10, en plus de diverses améliorations et corrections.

Quoi de neuf dans Buil 20197

Amener la gestion des disques à la configuration

Nous avons mentionné que nous avions encore du travail de configuration en cours, et voici le prochain: à partir de la version d’aujourd’hui, vous pourrez désormais gérer vos disques et vos volumes à partir de l’application Paramètres. Cela inclut des tâches telles que l’affichage des informations sur le disque, la création et le formatage des volumes et l’attribution de lettres de lecteur.

Contrairement au composant logiciel enfichable MMC de gestion des disques existant, cette expérience moderne a été conçue à partir de zéro avec l’accessibilité à l’esprit. Il offre également une meilleure intégration avec des fonctionnalités telles que les espaces de stockage et la page de répartition du stockage.

Aller à Paramètres> Système> Stockage et cliquez sur Gérer les disques et les volumes pour commencer.

Le composant logiciel enfichable MMC de gestion des disques est toujours disponible pour ceux qui en ont besoin.

Autres mises à jour pour les initiés

L’expérience Your Phone est désormais progressivement déployée auprès du grand public

La diffusion des dernières actualités de Votre téléphone est étendue en général.

Exigences relatives aux fonctionnalités de l’application:

PC avec Windows 10 Octobre 2018 Update ou version ultérieure. Cependant, nous vous recommandons de toujours mettre à jour vers la dernière version de Windows 10, l’application Votre téléphone (1.20071.88) et Lien vers Windows (2.0). Disponible sur certains téléphones Android exécutant Android 9.0 ou version ultérieure avec intégration Lien vers Windows. Consultez la liste des téléphones compatibles ici. Le téléphone et l’ordinateur doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.

Il s’agit d’une version progressive, donc cela peut prendre quelques jours pour que les applications apparaissent dans l’application Votre téléphone.

Changements et améliorations

Ils mettent à jour le comportement ALT + Tab avec les onglets Microsoft Edge pour avoir maintenant une valeur par défaut d’affichage de 5 onglets maximum, au lieu des onglets récents. Si, à un moment donné, vous souhaitez modifier cela, vous pouvez le faire dans Paramètres> Système> Multitâche. Ils envisagent d’inclure une section de navigation Web dans l’en-tête Paramètres, et les initiés pourraient commencer à voir cela. À l’avenir, seuls les Image de profil actuellement active dans Vos informations dans les paramètres. Les commentaires désactiveront l’ID d’événement d’avertissement ESENT 642. Il est désormais possible de sélectionner le nouveau Microsoft Edge comme application souhaitée dans Accès attribué. Nous avons mis à jour le Narrateur pour que maintenant, En utilisant Microsoft Pinyin IME, le Narrateur peut distinguer les caractères / mots candidats en fournissant des informations de lecture détaillées.

