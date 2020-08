Si vous retournez à l’école dans un proche avenir, il est probable que vous ayez besoin d’une bonne paire d’écouteurs pour vous aider à traverser toutes ces longues périodes d’étude que vous avez planifiées (ou ces sessions de jeu de fin de soirée).

Chez TechRadar, nous avons passé des années à tester les meilleurs écouteurs dans chaque catégorie, des merveilles de suppression du bruit aux véritables écouteurs sans fil suffisamment petits pour se glisser dans votre poche.

Lorsqu’il s’agit de choisir les meilleurs écouteurs pour étudier, il y a quelques fonctionnalités clés que vous voudrez rechercher, notamment un grand confort, une longue durée de vie de la batterie et des extras soignés comme la suppression du bruit et les assistants vocaux intégrés.

Allez-vous utiliser vos nouveaux écouteurs dans une zone d’étude commune? Vous voudrez peut-être vérifier les meilleurs écouteurs antibruit. Vous adorez vous entraîner avant de sortir des livres? Ensuite, les meilleurs écouteurs vous offriront la sécurité et la robustesse dont vous avez besoin.

Retour à l’école 2020 a l’air un peu différent des années passées, et vous ou votre enfant ne retournerez peut-être pas à l’école au sens physique. En raison de la pandémie de coronavirus en cours, beaucoup d’entre nous ont commencé à travailler à domicile – et cela inclut les étudiants.

Si tel est le cas, vous voudrez vous assurer que votre nouveau casque est livré avec un microphone décent afin que votre professeur ou conférencier puisse vous entendre facilement via Skype ou Zoom.

Quelle que soit la raison pour laquelle vous avez besoin de vos canettes, il est important de tenir compte du prix – après tout, nous savons que les budgets des étudiants sont généralement à l’extrémité la plus serrée de l’échelle. C’est pourquoi nous avons inclus des écouteurs économiques sans fioritures aux côtés de modèles de pointe comme le nouveau Sony WH-1000XM4.

Si vous avez de l’argent à dépenser, alors tant mieux – ces écouteurs plus performants valent la peine d’être achetés. Mais si vous avez un budget strict, vous serez heureux de savoir que vous n’avez vraiment pas à casser votre tirelire pour vous procurer une paire d’écouteurs ou d’écouteurs performants pour l’école, grâce à toutes les incroyables ventes de la rentrée scolaire. en cours en ce moment.

Nos coups de cœur

(Crédit d’image: Sony)

1. Sony WH-1000XM4

Les meilleurs écouteurs que vous pouvez acheter en 2020

Amélioration de la suppression du bruit

Conversion ascendante audio DSEE Extreme

Appairage multipoint

Non résistant à l’eau

Si vous recherchez le meilleur casque que vous puissiez acheter, le Sony WH-1000XM4 est parfait, offrant une excellente suppression du bruit et une qualité sonore surprenante, le tout dans un design léger et confortable.

Bien qu’ils ne soient pas très différents de leurs prédécesseurs, le Sony WH-1000XM3, un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment le couplage multipoint, la conversion ascendante DSEE Extreme, la prise de conscience de la conversation et la lecture / pause automatique à l’aide d’un capteur intégré, aident toutes le WH- 1000XM4 revendique le titre de meilleur casque en 2020.

Ils livrent exactement ce qu’ils promettent, puis certains grâce à leur suppression de bruit exceptionnelle, ce qui les rend idéaux pour étudier dans les zones communes bruyantes.

Les mélomanes apprécieront la prise en charge du 360 Reality Audio de Sony et la fonction intelligente de conversion ascendante audio du casque.

Cependant, ces canettes sont sans aucun doute chères. Si vous aimez l’apparence de ces canettes, les Sony WH-1000XM3 valent toujours la peine d’être envisagés – et ils seront probablement réduits maintenant que le nouveau modèle est sorti.

Lire la suite: Test du casque sans fil Sony WH-1000XM4

(Crédit d’image: Plantronics)

2. Plantronics BackBeat Go 810

Écouteurs à réduction de bruit abordables

Excellente qualité de fabrication

Son chaud et équilibré

Connexion sans fil fiable

Siffle quand la musique ne joue pas

Avec un budget plus strict? Le Plantronics Backbeat Go 810 est une paire d’écouteurs à réduction de bruit très fiable.

Pendant des années, le Plantronics BackBeat Pro 2 faisait partie de nos écouteurs sans fil préférés en raison de leur excellent son, de leur qualité de fabrication et de leurs fonctionnalités. Malheureusement, ils étaient aussi assez chers.

Pour beaucoup moins cher, Plantronics vend maintenant le brillant BackBeat Go 810, qui utilise moins de matériaux haut de gamme mais sonne presque identique à son prédécesseur plus cher – et arbore un design tout aussi chic.

Dans cet esprit, le BackBeat Go 810 est le meilleur casque si vous voulez une connectivité sans fil et une suppression du bruit pour bloquer vos camarades de classe sans le prix élevé.

Lire la suite: Test du Plantronics BackBeat Go 810

(Crédit d’image: Lypertek)

3. Lypertek Tevi

Des têtes incroyables et abordables

Valeur incroyable

Son neutre de type audiophile

Grande autonomie de la batterie

Le design est un peu simple

Vous n’êtes pas fan des écouteurs intra-auriculaires? Ensuite, vous préférerez peut-être utiliser une paire d’écouteurs sans fil pendant vos études, et les Lypertek Tevi sont beaucoup plus abordables que vous ne le pensez.

Avec une charge USB-C, un son bien équilibré, une longue durée de vie de la batterie et une étanchéité, ils remplissent toutes les cases que vous pourriez demander, à partir de ce qui est essentiellement une paire de boutons budgétaires.

Le Lypertek Tevi, étonnamment, pourrait bien vous épater, frappant bien au-dessus de son poids et rivalisant avec les têtes de certaines des plus grandes marques audio de la planète.

Il n’y a pas d’annulation du bruit à bord, donc si vous vous sentez facilement distrait par le bruit ambiant, vous préférerez peut-être des écouteurs antibruit comme les AirPods Pro ou le Sony WF-1000XM3 pour accompagner vos séances d’étude.

Autrement? Ces écouteurs cochent à peu près toutes nos cases.

Lire la suite: Examen des écouteurs sans fil Lypertek Tevi True

Vous recherchez des écouteurs sans fil vraiment bon marché? Consultez notre revue JLAB Go Air – ces têtes ne coûtent que 29 $ / 29 £, ce qui est un prix incroyablement bas pour le facteur de forme.

(Crédit d’image: 1More)

4. 1More casque intra-auriculaire à triple conducteur

Excellent son à un prix incroyable

Qualité sonore luxuriante

Excellente construction et conception

Valeur inégalée

La télécommande en plastique est bon marché

Les écouteurs intra-auriculaires 1MORE Triple Driver offrent un niveau de qualité audio incroyable pour leur prix, et avec un choix d’accents argentés ou dorés, ils sont également très élégants.

Une télécommande intégrée signifie que vous pouvez ajuster subtilement votre lecture de musique sans sortir votre téléphone de votre poche (pratique si vous écoutez sournoisement de la musique pendant les cours), tandis que les pilotes dynamiques à trois couches signifient que vos morceaux devraient être incroyables.

Il s’agit d’une paire d’écouteurs filaires, alors assurez-vous que votre téléphone ou lecteur MP3 dispose d’un port audio de 3,5 mm – sinon vous devrez peut-être acheter un adaptateur. Vous détestez les fils? Découvrez les meilleurs écouteurs sans fil pour les options sans câble.

Lire la suite: 1More examen des écouteurs intra-auriculaires à triple conducteur

(Crédit d’image: Apple)

5. Apple AirPods Pro

Écouteurs véritablement sans fil à réduction de bruit confortables

Bonne annulation du bruit

Meilleur ajustement que les AirPods (2019)

Cher

Câble de chargement USB-C dans la boîte

Si vous êtes un fan d’Apple, nous vous recommandons d’opter pour les AirPods Pro plutôt que pour les AirPod d’origine, grâce à leur ajustement amélioré, leur meilleur son et leurs capacités de réduction du bruit.

Certes, ils sont également assez chers et, en tant que tels, ne peuvent pas être appelés les meilleurs vrais écouteurs sans fil en termes de rapport qualité-prix – mais ils peuvent être les meilleurs vrais écouteurs sans fil pour les fans d’Apple, et ils se connectent de manière transparente avec les appareils iOS, ce qui est pratique si vous utilisez un Macbook ou un iPad pour étudier.

Ces écouteurs bien ajustés offrent un son exceptionnel, et les microphones supplémentaires offrent une forte réduction du bruit pour que vous puissiez travailler sans être dérangé, ainsi qu’un mode Transparence utile, qui peut être activé d’un simple toucher pour vous permettre d’entendre votre environnement.

Les Apple AirPods Pro bénéficient également d’une importante mise à niveau du micrologiciel, qui permettra un son spatial Dolby Atmos, apportant un son 3D immersif à vos véritables écouteurs sans fil – idéal pour regarder des films.

