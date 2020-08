Princesse du crime clown de Gotham Harley Quinn a eu beaucoup de relookings et de refontes depuis son introduction dans l’épisode de 1992 de Batman: The Animated Series: Joker’s Favor. Mais parfois-méchant, parfois-anti-héros (toujours fauteur de troubles) est devenu un favori des fans et a transcendé ses origines de dessin animé, est devenu un incontournable de l’univers DC, apparaissant dans des films, des jeux vidéo, plusieurs bandes dessinées en solo et même sa propre série de dessins animés.

Maintenant, l’artiste de bande dessinée Dan Panosian a donné aux fans une autre vision du Dr Quinzel, avec de nouvelles interprétations de retour du personnage, ré-imaginant à quoi aurait ressemblé son style over-the-top si elle avait été mise en retrait dans les années 1960. Panosian – qui a travaillé sur des titres comme Birds of Prey: Future’s End, Batman & Robin Eternal, The Flash, Batman Beyond et beaucoup, beaucoup, beaucoup d’autres – a récemment taquiné les fans sur Twitter avec son point de vue sur ce à quoi Quinn aurait pu ressembler si elle avait été à l’époque où Adam West balançait la cape et le capuchon.

Publication sur son Twitter avec la légende « 1960’s #HarleyQuinn [ I think everyone could use a little HQ today! ] »Panosian a présenté trois nouvelles interprétations du personnage désormais emblématique, et toutes sont très différentes de tout ce que les fans ont vu auparavant. Bien que la photo soit en noir et blanc, toutes les trois présentent des prises différentes sur les deux généralement rouges et noires de Quinn. tenue tonique, avec ses motifs emblématiques de diamants arlequins. Le premier ressemble à Harley qui aurait vraiment pu être tiré directement de la série campy des années 60, bercant ce qui semble être un casque spatial ouvert très warholien, avec une robe à motifs de diamants assortie que l’on pourrait facilement imaginer quelqu’un portant tout en faisant le Batusi aux côtés de Batman. La variante du milieu est probablement la plus sobre des trois, portant un débardeur rayé, un pantalon bicolore, des poignets et une ceinture à motifs de losanges, et un ensemble de jingle Clochettes. La troisième représentation de Panosian voit Quinn dans ce qui ressemble à un body à capuchon avec la couleur de ses cheveux fendue au milieu. Naturellement, la cape est également ornée de cloches.

C’est toujours cool de voir de nouvelles interprétations de personnages classiques, et dans le cas de Quinn, il ne manque pas. Outre son look arlequin classique dans TAS, les fans ont vu de nouvelles prises sur elle dans plusieurs jeux vidéo, différentes séries de bandes dessinées de Birds of Prey et ses diverses séries solo, sans parler de son itération d’action en direct avec le portrait de Margot Robbie dans Suicide Squad et le Films sur les oiseaux de proie. Son apparition actuelle dans ses deux livres solo en cours sur Harley Quinn – ainsi que dans son dessin animé – semble prendre une forte influence sur la conception de Robbie.

Curieusement, ce n’est pas la première fois que les fans voient une version des années 1960 de Quinn. Elle était l’un des personnages modernes réinventés pour les bandes dessinées Batman ’66, qui continuent les histoires de Batman d’Adam West et de Robin de Burt Ward. Certains … concept art discutable pour le personnage est également disponible à partir de la série Batman ’89 abandonnée, qui, comme ’66, aurait continué la version de l’univers Michael Keaton de Batman et introduit de nouveaux personnages dans le style gothique de Tim Burton.

Mais toutes les représentations ne sont pas aussi caricaturales. Les versions récentes du best-seller de New York Time Harleen et Joker / Harley: Criminal Sanity – tous deux de DC Black Label – explorent le monde de Quinzel dans un style beaucoup plus ancré et plus sombre qu’auparavant, offrant une vision plus réelle du médecin. -tourné acolyte criminel / otage.

Alors Harley Quinn s’est avérée être un personnage incroyablement polyvalent, démontré à la fois par sa transition de médecin superstar à criminelle superstar, ainsi que par les nombreuses fois où elle a été redémarrée avec succès à partir de zéro à travers différents médias. Seul le temps nous dira à quoi sa prochaine itération pourrait ressembler, mais en attendant, au moins les fans ont les prises chaudes de Panosian.