Arrangements

Correction d’un problème où les en-têtes de lettre dans la liste de toutes les applications du menu Démarrer avaient un remplissage à gauche inutile lorsque la liste de toutes les applications était masquée. Correction d’un problème où ALT + Tab sur un onglet le navigateur déplaçait parfois l’onglet de navigateur précédemment actif au début de la liste Alt + Tab. Correction d’un problème où si vous aviez épinglé un site Web à votre barre des tâches, puis déplacé votre fenêtre Microsoft Edge avec ce site ouvert sur un autre bureau virtuel, le site épinglé n’affichait pas les onglets ouverts correspondants sur ce nouveau bureau. Correction d’un problème où la commande sysprep échouait avec l’erreur 0x80073CFA sur les dernières versions. Correction d’un problème où l’éditeur Le groupe de stratégies a affiché une erreur contextuelle concernant WnsEndpoint_Policy lors des derniers vols. Correction d’un problème où la commande Get-Volume Po werShell ne reconnaissait pas les volumes au format exFAT. Correction d’un problème qui affectait les performances de démarrage d’explorateur.exe lors du démarrage et de la première connexion. Correction d’un problème où les dossiers de l’explorateur de fichiers épinglés au démarrage apparaissaient avec un Arrière-plan plus sombre que les autres tuiles en mode clair. Correction d’une condition de concurrence qui pouvait entraîner le plantage de la page Paramètres de police. Correction d’un problème où les paramètres de police et les paramètres de thème affichaient l’ancien style de l’icône de police. Microsoft Store – Correction d’un problème qui pouvait faire en sorte que la page État du réseau dans Paramètres affiche un ancien nom de réseau, plutôt que le nom du réseau auquel vous êtes actuellement connecté et ne correspond pas à ce que le menu latéral affichait Correction d’un problème qui provoquait certains VPN avec l’option « Utiliser automatiquement mon nom de connexion et mon mot de passe Windows (et mon nom de domaine io, si elle avait) activé, ils ne se connecteraient plus automatiquement. »Correction d’un problème qui faisait que certains Insiders rencontraient une vérification de bogue sur les versions récentes citant une violation d’Hyperguard. Correction d’un problème lors de l’utilisation du champ de recherche dans l’Explorateur des fichiers, où le fait d’appuyer sur la touche Entrée entraînerait le passage du focus clavier à la section d’accès rapide du volet de navigation au lieu des résultats de la recherche. Correction d’un problème avec Microsoft Pinyin IME, où saisir certaines phrases entraînerait la fermeture inattendue du panneau candidat.Résolution d’un problème avec Microsoft Pinyin IME, où l’utilisation du style double pinyin, en tapant quelque chose comme «goldb; du »où le premier candidat pouvait être un mot anglais, la conversion ne fonctionnait pas. Correction d’un problème lors de la saisie avec l’IME japonais qui pouvait parfois empêcher la saisie de symboles à l’aide de Shift + dans les champs de mot de passe. Correction d’un problème qui pouvait provoquer le plantage de certaines applications lors de la saisie de mauvaises combinaisons avec l’IME DaYi chinois traditionnel. Correction d’un problème avec Microsoft Bopomofo IME où il consommait des événements de touche Maj lorsqu’ils en résultaient Actions de basculement du mode IME. Correction d’un problème qui pouvait entraîner un CTFMON.exe lors du basculement vers certaines applications (comme Outlook) lors de la saisie avec un IME. Correction d’un problème où ImmGetCompositionString ne renvoyait pas la chaîne de Corriger la composition de l’IME pour les champs de texte YOMI. Correction d’un problème où la touche Windows dans la disposition du clavier tactile complet n’était pas mise en surbrillance après l’avoir touchée dans les versions récentes. Correction d’un problème lors de l’utilisation du Narrateur en mode de numérisation Ne restait pas désactivé dans Microsoft Teams Correction d’un problème qui empêchait Microsoft Flight Simulator de se lancer sur les deux v Fichiers plus anciens avec une erreur indiquant: « Le nom de fichier, le nom du répertoire ou la syntaxe du libellé de volume est incorrect. »

Problèmes connus

Ils travaillent sur un correctif pour un problème où certains jeux du Microsoft Store protégés par Easy Anti-Cheat peuvent ne pas démarrer. Ils étudient les rapports de blocage du processus de mise à jour pendant de longues périodes lors de la tentative d’installation d’une nouvelle version. dans un correctif pour un problème où les boutons min / max / close restent bloqués dans leur position d’origine après le redimensionnement d’une application pour UWP. Si vous déplacez la fenêtre de l’application, la position doit être mise à jour. Ils examinent des rapports indiquant que la nouvelle expérience de la barre des tâches pour les sites épinglés ne fonctionne pas pour certains sites. Ils travaillent sur un correctif pour activer l’aperçu en direct des onglets. Les sites épinglés s’efforcent d’activer la nouvelle expérience de la barre des tâches pour les sites épinglés existants. En attendant, vous pouvez désépingler le site de la barre des tâches, le supprimer de la page edge: // apps, puis épingler à nouveau le site. Ils s’efforcent de résoudre un problème où les sites épinglés n’affichent pas tous les onglets ouverts pour un domaine. En attendant, vous pouvez contourner ce problème en épinglant la page d’accueil du site au lieu d’une page spécifique (par exemple, épinglez microsoft.com au lieu de microsoft.com/windows).