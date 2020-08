Les joueurs ont accès à un grand nombre de joueurs et d’équipement NBA 2K20. Les joueurs ont tous des forces et des faiblesses différentes dans le jeu et construire une équipe avec différents types de joueurs est une façon incroyablement amusante de jouer. Non seulement cela, mais les joueurs ont également la possibilité de choisir parmi leurs joueurs NBA préférés, présents et passés, avec lesquels ils peuvent se mélanger pour leurs propres équipes personnelles.

En utilisant des codes de casier, les joueurs peuvent également débloquer différents joueurs ainsi que des améliorations de capacités et des uniformes pouvant être utilisés dans différents modes de jeu. Ces codes de casier ne font pas partie intégrante de la progression dans NBA 2K20, mais ils peuvent être un moyen très amusant de secouer le jeu en ajoutant un tout nouveau contenu auquel les joueurs n’auraient normalement pas accès. Ce guide montre aux joueurs tous les codes de casier disponibles et comment les saisir dans NBA 2K20.

Les codes de casier sont généralement publiés via le compte Twitter de NBA 2K. Certains de ces codes sont disponibles en permanence pour les joueurs, mais il existe également des codes à durée limitée que les joueurs voudront garder un œil sur. Ces codes ne sont généralement disponibles que pendant environ une semaine, alors prenez-les pendant qu’ils sont en place. Pour utiliser ces codes, les joueurs devront accéder à l’onglet Mon équipe du menu principal. Ils peuvent ensuite faire défiler jusqu’à l’onglet Extras où ils verront une option pour les codes de casier.

Cela fera apparaître l’écran de saisie du code de casier et les joueurs peuvent ensuite saisir tous les codes auxquels ils ont accès. Ces codes ne sont pas sensibles à la casse, les joueurs peuvent donc les saisir en minuscules et recevront toujours leur récompense. Les joueurs doivent cependant garder à l’esprit qu’ils doivent inclure tous les tirets qui se trouvent dans le code pour qu’il fonctionne correctement. Une fois le code saisi, les joueurs recevront la récompense associée à ce code.

Les joueurs trouveront ici tous les codes disponibles qu’ils peuvent utiliser dans NBA 2K20. À côté du code se trouve la date à laquelle ils ne sont pas disponibles. Certains d’entre eux expirent cette semaine, alors récupérez-les vite! Voici tous les codes:

1. JOUEURS-CLUB-DAVIS-N7KJX : Ce code donne au joueur un diamant rose ou une améthyste Terence Davis. Il expire le 21 août.

2. JOUEURS-CLUB-DOTSON-R3W2R : Ce code donne aux joueurs un Diamond Demyean Dotson. Il expire le 21 août.

3. JOUEURS-CLUB-CURRY-89VNX : Ce code donnera aux joueurs un Galaxy Opal, Pink Diamond ou Amethyst Eddy Curry. Il expire le 21 août.

4. JOUEURS-CLUB-HOLLINS-4PCL9 : Ce code donne aux joueurs un Ruby ou Pink Diamond Ryan Hollins. Il expire le 21 août.

5. NBA-IS-BACK-PACKS : Ce code donne aux joueurs le Super Pack League Moments, le Contrat Diamant ou la Chaussure Diamant. Ce code expire le 7 août.

6. JOUEURS-CLUB-PONDS-U7FF3 : Ce code donne aux joueurs des étangs de club de joueurs. Il expire le 21 août.

7. LA-NBA-EST-RETOUR : Ce code donne aux joueurs Galaxy Opal Rudy Gobert, Gordan Hayward ou Kyle Lowry. Ce code expire le 6 août.

8. KOBE-JHE93-J987G-PWEHD : Ce code donne aux joueurs Pink Diamond Kobe. Il n’expire jamais.

9. LEBRON-MJ-VC-VEUILLEZ : Ce code donne aux joueurs soit All-Star Heat Flash, Heat Check Deluxe, ou League Deluxe Pack.

dix. # 2KTVHeadTie : Ce code donne aux joueurs le bandeau 2KTV pour MyPlayer. Ce code n’expire jamais.

11. IWATCHEDNBA2KTV : Ce code donne aux joueurs six Boosts Ma carrière. Ce code n’expire jamais.

12. HZ84F-HG82V-WPD76-37AYT-921DW : Ce code donne aux joueurs jusqu’à trois jetons. Il n’expire jamais.

13. COMMUNAUTÉ THANKYOUMYTEAM : Ce code donne aux joueurs trois jetons, MT ou un pack de base. Il n’expire jamais.

NBA 2K20 peut être joué sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC