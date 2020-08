À moins que vous n’ayez passé cette semaine sous un rocher, il est très peu probable que vous ayez manqué une énorme dispute entre Apple, Google et Epic Games. Tout a commencé le 13 août lorsque nous avons signalé une annonce d’Epic Games concernant une nouvelle façon de payer sur le magasin Fortnite sur mobile. La nouvelle fonctionnalité de paiement direct Epic promettait aux utilisateurs une économie de 20% sur les V-bucks si vous les achetiez directement auprès d’Epic, au lieu de passer par le système de paiement sécurisé de l’App Store. Il n’a pas fallu longtemps pour que tout le monde se rende compte qu’il s’agissait d’une violation flagrante des règles et directives respectives d’Apple et de Google sur les marchés, probablement intentionnelle et certainement vraiment étrange.

De nombreux cyniques se sont empressés de spéculer que Fortnite avait conclu une sorte d’accord avec Apple et qu’il n’y avait aucun moyen que Fortnite et Epic auraient pu mettre à jour son application iOS sans l’approbation d’Apple pour le faire. Il n’y avait, bien sûr, pas de tel accord. Avec le temps, il est devenu clair qu’Epic avait intentionnellement et sciemment enfreint les directives de l’App Store d’Apple dans le seul but d’inciter Apple (et Google) à supprimer Fortnite à la fois de l’App Store et de Google Play.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

Pourquoi?

Il s’avère que le plan d’Epic pour enfreindre ces règles de l’App Store était bien plus louable et tragique que nous n’aurions pu l’imaginer. Naturellement, Apple a réagi à cette décision en supprimant Fortnite de son App Store, déclarant qu’Epic avait enfreint les directives de l’App Store «qui s’appliquent de la même manière à chaque développeur et sont conçues pour assurer la sécurité du magasin pour nos utilisateurs». C’était à ce moment, Epic bondit. Dans un geste clairement prémédité, il a immédiatement annoncé qu’il déposait une plainte fraîchement préparée de 65 pages contre Apple en Californie et a commencé à taquiner une parodie de la publicité d’Apple de 1984 intitulée « Nineteen Eighty-Fortnite ». (Hilarant, non?) Google a eu un procès similaire quelques heures plus tard, mais pas de vidéo parodie. Vous pouvez lire la séquence complète des événements ici.

Nos demandes

Le procès d’Epic est assez simple:

Cette affaire concerne l’utilisation par Apple d’une série de restrictions anticoncurrentielles et de pratiques monopolistiques sur les marchés pour (i) la distribution d’applications logicielles («applications») aux utilisateurs d’appareils informatiques mobiles tels que les smartphones et les tablettes, et (ii) le traitement de les paiements des consommateurs pour le contenu numérique utilisé dans les applications mobiles iOS («contenu intégré à l’application»). Apple impose des restrictions déraisonnables et illégales pour monopoliser complètement les deux marchés et empêcher les développeurs de logiciels d’atteindre plus d’un milliard d’utilisateurs de ses appareils mobiles (par exemple, iPhone et iPad) à moins qu’ils ne passent par un seul magasin contrôlé par Apple, l’App Store, où Apple impose une taxe oppressive de 30% sur la vente de chaque application. Apple demande également aux développeurs de logiciels qui souhaitent vendre du contenu numérique intégré à ces consommateurs d’utiliser une seule option de traitement des paiements proposée par Apple, l’achat intégré, qui est également soumise à une taxe de 30%.

Epic contraste directement la politique d’Apple avec son écosystème Mac, qu’il décrit comme un marché ouvert où les utilisateurs peuvent installer des logiciels à partir de divers magasins, ou le développeur lui-même sans verser 30% des bénéfices à Apple. Epic aimerait que vous pensiez qu’il prend la cause des développeurs opprimés et négligés d’Apple qui ont passé trop de temps à payer trop d’argent à Apple pour le privilège d’être sur l’App Store d’Apple, sans espoir d’alternative ou de sursis en vue. . Et dans un sens, ils ont raison.

« Jardin fermé »

Ce n’est pas nouveau de penser que l’App Store d’Apple n’est pas parfait, ni qu’il est particulièrement juste pour de nombreux développeurs qui proposent des applications payantes et des services payants sur le marché. Avant la WWDC, nous avons rencontré certains développeurs pour connaître certains de leurs griefs avec Apple et son App Store, qui sont nombreux. Shovelware, publicités payantes pour les recherches, la réduction apparemment arbitraire et assez raide de 30%, le fait que si vous souhaitez développer des applications pour iOS, vous devez les vendre via l’App Store d’Apple. Ces plaintes sont bien connues et les développeurs ont raison de rechercher des conditions plus favorables pour la distribution d’applications via l’App Store. Mais ce coup d’Epic Games n’est pas ça.

