Stranger Things est l’une des productions originales de Netflix, avec laquelle il s’est imposé sur le marché du streaming.

Le streaming a été la proposition de contenu la plus innovante de ces dernières années, en raison de la facilité de sa reproduction.

Un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue est la capacité des marques à innover sur le marché.

L’activation de la publicité est nécessaire en ce moment, lorsque l’éventualité du COVID-19 a arrêté toutes sortes d’activités dans leur élan. La fonction des campagnes est de renforcer la communication avec laquelle les marques peuvent parler au consommateur.

Sur le marché des médias, la grève n’a pas fait exception et les productions ont dû être suspendues. Seuls certains sont allés à l’extrême de la mise en quarantaine de l’équipe et des acteurs, afin de continuer leur travail, tandis que d’autres ont simplement pris des risques.

Le meilleur exemple de ce dernier est Lenox Hill, un docu-série qui dépeint la vie dans un hôpital célèbre de New York, il n’a donc eu d’autre choix que de montrer dans un chapitre spécial comment l’institution a réagi à l’arrivée de la pandémie COVID-19 dans ce pays.

Netflix ne veut pas que vous oubliez sa série

Netflix est largement connu pour les diverses activations publicitaires qu’il réalise et la dernière a recréé des scènes de sa série dans la rue et les a transformées en grands rappels de l’une de ses productions les plus réussies.

L’engagement des marques média à communiquer avec le public à travers leur contenu est un enjeu clé dans la manière dont les marques parviennent à se promouvoir auprès du consommateur.

Cela dit, un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue est l’opportunité que les marques jouent aujourd’hui et qui pose les bases du travail au fur et à mesure que la publicité est utilisée.

Le meilleur exemple est fourni par Netflix avec son expérience immersive qu’il a appelée « drive-into experience » qui a transformé divers bâtiments de Los Angeles en un concept entre parc à thème et cinéma. L’important dans la conception de ces activations est que vous n’avez pas à sortir de votre voiture, puisque le concept a été conçu pour qu’à bord de votre véhicule vous puissiez vivre la célèbre histoire.

Ces cas nous rappellent la valeur sur le marché, autour des idées créatives et comment elles deviennent des paris importants à travers lesquels il est possible d’identifier le consommateur et sa réalité.