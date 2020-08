Le divertissement via des plates-formes de streaming a été organisé par le public pour surmonter la distanciation sociale, par conséquent, Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Hulu, HBO et un long etcetera ont joué dans les principaux panneaux d’affichage, mais le cinéma commence à revenir et se battra pour le spectateur.

Nous savons que l’une des principales ressources marketing – peut-être la principale – que les sociétés de production doivent mettre en relation avec le public sont les bandes-annonces, les teasers ou les spots télévisés, ce dont les services numériques et même les chaînes de télévision ont profité, mais les sociétés de production cinématographique ils commencent à accroître leur participation.

Cet ingrédient est ce qui distingue la compilation hebdomadaire de bandes-annonces, teasers et spots TV qui ont été publiés sur différents canaux tels que YouTube, Facebook et Twitter et, qui, à notre avis, devrait intéresser les spécialistes du marketing et les annonceurs.

Pour cette semaine, nous constatons que Netflix continue avec l’avantage en dominant dans les actions promotionnelles mais Warner cherche à reprendre de l’importance.

Film / Série: Ratched

Réalisateur / Créateurs: Evan Romansky, Ryan Murphy

Société de production: Fox 21 Television Studios, Furthur Films, Lighthouse Management & Media, Ryan Murphy Productions, Netflix

Film / Série: Kajillionaire

Réalisateur / Créateurs: Miranda July

Société de production: Annapurna Pictures, Plan B Entertainment, Focus Features

Film / série: élevé par les loups

Réalisateur / Créateurs: Aaron Guzikowski

Société de production: Film Afrika Worldwide, Lit Entertainment Group, Scott Free Productions, Studio T, HBO Max

Film / Série: Judas et le Messie noir

Réalisateur / Créateurs: Shaka King

Société de production: Bron Creative, MACRO, Participant, Warner Bros.

Film / Série: Petite hache

Réalisateur / Créateurs: Steve McQueen

Société de production: BBC, Turbine Studios, Lammas Park, Amazon Studios

Film / Série: Zola

Réalisateur / Créateurs: Janicza Bravo

Société de production: Killer Films, Gigi Films, Ramona Films, A24

Floride? meurtre? tu as le mauvais numéro! @_zolarmoon @taylourpaige @rileykeough pic.twitter.com/GE4quzZp6n – A24 (@ A24) 6 août 2020

Film / Série: L.A.’s Finest

Réalisateur / Créateurs: Brandon Margolis, Brandon Sonnier

Société de production: Don Simpson / Jerry Bruckheimer Films, Green Eggs & Pam Productions, The Brandons, Sony Pictures Television, Amazon Prime Video

Film / Série: Je pense à la fin des choses

Réalisateur / Créateurs: Charlie Kaufman

Société de production: histoire probable, Netflix

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $