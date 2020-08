Source: Joe Maring / Android Central

Le monde d’Android est vaste et en constante évolution. Non seulement Google nous offre un ensemble de nouveaux goodies avec lesquels jouer chaque année, mais de nombreuses entreprises modifient et personnalisent également la plate-forme pour ajouter de nouveaux éléments de conception, de nouvelles fonctionnalités, etc. C’est pourquoi nous avons des choses comme One UI de Samsung, OxygenOS de OnePlus, etc.

Grâce à la nature de mon travail ici chez Android Central (et bien avant en tant qu’adolescent ringard qui venait juste d’avoir une passion pour la plate-forme), j’ai eu le privilège de jouer avec presque toutes les versions d’Android qui existent. Il y en a que j’aime, dont je suis indifférent et d’autres que je ne supporte tout simplement pas. Parmi toutes ces différentes interfaces Android, celle qui me semble toujours spéciale est celle de Motorola.

Meilleurs fournisseurs VPN 2020: en savoir plus sur ExpressVPN, NordVPN et plus

Le logiciel Android de Motorola a tendance à ramener en arrière certaines des autres options disponibles, et si vous me le demandez, c’est vraiment dommage. Étant donné que Motorola commence rapidement à retrouver sa place dans l’espace phare, je voulais prendre un peu de temps aujourd’hui pour expliquer exactement pourquoi j’aime tant le logiciel de Motorola et pourquoi c’est l’un des meilleurs moyens de découvrir Android.

Commençons par la conception / esthétique globale, qui est pratiquement identique à ce que vous auriez sur un téléphone Google Pixel. Alors que « stock Android » n’existe pas vraiment en 2020 comme il le faisait il y a quelques années, c’est ce à quoi je pense lorsque j’imagine une version propre et pure du système d’exploitation. Que vous souhaitiez l’appeler « Android de Google » ou « Thème Pixel », je pense que c’est la version la plus agréable d’Android actuellement disponible.

Le design est évidemment une chose très subjective, mais à mon goût personnel, c’est le meilleur look Android en 2020. C’est facile pour les yeux, tout est bien présenté, et il ressemble à Android comme Google le souhaite. Une autre grande raison pour laquelle le logiciel de Motorola a l’air si bon est le fait qu’il n’est pas enlisé par des bloatwares inutiles, ce que vous ne pouvez pas dire pour des entreprises comme Samsung et LG.

Prenez n’importe quel téléphone Motorola moderne et vous ne trouverez aucune application dupliquée d’aucune sorte. Google Messages est utilisé comme application de messagerie par défaut, Google Photos est la seule application de galerie préinstallée, Google Phone est l’application de numérotation, etc. Plutôt que de se démener pour recréer des services qui existent déjà, Motorola laisse simplement Google faites ce qu’il fait le mieux. Le résultat final est un téléphone léger, convivial et qui n’est pas pris au milieu d’une querelle de services en cours. Lorsque vous prenez ce type de logiciel et que vous le placez sur un téléphone comme le Motorola Edge ou Edge +, vous obtenez quelque chose qui semble tout aussi vif et réactif qu’un Pixel 4.

Source: Joe Maring / Android Central

Imiter Google est une chose, mais ce n’est pas tout ce que fait Motorola. Au lieu de cela, il prend cette formule presque parfaite et s’appuie dessus de manière vraiment utile.

Semblables à tous les téléphones Motorola ayant cette esthétique super propre, ils sont également livrés avec une application «Moto» préinstallée. C’est l’une des rares applications personnalisées que Motorola inclut (les autres étant Radio FM et Aide pour les appareils), et c’est là que vous trouverez toutes les fonctionnalités logicielles personnalisées pour lesquelles l’entreprise est devenue si connue au fil des ans. Certains d’entre eux me sont plus utiles que d’autres, mais le fait que tout soit accessible à cet endroit plutôt que parsemé de confusion dans les paramètres rend toute l’exécution tellement meilleure.

Une partie de l’application héberge les actions Moto, qui sont divers gestes que vous pouvez effectuer pour effectuer certaines actions sur votre téléphone. Sans conteste, les deux plus pratiques sont Quick Capture et Fast Flashlight. Ce sont les gestes que nous avons eu depuis l’époque du Moto X, vous permettant de tordre le téléphone pour ouvrir l’application appareil photo et de le couper pour activer la lampe de poche.

Ils n’ont certainement rien de nouveau ou de révolutionnaire en 2020, mais ils continuent d’être deux des gestes les plus pratiques (et amusants) que j’ai jamais rencontrés sur un téléphone. Un autre de mes favoris est Screenshot Toolkit, qui vous permet d’éditer, de partager et de déclencher rapidement une capture d’écran à défilement chaque fois que vous en prenez une (quelque chose que Google n’a toujours pas compris comment ajouter à Android en tant que fonctionnalité à l’échelle du système).

Source: Daniel Bader / Android Central

Je m’en voudrais également de parler du logiciel Motorola sans mentionner Peek Display (anciennement appelé Moto Display). Peek Display allume une partie de votre téléphone lorsque vous appuyez sur l’écran ou lorsqu’une nouvelle notification arrive, vous indiquant l’heure, la date, la batterie restante et les icônes de toutes vos notifications actuelles.

Ce qui rend Peek Display particulièrement utile, c’est le fait que vous pouvez appuyer et maintenir ces icônes de notification pour en voir un aperçu et, dans certains cas, prendre des mesures (comme archiver un e-mail ou répondre à un message texte). Chaque fois que je teste un téléphone Motorola, Peek Display facilite la gestion des notifications tout au long de la journée sans avoir à prendre l’appareil et à allumer tout l’écran. Je viens d’appuyer sur la notification, d’agir comme je veux et de passer à autre chose.

De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à Motorola pour étoffer davantage son progiciel, dont l’un est Moto Gametime. Il est similaire à d’autres modes de jeu que nous avons vus d’entreprises concurrentes, vous permettant de bloquer les notifications / appels et d’ajouter des boutons de déclenchement supplémentaires au téléphone lorsque Motorola détecte que vous jouez à un jeu. Ajoutez cela à la récente suite Styles pour changer la police, la couleur d’accentuation, la forme de l’icône de l’application et la disposition de l’écran d’accueil de votre téléphone, et il y en a pour tous les goûts.

Source: Joe Maring / Android Central

C’est vraiment ce qui rend le logiciel Moto si spécial pour moi. En surface, c’est un skin Android incroyablement propre et léger qui ne confond pas l’utilisateur avec des fonctionnalités et des personnalisations infinies. Cependant, si vous souhaitez améliorer votre expérience d’un cran, de nombreux outils sont à votre disposition via cette application Moto. À peu près tous sont vraiment utiles, et le fait qu’ils soient rangés si proprement ne les rend en aucun cas intrusifs.

C’est un équilibre difficile à trouver, mais c’est un équilibre que Motorola fait toujours bien avec tous ses téléphones. Il y a une conversation à avoir sur la position de Motorola sur les mises à jour logicielles, mais quand on regarde l’expérience utilisateur générale de l’utilisation et de l’interaction avec un téléphone au quotidien, peu le font aussi bien que Motorola.

Beaucoup à aimer

Motorola Edge

Un excellent moyen de tout vivre en moto

De nombreux téléphones utilisent le progiciel personnalisé de Motorola, mais l’un des meilleurs moyens d’en faire l’expérience est d’utiliser le Motorola Edge. Positionné comme le produit phare de Motorola pour 2020, l’Edge offre un superbe écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, des performances rapides et une autonomie de batterie longue durée, le tout avec l’une des meilleures interfaces logicielles du marché.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.