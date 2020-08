Microsoft Surface Duo est désormais officiel. Le géant du logiciel a annoncé le lancement d’un appareil important car il représente le retour de l’entreprise sur le marché de la téléphonie mobile et la première de Microsoft dans la nouvelle catégorie des dispositifs de pliage de nouvelle génération.

Microsoft Surface Duo a été la cerise sur l’événement matériel que la société a organisé à la fin de 2019, où elle a montré les mises à jour pour Surface Pro 7, Surface Laptop 3 ou des nouveautés telles que la Surface Pro X et la Surface Neo. En principe, Noël 2020 a été cité comme date de lancement. En période de COVID où le retard du produit est la norme, cela peut surprendre le quatre mois avant le lancement, quelque chose qui peut s’expliquer par le matériel du terminal et une évidence dépassée pour un haut de gamme de 2020.

Satya Nadella a déclaré il y a des années, lorsque Microsoft a quitté le secteur de la téléphonie mobile face au fiasco de Nokia et Windows Mobile, qu’ils reviendraient lorsqu’ils auraient quelque chose « d’unique et innovant » à présenter qui se démarquerait de la concurrence. Vous donnerez votre avis s’il s’est conformé, mais nous craignons que ce Duo ne soit que la première tentative de ce qui viendra plus tard. Et ils ont donc reconnu les responsables de Microsoft dans l’annonce: « Surface Duo est un appareil de première génération et nous en sommes encore aux premiers stades de l’exploration de la prochaine étape. »

Microsoft Surface Duo, fonctionnalités

L’appareil est exactement comme nous l’avions annoncé. A mi-chemin entre mobile et tablette, avec un format double écran, il est similaire à la Surface Neo, avec une finition extérieure identique, mais avec une taille plus petite. Si Microsoft ne souhaite pas classer le Duo comme un simple mobile mais plutôt comme «un appareil de productivité mobile», force est de constater qu’il s’agit d’un smartphone par son format, ses fonctionnalités et l’utilisation d’un système d’exploitation comme Android.

Son design vous est bien connu. Il a deux écrans indépendants avec la technologie PixelSense de 5,6 pouces (AMOLED) et rejoint par un ensemble de charnières qui permettront des mouvements jusqu’à 360 degrés. Déplié, il offre une diagonale massive de 8,1 pouces. Les deux écrans sont sans aucun doute la clé de la fonctionnalité du Surface Duo, et Microsoft affirme que les utilisateurs peuvent afficher deux applications à la fois ou les exécuter ensemble sur les deux écrans.

Le châssis est construit sur un alliage de magnésium, un composé que Microsoft a utilisé dans toute la gamme Surface et qui offre légèreté, résistance et grand attrait. Les coins arrondis se démarquent avec le logo Surface qui préside le couvercle extérieur, dans une finition blanche (Glacier) vraiment attrayante comme nous l’avons vu ces derniers mois.

En ce qui concerne le matériel interne, le chipset est confirmé Snapdragon 855 comme moteur de l’appareil. C’était la star de Qualcomm 2019 et c’est toujours un bon développement, mais il existe déjà beaucoup de modèles avec deux SoC Qualcomm supérieurs (Snapdragon 865 et Plus), y compris d’autres pliables comme le Galaxy Fold2 de Samsung. Son utilisation dans le produit phare de Microsoft aurait été attendue compte tenu de son prix. Sûrement les gars de Redmond ne sont pas arrivés à l’heure et l’avance du lancement à la date prévue a été obligée de ne pas lancer le terminal encore plus obsolète.

Ils ne sont pas non plus excités 6 Go de RAM, bien en deçà du montant installé sur le haut de la gamme Android. Apple a fait des merveilles sur les iPhones avec moins de mémoire, mais nous ne savons pas si ce Duo sera tout aussi optimisé compte tenu des besoins du double écran et du système d’exploitation de Google. Mieux sur le stockage interne avec deux versions de 128 Go et 256 Go. Elle n’atteint pas non plus les possibilités d’autres produits phares, mais elles doivent être suffisantes.

Il utilise une double batterie d’une capacité de 3577 mAh. Semble court pour un appareil à double écran, mais Microsoft assure qu’il offrira une autonomie allant jusqu’à «15,5 heures de lecture vidéo locale» et «jusqu’à 27 heures de temps de conversation». Nous verrons. En termes d’appareils photo, il ne monte qu’un capteur de 11 MP (f / 2.0), une rareté pour un smartphone moderne.

