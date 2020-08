Siège d’Amazon à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Les procureurs généraux de New York et de Californie s’associent à la Federal Trade Commission dans son enquête antitrust sur Amazon, selon Spencer Soper de Bloomberg.

Bien que les sondages de la FTC et de la Californie aient déjà été divulgués, l’implication de New York et la coopération interinstitutions n’ont pas été signalées. En vertu de cet accord, la Californie, New York et la FTC partageront leurs conclusions et interrogeront des témoins.

Amazon, Apple, Facebook et Google font tous l’objet d’un examen antitrust par diverses agences gouvernementales. Les dirigeants de chaque entreprise ont témoigné de la domination du marché dans la technologie lors d’une audience du Congrès la semaine dernière.