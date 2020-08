Cette histoire a été initialement publiée le 16/08/2020

8h30 PDT le 16 août 2020 et dernière mise à jour le 22/08/2020

13 h 46 HAP le 22 août 2020.

Il n’y a pas si longtemps, 2K Games et Aspyr Media ont publié un portage complet de Civilization VI pour Android. Bien qu’il ait fallu plus de deux ans de plus pour arriver que le port iOS, cela valait vraiment la peine d’attendre. Non seulement Civ VI pour Android est entièrement fonctionnel, mais c’est un rare port PC à smartphone qui fonctionne vraiment, vraiment. Et c’est maintenant l’un de mes jeux préférés sur smartphone.

Je n’étais pas un grand fan de Civilization VI lors de sa première sortie en 2016. Tout comme sa préquelle lors de sa sortie, Civ VI avait des problèmes d’équilibre du jeu et d’IA. J’étais aussi ennuyé de ne pas pouvoir construire une ville aussi vite que je le pouvais dans Civ V, ni de générer plus de 500 pièces d’or par tour avec presque aucun effort et d’acheter des armées en masse.

Cependant, Civilization VI est devenu mon jeu le plus fréquemment joué pendant la saison COVID. Au moins quelques fois par semaine au cours des deux derniers mois, j’ai joué à Civ avec un collègue écrivain Android Police Jules Wang et Zachary Wander de XDA Developers. Jeu après match, je ne suis toujours pas complètement épuisé – il y a une demi-douzaine de façons de gagner et suffisamment de paramètres personnalisables pour transformer Civ en une expérience différente à chaque fois. Après avoir finalement cédé et acheté les différentes extensions et le contenu DLC, 2K m’a fourni un autre moyen de dépenser de l’argent: Civilization VI pour Android.

La vraie expérience Civ

Si vous n’avez jamais joué à Civilization auparavant, cela nécessite un peu d’explication. Vous commencez dans un monde presque inexploré, avec seulement un colon (pour faire une ville) et quelques autres unités de reconnaissance ou militaires. À partir de là, vous installez une ville, construisez des bâtiments et des quartiers dans la ville, créez plus d’unités, installez plus de villes, etc. Pendant que tout cela se produit, vous devez rechercher des technologies, maintenir une armée importante et éventuellement créer une religion.

Cependant, vous n’opérez pas votre civilisation dans le vide – il y a d’autres empires qui construisent également des armées, inventent la chimie et rivalisent pour attirer l’attention du monde avec des merveilles du monde. La diplomatie est une composante essentielle de la civilisation. Chaque dirigeant a ses propres désirs et motivations qui influent sur les relations commerciales. Si vous bouleversez un empire, peut-être en répandant votre religion dans leur pays ou en gagnant l’affection de leurs partenaires de la cité-état, cela pourrait conduire à la guerre.

Il y a six façons de gagner Civilization VI. Vous devez soit établir une colonie sur Mars (Science), attirer plus de touristes que tout autre empire (Culture), conquérir la capitale d’origine de toutes les autres civilisations (Domination), répandre votre religion jusqu’à ce qu’elle soit la croyance dominante dans chaque empire (Religion), ou tout simplement avoir un meilleur score que tout le monde à la fin du jeu. L’extension Gathering Storm ajoute une autre méthode de victoire: la diplomatie, où vous obtenez un certain nombre de points grâce au Congrès mondial.

En parlant d’extensions, il existe deux modules complémentaires principaux pour Civilization VI qui changent considérablement le jeu. Le premier est Rise and Fall, qui ajoute des cotes de fidélité aux villes et aux âges sombres / dorés qui offrent des bonus importants. Le second est Gathering Storm, qui ajoute la complexité des catastrophes naturelles.

La version Android du jeu est plus ou moins identique au port PC, ce qui est une réalisation impressionnante en soi. Il n’y a pas de mécanique supprimée ou d’IA simplifiée pour faire de Civilization une expérience plus décontractée, comme la série Civilization Revolution qui était déjà disponible sur les plates-formes mobiles. Cela signifie qu’il y a une courbe d’apprentissage importante si vous êtes nouveau dans la série Civ, mais un assistant en jeu est disponible pour vous aider en cours de route.