Et il n’a pas non plus la 5G. Bien que les nouveaux réseaux mobiles à haut débit ne soient pas encore aussi répandus que promis, un terminal de ce prix ne peut pas se permettre de ne pas les soutenir. Des composants importants tels que le Wi-Fi 6 ou moins pertinents tels que NFC ou l’absence de haut-parleurs stéréo sont également manquants, mais cela ajoute au reste des lacunes matérielles. Compte tenu du prix de vente, la Microsoft Surface Duo ne se démarque pas exactement dans cette section comme vous le verrez résumée dans ses principales spécifications:

Écrans indépendants: deux panneaux AMOLED PixelSense Fusion Display de 5,6 pouces, avec une résolution de 1800 x 1350 pixels (4: 3), 401 PPI

Écran déplié: Écran PixelSense Fusion AMOLED de 8,1 pouces, avec une résolution de 2700 x 1800 pixels (3: 2), 401 PPI

Jeu de puces: Qualcomm Snapdragon 855

Mémoire RAM: 6 Go

Stockage: 128 à 256 Go UFS 3.0

Appareil photo: capteur 11 MP, f / 2.0, 1.0 µm, PDAF avec un champ de vision de 84 degrés de diagonale et optimisation pour l’IA

Connectivité: USB Type-C 3.1. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4G-LTE. GPS. Capteur d’empreintes digitales à l’écran.

Dimensions ouvertes: 145,2 mm x 186,9 mm x 4,8 mm

Dimensions fermées: 145,2 mm x 93,3 mm x 9,9 mm

Poids: 250 grammes

Batterie: double avec 3577 mAh

Système d’exploitation: Android 10

Microsoft Surface Duo, logiciel

C’est la seule Surface régie par Android et le seul matériel de marque Microsoft qui ne fonctionne pas avec Windows. Quelque chose qui aurait été impensable jusqu’à il y a quelques années, mais qui est aujourd’hui parfaitement compris étant donné que Microsoft a adopté Android comme son système de référence en mobilité et a produit des dizaines d’applications. Le chef de produit Panos Panay n’a pas été coupé de l’annonce: « Nous nous sommes associés à Google pour apporter le meilleur d’Android dans le Surface Duo. »

Et pourquoi pas Windows 10X? Un groupe d’utilisateurs a signé une pétition sur Change.org pour que Microsoft développe un Surface Duo avec Windows 10X et livre «ce qu’il promet depuis des années: un nouveau smartphone Windows». Cela n’a pas été possible pour diverses raisons. Le nouveau système de Microsoft n’est pas prêt et le Surface Neo a en effet été retardé. De plus, il ne dispose pas de suffisamment d’applications pour alimenter un smartphone.

Comme le dit Panay, le Surface Duo réunit le meilleur de Microsoft et de Google dans un seul produit. En d’autres termes, l’appareil est conçu pour offrir les applications et les services les plus importants des deux. La liste des applications préinstallées est énorme:

De Microsoft:

Microsoft Outlook

Équipes Microsoft

Microsoft OneDrive

Microsoft Edge

Microsoft OneNote

Microsoft à faire

Actualités Microsoft

Authentificateur Microsoft

Recherche Microsoft Bing

Portail d’entreprise Intune

LinkedIn

Collection Microsoft Solitaire

Audio de surface

De Google:

recherche Google

Assistant Google

Google Agenda

Google Drive

Google Duo

Google Photos

Google Play Films et TV

Google Play Store

Google Maps

Chrome

Gmail

Youtube

musique Youtube

Contacts

messages

Téléphone (s

Des dossiers

L’horloge

Calculatrice

Magnétophone

Spotify

Et quelques autres de Microsoft spécifiques pour le fonctionnement du double écran. Trop d’applications et trop de répétitions, duplication de navigateurs Web, d’outils de visioconférence ou de doubles moteurs de recherche.

Microsoft Surface Duo, disponibilité et prix

Le terminal peut désormais être réservé dans le Microsoft Store américain pour une disponibilité prévue le 10 septembre et dans deux configurations:

Avec 128 Go de capacité de stockage: 1 399 $

Avec 256 Go de capacité de stockage: 1499 $

Microsoft fournira le Duo avec des accessoires tels qu’un étui de protection spécial, un stylet Surface Pen, un chargeur USB Type-C et les écouteurs Surface. Prend en charge toutes les générations de stylet Surface Slim, de stylet Surface et de stylet Surface Hub 2.

En principe, il sortira aux États-Unis et nous ne savons pas quand il atteindra le marché international. Malgré son attrait incontestable et ce qu’il apporte à la nouvelle génération d’appareils pliables avec écrans flexibles ou doubles écrans, il en coûtera de vendre compte tenu de son prix élevé, d’un matériel interne de 2019 et sans fonctionnalités 5G, ce qui n’est pas typique d’un produit phare actuel. Et pour les plus fervents fans de Microsoft, sans Windows.

Il est difficile de trouver les adjectifs «uniques et innovants» promis par Nadella, mais il est important que Microsoft revienne dans l’industrie mobile avec son propre appareil et en se concentrant davantage sur un public professionnel plutôt que grand public. Ce n’est que le début. Samsung n’avait pas exactement raison lors du lancement du Galaxy Fold, mais c’était le début d’un pliage plus avancé. Il est certain que Surface Duo 2 est déjà en développement, tout comme Windows 10X pour la Surface Neo, qui dans les générations futures pourrait remplacer Android.