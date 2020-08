Netflix continue d’imparable avec sa stratégie de publication d’un film exceptionnel tous les quinze jours et son engagement envers des productions originales dans son catalogue. Les résultats des guerres dites de streaming le favorisent, pour le moment, ils le favorisent. Et c’est que l’agence Nielsen a récemment publié un rapport sur le deuxième trimestre de l’année de Netflix. Le verdict est clair: Netflix domine largement les autres services de VOD.

De plus, il semble que la quarantaine due au coronavirus ait en effet impacté les chiffres de la plateforme de streaming. Selon le rapport Nielsen, On estime que la consommation de contenu en streaming a atteint jusqu’à 25% de l’utilisation totale de la télévision aux États-Unis. C’est 66% de plus que ce qui avait été rapporté fin 2019, avant la pandémie.

L’un des chiffres les plus surprenants de ce rapport est sans aucun doute que Netflix représente 34% du temps total de streaming au T2 2020, un chiffre qui dépasse de loin ceux de Hulu, Amazon Prime Video et YouTube. Cette croissance s’est consolidée d’une période à l’autre, au quatrième trimestre 2019 elle représentait 31%. De même, Netflix représente presque deux fois le deuxième service de streaming le plus populaire: YouTube, qui en a 20% et Hulu avec 11%.

Netflix, la monarchie du streaming

Un fait qui attire l’attention du rapport Netflix de Nielsen est que Les adultes de plus de 55 ans ont augmenté leur consommation sur la plateforme, atteignant jusqu’à 26% des minutes consommées pendant cette période. Cela représente 19% de plus qu’au même trimestre de 2019. En revanche, les utilisateurs entre 35 et 54 ans ont atteint 27% au total, curieusement 3% de moins que l’an dernier. Le segment le plus stable est celui des 18-24 ans, qui est resté à 18%.

La dynamique du confinement a peut-être affecté la consommation des productions sur la plateforme de streaming et il reste à voir les changements à long terme sur lesquels Netflix et le reste des services de streaming pourraient capitaliser. D’un autre côté, Disney Plus il ne représente que 4% de l’utilisation totale de la télévision. Même si cela semble loin, rappelons-nous que la plateforme n’a été lancée qu’en novembre 2019.