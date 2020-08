Choisir la meilleure montre Wear OS pour vous est un processus amusant, mais également délicat. Il y a beaucoup de choix et le processus de sélection peut être intimidant.

Heureusement, nous avons testé à peu près toutes les montres exécutant les logiciels de Google sur le marché pour vous proposer cette liste définitive des meilleures.

Ces montres proviennent de marques telles que Huawei, Fossil, TicWatch et Misfit, qui proposent en permanence le meilleur Wear OS. Cela signifie que cette liste ne contient pas de montres Fitbit ou Samsung, car ces appareils portables exécutent leurs propres systèmes d’exploitation. La meilleure partie de nombreux fabricants qui fabriquent des appareils Wear OS est que vous pouvez choisir parmi une large gamme de modèles et de prix pour obtenir celui qui vous convient le mieux.

Le logiciel de ces montres est très similaire. Il a un design épuré et se concentre sur vous fournir des notifications depuis votre téléphone tout en s’associant aux capteurs physiques des montres pour suivre votre santé et votre forme physique, et certaines montres auront des ajouts personnalisés au logiciel.

La plupart des appareils portables auront des capteurs de fréquence cardiaque et certains auront un GPS intégré, ce qui signifie que vous pouvez aller courir ou marcher et il suivra toujours votre itinéraire même si vous ne prenez pas votre téléphone. Certaines ont également NFC afin que vous puissiez effectuer des paiements de contact, tandis que toutes les montres de cette liste compteront vos pas.

Nous nous sommes également assurés de n’inclure que les produits Wear OS récents, alors soyez assuré que ces montres disposeront toutes d’un logiciel récent et ne seront pas obsolètes. Assurez-vous de lire les avis individuels de chaque smartwatch pour vous assurer de choisir celui qui convient le mieux à vos besoins, à vos goûts et à votre budget.

1. Sport fossile

Compatibilité: Android, iOS | Afficher: 1,2 pouces 390 x 390 AMOLED | Processeur: Quad-core 1,2 GHz | Tailles de bande: Sangles de 22 mm | Stockage à bord: 4 Go | Durée de la batterie: Deux jours | Méthode de charge: Propriétaire | Indice de protection IP: IP68 | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Conception légère

Montre puissante

Manque de fonctionnalités haut de gamme

Le GPS peut être lent

Vous recherchez la meilleure montre Wear OS que vous puissiez acheter? Nous pensons actuellement que c’est le Fossil Sport. Ce n’est pas la meilleure montre intelligente dans l’ensemble, et elle ne dispose pas de nombreuses fonctionnalités uniques, mais elle offre un fantastique ensemble complet.

Le Fossil Sport est une excellente combinaison de valeur et de fonctionnalités dans un corps léger que vous pouvez porter confortablement au quotidien ou lorsque vous vous entraînez. Il y a un GPS et la durée de vie de la batterie dure souvent environ deux jours.

C’était l’une des premières smartwatches à arborer le chipset Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Cela signifie que cette montre offre une expérience plus fluide que la plupart des autres de cette liste.

Dans l’ensemble, si vous recherchez une expérience plus fluide ou une smartwatch facile à utiliser. vous êtes presque certain d’apprécier le Fossil Sport.

2. TicWatch E2

L’une des montres Wear OS les moins chères

Compatibilité: Android 4.3+, iOS 8+ | Afficher: OLED 1,39 « 400 x 400 | Processeur: Snapdragon Wear 2100 | Stockage à bord: 4 Go | Durée de la batterie: Environ 48h | Méthode de charge: Broche de connexion magnétique | Indice de protection IP: IP67 | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Prix ​​abordable

Durée de vie de la batterie facilement de deux jours

Pas de NFC pour les paiements

Design fade

La raison pour laquelle la TicWatch E2 figure si bien dans cette liste est en grande partie due à son prix. C’est l’une des meilleures montres intelligentes bon marché que l’argent puisse acheter, et elle est dotée du dernier logiciel Wear OS.

Par rapport au TicWatch E de dernière génération, vous obtiendrez une durée de vie de la batterie 30% supérieure, notre critique affirmant qu’elle a duré plus de deux jours avec une utilisation moyenne. Vous obtiendrez moins si vous utilisez de nombreuses fonctionnalités de fitness.

Elle est étanche pour que vous puissiez emporter cette montre dans la piscine, il y a un GPS pour suivre votre position et il y a beaucoup d’autres fonctionnalités ici aussi. Il manque NFC, vous ne pouvez donc pas l’utiliser pour Google Pay, mais compte tenu du prix, vous aimerez probablement ce que le TicWatch E2 peut faire.

3. TicWatch Pro

L’une des montres intelligentes les plus innovantes

Compatibilité: Android 4.3+, iOS 8+ | Afficher: OLED 1,4 « 400 x 400 associé à un écran LCD | Processeur: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Stockage à bord: 4 Go | Durée de la batterie: Jusqu’à 48h, 5 jours supplémentaires en mode Essentiel | Méthode de charge: Broche de connexion magnétique | Indice de protection IP: IP68 | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Technologie d’écran innovante

Design haut de gamme

Pas de LTE

Application limitée

Cette montre de Mobvoi est une centrale électrique livrée avec deux écrans. Cela ne veut pas dire qu’il y a un écran de chaque côté de la montre, mais plutôt un écran LCD transparent au-dessus d’un OLED couleur. Lorsqu’elle économise la batterie, la montre passe à l’écran LCD qui vous indique l’heure, le nombre de pas et plus encore.

