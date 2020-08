Le célèbre Revenu de base il représente pour beaucoup une mesure de soutien économique essentielle pour s’en sortir. L’Institut national de la sécurité sociale s’engage périodiquement dans des enquêtes et des accréditations pour les nouveaux bénéficiaires de la subvention. Après les derniers contrôles, 1976 tricheurs ont été découverts pour avoir dépassé le seuil de revenu familial. Beaucoup attendent avec impatience le Virement bancaire en août comme ils s’annonçaient coupes importantes que nous allons découvrir immédiatement.

Qui peut demander le revenu d’inclusion

Les conditions d’obtention du soi-disant RDC sont les mêmes que celles que nous avons vues ces derniers mois, à savoir:

Valeur ISEE inférieure à 9 360 euros;

une valeur des actifs immobiliers en Italie et à l’étranger, autres que le domicile, ne dépassant pas 30 000 euros;

une valeur des biens meubles n’excédant pas 6000 € pour le célibataire, majorée en fonction du nombre de membres de la famille (jusqu’à 10000 €), en présence de plus d’enfants (1000 € de plus pour chaque enfant au-delà du deuxième) ou de membres en situation de handicap (5 000 euros de plus pour chaque membre handicapé et 7 500 euros pour chaque membre en situation de handicap sévère ou de non-autonomie).

une valeur de revenu familial inférieure à 6 000 euros par an. Ce seuil est porté à 7 560 euros aux fins d’accès à la pension de citoyenneté. Si l’unité familiale réside dans une maison louée, le seuil est relevé à 9 360 euros.

Que puis-je faire avec la carte RDC

La carte vous permet de:

retirer des espèces dans une limite mensuelle de 100 euros pour les familles composées d’un seul individu (majoré en fonction du nombre de membres du noyau);

payer le loyer en effectuant un virement mensuel SEPA / Giro à la Poste, en faveur du bailleur indiqué dans le bail, ou le versement hypothécaire à l’intermédiaire qui a accordé le prêt;

payer tous les services publics ou cantines scolaires, dans les bureaux de poste (avec bulletins postaux ou MAV) et dans tous les commerces autorisés (tabacs, supermarchés, bars, etc.).

acheter des biens de consommation

Ce qui ne peut pas être fait

Il n’est pas possible d’utiliser la carte pour:

jeux impliquant des prix en argent ou d’autres avantages

achat, location et crédit-bail de navires et bateaux de plaisance,

ainsi que les services portuaires;

armes;

achats auprès de galeries d’art et similaires;

matériel pornographique et produits et services pour adultes;

services financiers et de crédit;

services de transfert d’argent;

Services d’assurance;

articles de bijouterie;

achats dans des clubs privés,

articles en fourrure.

Réduction des revenus de citoyenneté

«L’article 3 de l’arrêté du 2 mars 2020 régit les modalités de mise en œuvre de la réduction semestrielle, qui agit sur le montant non dépensé ou non prélevé dans le semestre, à l’exception d’une prestation mensuelle reconnue. La règle prévoit qu’à la fin du semestre de référence, la valeur du solde net des arriérés déboursés au cours du même semestre de référence et nette de la valeur de la prestation mensuelle effectivement versée au cours du dernier mois du semestre et de tout montant à soustraire de la disponibilité de la carte conformément à l’article 2 du décret (réduction mensuelle). – tel que cité dans une partie du texte du message INPS n ° 2975 du 28 juillet « .

Cela signifie qu’à partir du mois d’août, le plan d’aide économique subira une réduction maximale de 20% selon ce qui avait déjà été finalisé précédemment avec le décret d’application publié au Journal officiel du 30 juin dernier.