Lire la suite: Avis Apple AirPods Pro

(Crédit d’image: TechRadar)

6. JBL Tune 750BTNC

Oreillettes antibruit de qualité à un prix avantageux

Bonne qualité sonore

Forte annulation active du bruit

Pas d’étanchéité

Durée de vie moyenne de la batterie

Le JBL Tune 750BTNC est une autre paire d’écouteurs à réduction de bruit économique qui constitue une excellente alternative moins chère au Sony WH-1000XM4.

Avec une scène sonore percutante et vivante, ces canettes sont aussi belles qu’elles en ont l’air, avec une construction lisse et des oreillettes rembourrées confortables.

Bien sûr, il n’y a pas d’imperméabilisation et vous risquez de manquer quelques fonctionnalités intelligentes supplémentaires, mais pour le prix, le Tune 750BTNC offre une forte annulation du bruit qui peut vous aider à vous concentrer tout en étudiant.

Lire la suite: Avis JBL Tune 750BTNC

(Crédit d’image: SoundMagic)

7. SoundMAGIC E11BT

Un son sans fil trompeusement bon pour un bon prix

Prix ​​fantastique

Design élégant

Confortable

Les aigus peuvent sembler durs

Les SoundMagic E11BT sont une paire d’écouteurs intra-auriculaires sans fil extrêmement performants, et étant donné leur prix bas, il est vraiment difficile de leur reprocher – la qualité audio est fantastique et ils ont l’air très élégants grâce à leurs boîtiers compacts.

Ils sont confortables à porter grâce à des embouts ergonomiques et à un tour de cou plat qui n’irrite pas la nuque.

Grâce à un indice d’étanchéité IPX4, ces écouteurs conviennent à la fois aux études et à l’entraînement, et devraient pouvoir résister à une course en sueur ainsi qu’à une goutte de pluie sur le chemin du cours.

Lire la critique complète: SoundMAGIC E11BT

(Crédit d’image: Bose)

8. Casque Bose Noise Cancelling Headphones 700

Suppresseurs de bruit pour des appels limpides

Annulation du bruit exceptionnelle

Son amusant et vivant

Design élégant

La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure

Ils ne battent pas tout à fait les Sony WH-1000XM4 en termes de durée de vie de la batterie et de prix, mais le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 reste une brillante paire de boîtiers supra-auriculaires – et les meilleurs écouteurs Bose que nous avons examinés.

Ces écouteurs élégants et élégants sont capables de bloquer le bruit ambiant pour que vous puissiez entendre votre musique en toute tranquillité, ainsi que d’appliquer une suppression du bruit à vos appels téléphoniques, permettant à la personne à qui vous parlez de vous entendre avec une clarté absolue.

Ceci est particulièrement utile si vous suivez des cours en ligne – un moyen d’apprentissage de plus en plus courant en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

La qualité sonore est indéniablement bonne, avec un caractère vibrant et vivant et une scène sonore bien équilibrée – mais gardez à l’esprit que ces écouteurs ne sont pas bon marché.

Lire la suite: Bose Noise Cancelling Headphones 700 avis

(Crédit d’image: RHA)

9. RHA S500u

Écouteurs intra-auriculaires incroyablement bon marché

Excellente qualité de fabrication

Audio riche et équilibré

Sibilant parfois

Scène sonore étroite

Si vous avez tendance à perdre ou à casser des écouteurs, mais que vous appréciez toujours la qualité du son, il est difficile de penser à une paire d’écouteurs de meilleur rapport qualité-prix que le RHA S500u.

Ces écouteurs intra-auriculaires filaires n’ont rien à envier à un son si bon pour leur bas prix, arborant une scène sonore équilibrée avec une légère bosse dans les basses moyennes pour vous propulser tout au long de vos séances d’étude avec facilité.

Les basses sont légèrement accentuées mais pas de façon flagrante, et offrent un bon impact tout en maintenant un bon contrôle – et les aigus, bien que parfois sifflants, rendent la musique plus excitante. En bref, ce sont les meilleurs écouteurs que vous pouvez acheter si vous avez un budget étudiant strict.

Encore une fois, assurez-vous que votre appareil d’écoute dispose d’un port audio de 3,5 mm, sinon vous pourriez être obligé d’acheter un adaptateur.

Lire la suite: Examen du RHA S500u

La rentrée 2020 sera certainement différente, et nous sommes là pour vous guider à travers ce dont vous aurez besoin. Que vous retourniez vraiment à l’école ou que vous assistiez à distance à des cours en ligne, nous déployons une série de guides détaillés pour les élèves, les enseignants et les parents afin de vous assurer que vous achetez la bonne technologie et les bons accessoires.