Malheurs mobiles

Aussi génial que ce soit de voir un vrai jeu Civilization sur Android, il y a quelques captures. Tout d’abord, il s’agit peut-être du jeu Android le plus exigeant en termes de GPU jamais publié. Aspyr a une liste complète d’appareils compatibles, et pour le moment, il est entièrement composé de téléphones phares sortis au cours des deux dernières années (plus l’onglet S6). Cependant, vous pouvez charger le jeu depuis APKMirror pour tenter votre chance avec d’autres appareils.

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

LG G7 ThinQ

LG G8s ThinQ

LG G8X ThinQ

LG V50 ThinQ 5G

LG V50S ThinQ 5G

LG V60 ThinQ 5G

OnePlus 6

OnePlus 6T

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

Téléphone Razer 2

Samsung Galaxy Note 10/10 +

Samsung Galaxy Note 9 (Snapdragon uniquement)

Samsung Galaxy S10 / S10 +

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S20 / S20 + / S20 Ultra

Samsung Galaxy S9 / S9 + (Snapdragon uniquement)

Samsung Galaxy Tab S6

Sony Xperia 1

Sony Xperia 5

Sony Xperia XZ2 Premium

Vous remarquerez peut-être également qu’aucun Chromebook ne figure sur cette liste. Ne pas inclure d’appareils Chrome OS me semble être une opportunité manquée, d’autant plus qu’il y a (vraisemblablement) une prise en charge du clavier et de la souris dans le code quelque part, mais peut-être qu’il n’y a pas assez de personnes utilisant des Chromebooks haut de gamme pour en valoir la peine. Je ne peux pas le charger sur mes propres ordinateurs portables pour le tester car il n’y a pas d’APK compatible x86.

Même si vous avez un appareil pris en charge, Civ VI ne fonctionne pas très bien. Sur mon Galaxy S20, l’un des téléphones Android les plus rapides actuellement disponibles, je n’ai presque jamais vu le jeu atteindre 30 images par seconde. Civilization fonctionne à 720p par défaut, mais vous pouvez changer cela à partir du menu des paramètres. Les performances diminueront probablement un peu pendant les sessions prolongées, car le SoC de votre téléphone aura du mal à rester au frais, à moins que vous n’ayez un téléphone de jeu avec un refroidissement actif (comme l’Asus ROG Phone 2 et son ventilateur amovible).

Civilization VI sur le Galaxy S20 avec compteur FPS

Pourtant, Civilization est un jeu au tour par tour où vous pouvez prendre autant de temps que vous le souhaitez pour prendre des décisions, il est donc toujours complètement jouable à moins de 30 images par seconde. Contrairement aux jeux de tir ou aux jeux en temps réel, vous n’êtes pas désavantagé si votre fréquence d’images est faible.

L’autre inconvénient majeur est l’interface. Sur les téléphones, vous devez parcourir plus de menus pour accéder à toutes les commandes qui sont généralement toujours visibles sur PC. Certes, il n’y a pas grand chose que les développeurs auraient pu faire ici, car il n’y a qu’une quantité limitée de texte que vous pouvez insérer sur un écran de smartphone à la fois. Vous allez certainement plisser les yeux beaucoup.

Civilization VI sur la Galaxy Tab S6

Cependant, si vous avez une tablette qui peut exécuter le jeu, l’interface est presque identique à la version de bureau. Je me suis beaucoup plus amusé avec Civ sur mon Galaxy Tab S6 que sur mon S20, même si avoir la possibilité de jouer sur les deux est vraiment génial.

Juste un tour de plus

En fin de compte, si vous êtes un fan de la série Civilization, ou si vous recherchez un jeu de stratégie qui va plus loin que le jeu mobile gratuit typique, je recommande vivement de donner une chance à Civ VI. C’est l’un des rares jeux auxquels je peux passer des heures à jouer sans ressentir le besoin de faire autre chose, principalement à cause de tout ce qui nécessite votre attention – ce n’est pas un jeu de type « jouer un podcast en arrière-plan ».

Vous pouvez jouer à Civilization VI gratuitement jusqu’à ce que vous atteigniez 60 ans, puis vous devrez payer des frais uniques de 20 $ pour débloquer toute l’expérience. L’achat via l’application permet également une prise en charge multijoueur locale avec d’autres appareils iOS et Android. Il existe également deux extensions disponibles, Rise and Fall (30 $) et Gathering Storm (40 $), mais je recommanderais d’attendre une vente avant de les récupérer.