Goliath contre Goliath

Le procès d’Epic contre Apple est complet, il comprend des historiques de produits, l’App Store et autres, et d’innombrables listes de griefs, etc. Epic affirme que les restrictions d’Apple sur les logiciels iOS sont « illégales et déraisonnables » et constituent une « mainmise sur l’écosystème . » Tout cela semble très noble, et Epic dit même qu’il ne demande pas de dommages-intérêts à Apple, seulement une «fin à la domination d’Apple sur les marchés technologiques clés» et plus de concurrence sur l’App Store, afin que les petits développeurs comme Epic Games puissent commencez à tirer profit de titres indépendants comme Fortnite.

La vérité

Le jeu final d’Epic est écrit clairement comme le jour aux pages cinq et six du procès:

Mais pour les restrictions illégales d’Apple, Epic fournirait un magasin d’applications concurrent sur les appareils iOS, ce qui permettrait aux utilisateurs iOS de télécharger des applications dans un magasin innovant et organisé et donnerait aux utilisateurs le choix d’utiliser le traitement de paiement intégré d’Epic ou d’un autre tiers. outil. Le comportement anticoncurrentiel d’Apple a également porté atteinte à Epic en sa qualité de développeur d’applications en forçant Epic à distribuer son application exclusivement via l’App Store et à utiliser exclusivement les services de traitement des paiements d’Apple. En conséquence, Epic est obligé, comme tant d’autres développeurs, de facturer des prix plus élevés sur les achats intégrés de ses utilisateurs sur Fortnite afin de payer la taxe de 30% d’Apple.

Epic souhaite créer son propre « App Store » pour iOS, offrant aux développeurs une plateforme alternative pour héberger leurs jeux et logiciels, dans un esprit de compétition et d’équité. Ce qui semble bien, à moins que vous ne vous arrêtiez réellement et que vous y réfléchissiez.

Vous vous souvenez de l’époque où Epic a commencé une prise de contrôle hostile du marché du jeu sur PC en payant des millions de dollars aux développeurs pour garder leurs jeux exclusifs à Epic Games Store? Eh bien, cela ressemble beaucoup à ça.

Epic Games Store pour iOS?

Si Epic réussissait, il aurait un « Epic Games Store » sur iOS, un marché alternatif App Store où vous pourriez télécharger le logiciel iOS pour votre iPhone ou iPad. Qui établirait toutes les règles et réglementations qui régissent ce magasin? Pourquoi Epic Games bien sûr! Qui gérerait tous les paiements et contrôlerait quelles applications seraient autorisées ou non sur le magasin? Jeux épiques. Qui prendrait la part des revenus de la vente de logiciels et des achats intégrés? Vous l’avez deviné, Epic Games. Epic n’est pas en colère qu’Apple ait un App Store avec des directives et une réduction des revenus assez élevée, c’est fou que vous payiez cet argent à Apple, et non à Epic. Epic Games est une entreprise qui génère des milliards de dollars de revenus, qui voudrait simplement ajouter plus de milliards à ces milliards de dollars.

Epic aime vraiment la compétition. Ne pas.

Regarder le PDG d’Epic Games tweeter sur la concurrence et l’équité est l’une des choses les plus ironiques que j’aie jamais vues. En 2017, Tim Sweeney a accordé une interview à PC Gamer. Au sujet de l’UWP de Microsft, il a dit ceci:

Ce qui me semble extrêmement important pour l’avenir de l’industrie, c’est que la plate-forme PC reste ouverte, de sorte que tout utilisateur sans aucune friction puisse installer des applications de n’importe quel développeur, et veiller à ce qu’aucune entreprise, Microsoft ou qui que ce soit d’autre, ne puisse s’inscrire de force en tant qu’intermédiaire universel, et forcer les développeurs à vendre par leur intermédiaire au lieu de vendre directement aux clients.

Avance rapide jusqu’en 2020, et Epic Games gère un marché du jeu sur PC, l’Epic Games Store, qui paie littéralement des millions de dollars aux développeurs afin qu’ils lancent leurs jeux exclusivement via Epic Games et non sur des plates-formes concurrentes, notamment Steam. En septembre 2019, il est apparu que Digital Brothers avait pris 9,49 millions d’euros d’Epic Games dans le cadre d’un accord d’exclusivité:

Digital Bros, la société mère de 505 Games, a révélé avoir reçu un paiement de 9,49 millions d’euros d’Epic Games for Control. Ce que j’imagine est pour l’exclusivité. 55% de ce paiement va à 505 jeux. Signaler ici: https://t.co/ocmbIQeOfJ – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 20 septembre 2019

