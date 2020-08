Le tiroir de votre bureau est plein de vieux smartphones? Les mauvais affichages, le son faible, les signes d’usure laissent place à l’idée de tout prendre et de tout jeter à la poubelle. Nous vous déconseillons de le faire car vous ne savez peut-être pas qu’il y en a idées spéciales pour donner une seconde vie à votre téléphone. Un minimum de ruse suffit et il est ainsi possible d’adopter l’art du recyclage créatif. Tout Libre pour ceux qui suivent ces conseils.

12 idées pour recycler un smartphone à jeter

Même un seul téléphone peut suffire à nous simplifier la vie. Des grappes de microcircuits et de pixels se combinent avec une nouvelle vie. Voici ce que vous pouvez en faire.

Télécommande universelle: s’il est équipé de LED infrarouges, notre téléphone peut être utilisé pour contrôler les téléviseurs, les climatiseurs et de nombreux autres appareils. En l’absence de ce composant, il est toujours possible d’interfacer l’appareil en tant que télécommande sur un réseau WiFi avec l’utilisation d’applications spéciales telles que IR Universal Remote pour Android ou AnyMote Smart Universal Remote pour iPhone. Utile pour contrôler Chromecast et Netflix, Youtube et Amazon Prime Video Player.

Trackpad pour PC: grâce à des applications comme Unified Remote pour Android et iOS, vous pouvez transformer l’écran de votre téléphone en un trackpad sans fil avec des boutons de type souris intégrés.

Affichage à distance: Chrome Remote Desktop compatible sur PC, Mac ou Linux vous permet d’accéder aux fichiers PC via Internet. Utile pour la visualisation à distance du contenu sur PC.

Caméra de surveillance: La webcam IP peut transformer votre appareil en un œil vigilant sur les activités à domicile. Utilisez des capteurs pour détecter les mouvements et enregistrer chaque mouvement en temps réel en prenant des photos et en enregistrant des vidéos.

Point chaud: avec l’utilisation d’une carte SIM, nous pouvons transformer le téléphone en un modem portable. Chaque offre comprend désormais le partage de connexion gratuit. Pourquoi ne pas l’utiliser en cas de problèmes de ligne résidentielle?

Console de jeu: Si le matériel le permet, l’appareil peut devenir un terrain de jeu avec des émulateurs et des applications dédiés.

Cadre photo numérique: une tablette ou un smartphone avec un grand écran peut devenir un excellent cadre photo innovant. Synchronisez le contenu avec Google Photos et créez vos propres diaporamas.

Lecteur ebook: Dans ce cas également, un écran d’au moins 6 pouces de diagonale est recommandé. Des applications comme Amazon Kindle sont utiles pour créer votre propre bibliothèque numérique à emporter avec vous à tout moment.

Tableau de bord de voiture multimédia: Un infodivertissement moderne sans frais. Des applications comme Android Auto et Apple CarPlay transforment un ancien téléphone en un puissant centre de commande mobile pour les activités de plein air. Juste un support de téléphone de voiture et vous avez terminé.

Assistant cuisinier: Un smartphone dans la cuisine peut vous aider dans diverses activités. Valable comme minuterie pour fixer les délais de cuisson ou même comme livre de recettes grâce à de nombreuses applications créatives. De plus, avec l’utilisation des commandes vocales, vous n’aurez pas à lever le petit doigt.

Appels d’urgence: Même sans carte SIM, un ancien téléphone vous permet de passer des appels d’urgence. En cas d’extrême nécessité, cela pourrait vous sauver la vie.

Lecteur audio: s’il est équipé d’un excellent DAC Audio, votre ancien téléphone peut se transformer en un lecteur de fichiers de toutes sortes et de toutes qualités. Branchez une paire d’écouteurs et emportez-la avec vous à la mer, à la montagne ou lors d’une course.