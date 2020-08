Une nouvelle semaine arrive et avec elle aussi une nouveau TOP 10 des contenus les plus regardés sur Netflix. Comme en est ressorti la semaine dernière, c’est l’envie d’aventure qui règne en maître. Les Italiens veulent affronter la chaleur torride avec une bonne dose d’action et de mystère.

En fait, les deux productions originales du géant du streaming sont les maîtres cette semaine mais aussi des films à succès hollywoodiens. Il ne manque pas non plus de films sérieux, plus légers et plus amusants pour se distraire et oublier la chaleur.

Rappelons que pour établir le classement hebdomadaire, Netflix a pris en compte les vues obtenues par les pairs de production au cours des jours précédents. Par rapport au dernier TOP 10, les évolutions sont plus marquées et il y a de nombreuses nouvelles saisons de séries particulièrement populaires.

Voici tous les films et séries télévisées les plus regardés sur Netflix

Vis a vis – Le prix de la rançon

L’Académie des parapluies

Travaillez-le

Les sept péchés capitaux

La pluie

La momie

365 jours

Le stand des baisers 2

Les plus recherchés au monde

Rick et Morty

En premier lieu, nous trouvons « Vis a vis – Le prix de la rançon« Qui peut bénéficier du début de la nouvelle saison »Vis à vis: El Oasis« . Cette saison est née en tant que spin-off et a fait ses débuts sur Netflix ces jours-ci.

En deuxième position à la place « L’Académie des parapluies«, La série se concentrant sur une super-famille avec des super-problèmes. La nouvelle saison reprend exactement là où la précédente s’était arrêtée avec l’équipe de super-héros engagée à arrêter l’apocalypse.

La troisième pizza est occupée par « Travaillez-le«, Une série qui raconte la vie d’un lycéen particulièrement doué et ayant du mal à se raconter. Cependant, son amour pour la danse lui permettra de se faire des amis et surtout lui garantira un avenir prestigieux.