Pour de nombreux spécialistes de ce métier, c’est un secret de polichinelle que les graphiques peuvent refléter la réalisation de tendances concernant la valeur d’un crypto-monnaie. Ils fonctionnent comme un échantillon simplifié des variations subies par des facteurs purement techniques par rapport au prix des actifs. Par conséquent, savoir distinguer les principaux motifs graphiques Ce sera essentiel si vous voulez toujours réussir dans le monde compliqué du trading de crypto-monnaie.

Comme nous l’avons dit, après une période prolongée d’analyse des mouvements des prix des actifs, on peut voir comment certains de ces modèles ont tendance à se répéter. À partir de là, des stratégies beaucoup plus efficaces peuvent être établies pour les futures négociations commerciales. Des marchés tels que les crypto-monnaies.

Ces modèles classiques démontrent la probabilité que la tendance actuelle se poursuive ou change de direction. Ceux-ci peuvent généralement être considérés comme des représentations de périodes de consolidation qui se démarquent dans une tendance clairement définie et aident les traders à prendre des décisions éclairées.

Jetons donc un coup d’œil à certains des modèles les plus courants autour du Bitcoin et d’autres échanges de crypto-monnaie.

Classement général des modèles de trading de crypto-monnaie

Les spécialistes regroupent souvent les modèles de trading de crypto-monnaie en deux ou trois groupes principaux. Bien que nous les verrons en détail plus tard, il est pratique de commencer par cette première organisation générale.

Modèles de graphique de continuité

Comme son nom l’indique, les modèles de graphique de continuation sont ceux qui suggèrent la continuité d’une tendance actuelle. Certains les appellent également des modèles de consolidation. Ils peuvent être considérés comme une petite interruption dans le chemin que suit la valeur d’une crypto-monnaie. Parmi les exemples les plus courants de modèles de continuation figurent le drapeau et le fanion, les coins et les triangles de divers types.

Modèles de graphique d’inversion

Comme son nom l’indique, ces modèles d’inversion sont quelque chose comme l’antithèse des précédents. Ils montrent un changement dans le sens de la tendance dominante. C’est, d’eux, qu’un schéma opposé à celui qui se manifestait commence à être remarqué. Par conséquent, cela génère une cassure et un choc est à prévoir sur le marché actuel. Ici, nous pouvons trouver les modèles Head and Shoulders, pour n’en nommer que quelques-uns.

Motifs graphiques bilatéraux

Enfin, certains professionnels considèrent qu’un troisième groupe de modèles de trading de crypto-monnaie pourrait être déterminé. Nous parlons de modèles de graphiques bilatéraux. Ils indiquent essentiellement que les prix peuvent évoluer dans toutes les directions possibles. En effet, ils génèrent beaucoup moins de certitude que les précédents. Lorsque les modèles de graphiques bilatéraux apparaissent, cela signifie que le marché est à ses plus hauts de volatilité.

On considère parfois que les formations triangulaires devraient être incluses ici.

Principaux modèles de trading de crypto-monnaie

Triangles ascendants et descendants

Les modèles de triangle ascendant et descendant sont les plus courants. Haussier et baissier respectivement, se forment lorsque le niveau de support monte à l’approche de la résistance ou vice versa, bien sûr. Lorsque les deux enregistrements atteignent le même point, il y a une rupture définitive dans la direction visible. Cependant, l’expérience montre que les triangles ascendants sont souvent plus courants que les triangles descendants.

Tasse avec poignée

C’est une autre tendance positive. Il est clairement défini par un mouvement haussier qui s’arrête et semble s’inverser lentement, mais ne fait que créer un élan pour se poursuivre dans le futur. Cela peut donc conduire de nombreuses personnes à céder leurs actifs au pire moment, juste avant de faire un autre bond.

Motifs supérieurs et inférieurs en diamant

Le modèle Top Diamond anticipe un retournement baissier, qui peut être suivi d’un mouvement de tendance baissière. En contrepartie, le modèle graphique du diamant inférieur montre un possible début de mouvement à la hausse et l’inversion de la tendance haussière.

Motifs double bas et double dessus

Ensuite, nous avons les modèles Double Bottom et Double Top, ainsi que d’autres modèles de trading de crypto-monnaie auxquels vous devez faire attention. Le premier d’entre eux se produit lorsque, au sommet d’un mouvement baissier du marché, une tendance à la hausse se produit. On peut le distinguer car le prix atteint un nouveau plus bas sans casser le support. Montez ensuite en brisant la résistance. Il retombe au support et remonte, brisant à nouveau la résistance. De nouveaux sommets sont atteints. Pendant ce temps, dans le cas contraire, la même chose se produit, mais de nouveaux creux sont établis, inconnus jusqu’à ce moment.

Conclusions

Comme dans le trading de crypto-monnaie, les modèles ont tendance à se répéter, ils sont de plus en plus précis afin que les traders sachent comment le marché évoluera dans les jours suivants, voire des heures.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que les modèles commerciaux sont parfaits, loin de là. Il n’y a pas non plus de garantie qu’ils fonctionnent à 100% du temps. Ce ne sont que des outils vers lesquels nous pouvons nous tourner lorsque nous avons besoin de voir des signes de l’évolution du marché.