Epic Games vante sa commission très favorable sur les ventes des développeurs, à peine 12% contre 30% que Valve prend sur les ventes via Steam. À première vue, cela semble vraiment bien pour les développeurs, sauf que dans le cas des jeux exclusifs, les développeurs sont coupés de quelque chose comme 85% du marché des jeux sur PC en se soumettant aux règles d’exclusivité d’Epic. Peu importe la qualité de la part des revenus si l’entreprise qui la prend ne vous laisse pas vendre sur le plus grand public du marché, réduisant vraisemblablement vos bénéfices dans le processus. Sans parler du propre magasin de jeux d’Epic n’a presque aucune des fonctionnalités de son rival Steam:

Il est important de se rappeler que la structure de prix d’Epic est tout aussi arbitraire et insignifiante que la réduction de 30% d’Apple et de Google. Peut-être même plus. Ils vendent essentiellement de l’air sans frais de produit ou d’inventaire fixes. – Jesse Hollington (@jhollington) 14 août 2020

Epic est si musclé dans sa pression agressive pour balayer les titres exclusifs que Metro: Exodus a été annoncé comme une exclusivité d’Epic Games juste deux semaines avant le lancement, date à laquelle il avait déjà une page produit sur Steam, et de nombreux utilisateurs avaient déjà payé. la pré-commande. Oui, cela ressemble exactement au genre de concurrence loyale et ouverte qui rendrait les marchés d’applications mobiles plus agréables.

Toute la thèse ici est que les magasins devraient être libres de se concurrencer, et les joueurs et les développeurs devraient être libres d’utiliser les magasins de leur choix, ce qui est exactement ce qui se passe ici aujourd’hui. – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 30 janvier 2019

« Les développeurs devraient être libres d’utiliser les magasins de leur choix, déclare une société qui paie les développeurs pour ne pas être libres d’utiliser les magasins de leur choix. *

Il ne fait aucun doute qu’un seul App Store pose des problèmes de concurrence aux développeurs, ils sont très à la merci d’Apple en ce qui concerne les termes et conditions auxquels ils doivent jouer s’ils veulent leur logiciel sur iOS. La solution à cela est de rechercher des conditions plus favorables, en faisant pression sur Apple pour qu’elle traite ses développeurs plus équitablement, par le biais d’une législation si nécessaire. La solution n’est pas une société d’un milliard de dollars ajoutant un autre magasin d’applications à mélanger, en particulier pas un avec un historique comme Epic Games.

Si Epic Games était autorisé à créer un App Store sur iOS, commencerait-il à payer des millions de dollars aux développeurs pour lancer des logiciels et des jeux exclusivement via Epic App Store, obligeant les clients à utiliser ses propres méthodes de paiement pour accéder à certains logiciels, en se soumettant à leurs conditions et prendre la réduction des dépenses des clients pour lui-même? Si c’est le bilan de PC est quelque chose à dire, alors oui.

Un App Store, c’est mieux

Il existe également d’autres avantages: un système de paiement unique et sécurisé pour toutes les applications est plus pratique et plus sûr, et constitue de loin la meilleure expérience utilisateur pour la grande majorité des utilisateurs d’iPhone. Par exemple, imaginez devoir mettre à jour les informations de votre carte bancaire dans plusieurs magasins d’applications à chaque fois que vous en avez une nouvelle. Pire encore, imaginez combien il y aurait de magasins d’applications si des tiers étaient autorisés à les créer. Comme le dit Benedict Evans:

Apple est souvent capricieux, arbitraire et incompétent dans la façon dont il modère le magasin, et recherche un loyer dans la façon dont il gère les paiements de l’App Store. Mais le principe d’un magasin sandbox et d’un système de paiement unifié sont très bons pour les utilisateurs et, en fait, les développeurs. – Benedict Evans (@benedictevans) 14 août 2020

Au-delà des paiements, l’App Store sert de protecteur entre les utilisateurs iOS et les logiciels dans de nombreux aspects, la sécurité, la protection des données, l’utilisation des ressources, etc. Evans continue:

Plus de 4 milliards de personnes possèdent aujourd’hui un smartphone. Si vous supprimez le jugement d’Apple et de Google du processus et que vous rendez ces 4 milliards de personnes uniquement responsables de décider quel logiciel doit être autorisé à faire quoi avec ces téléphones et leurs données … ce ne serait pas bien.

Résumer

Comme je l’ai déjà mentionné, nous pourrions faire beaucoup pour faire de l’App Store iOS un endroit plus compétitif, équitable et ouvert qui traite les développeurs plus équitablement et les récompense de manière plus cohérente pour la création d’excellentes applications et je discuterai avec plaisir des moyens de créer L’App Store d’Apple est un lieu équitable pour tous jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison. Mais je ne ferai plus honte à l’une des entreprises les plus anticoncurrentielles de la scène se faisant passer pour une sorte de messie pour les développeurs opprimés tout en achetant des jeux pour des millions de dollars dans des accords d’exclusivité, car elle ne peut pas réellement gérer la vraie concurrence.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.