L’écran OLED normal fonctionnera comme votre montre intelligente moyenne, mais l’autre affichage signifie que la montre a une bien meilleure autonomie que la plupart des autres montres de cette liste.

Le TicWatch Pro a également un design haut de gamme, un capteur de fréquence cardiaque, un excellent suivi GPS, NFC pour Google Pay et bien plus encore aux côtés du dernier logiciel Wear OS alimentant toute la montre.

4. TicWatch S2

Remarquablement similaire à l’E2

Compatibilité: Android 4.3+, iOS 8+ | Afficher: OLED 1,39 « 400 x 400 | Processeur: Snapdragon Wear 2100 | Stockage à bord: 4 Go | Durée de la batterie: Environ 48h | Méthode de charge: Broche de connexion magnétique | Indice de protection IP: IP67 | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Abordable

Conception étanche

Manque de NFC

Pas de variante LTE

Cette montre est très similaire à la TicWatch E2 sur papier, et c’est en grande partie parce qu’elle l’est. En fait, toutes les spécifications sont exactement les mêmes ici et la société a publié deux versions avec des noms différents car elles ont des conceptions différentes, mais S2 a une conception plus durable que l’E2 répertoriée ci-dessus.

La S2 a une durabilité de qualité militaire, elle devrait donc être en mesure de supporter un peu plus de coups que toute autre montre de cette liste, ce qui la rend adaptée aux aventuriers ainsi qu’aux coureurs.

En dehors de cela, vous aurez une autonomie de deux jours, un GPS, une conception étanche et tous les autres avantages du dernier logiciel Wear OS. Si vous essayez d’économiser de l’argent, regardez le TicWatch E2, mais si vous préférez ce design, le S2 n’est pas beaucoup plus cher.

5. Misfit Vapor 2

Une montre revisitée par les experts du fitness

Compatibilité: Android, iOS | Afficher: Écran 1,2 ou 1,4 pouces, 360 x 360 AMOLED | Processeur: Dual-core 1,0 GHz | Tailles de bande: Sangles de 20 mm | Stockage à bord: 4 Go | Durée de la batterie: Un jour | Méthode de charge: Propriétaire | Indice de protection IP: N / A | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Prix ​​abordable

NFC pour Google Pay

Pas d’option LTE

Un peu fragile

La deuxième tentative de Misfit sur une montre Wear OS est un pas dans la bonne direction avec ce nouveau produit résolvant de nombreux problèmes que nous avons rencontrés avec la première génération. Il y a NFC ici pour Google Pay, GPS afin que vous puissiez suivre vos courses et vous pouvez l’obtenir en deux tailles distinctes.

Le design de cette montre est simple et c’est peut-être quelque chose que vous recherchez dans votre smartwatch. Il y a un écran de 1,2 ou 1,4 pouces au centre de la montre, ce qui est plus que suffisant pour naviguer dans Wear OS.

C’est l’une des meilleures montres intelligentes pour faire de l’exercice, et le prix plus bas que certaines des montres intelligentes alternatives sur le marché fait de la Misfit Vapor 2 une option attrayante pour beaucoup de gens.

6. TicWatch C2

Encore un autre TicWatch sur cette liste

Compatibilité: Android, iOS | Afficher: 1,3 pouces 360 x 360 AMOLED | Processeur: Dual-core 1,0 GHz | Tailles de bande: Sangles de 20 mm ou 18 mm | Stockage à bord: 4 Go | Durée de la batterie: Un jour | Méthode de charge: Propriétaire | Indice de protection IP: IP68 | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Bas prix

Google Pay et GPS

Bretelles limitées

Internes obsolètes

Ce n’est pas notre appareil préféré dans la gamme TicWatch – qui occupe beaucoup de place près du haut de cette liste – et c’est parce qu’il n’est pas aussi innovant que le TicWatch Pro. Cela dit, c’est toujours une bonne option si vous recherchez une montre intelligente abordable.

En fait, c’est l’une des montres intelligentes les plus abordables si vous souhaitez une prise en charge du GPS et de Google Pay dans le même package.

Ce n’est pas aussi conçu pour les fans de fitness que beaucoup d’autres options de cette liste, mais il comporte certains éléments que vous pouvez utiliser pour vous entraîner. Avec une technologie impressionnante intégrée compte tenu du prix, vous devriez jeter un coup d’œil à la TicWatch C2 avant d’acheter une autre montre de cette liste.

7. Fossil Gen 5

Compatibilité: Android 6.0+, iOS 10+ | Afficher: 1,28 « 416 x 416 AMOLED | Processeur: Snapdragon Wear 3100 | Stockage à bord: 8 Go | Durée de la batterie: 24h + | Méthode de charge: Chargeur USB conducteur | Indice de protection IP: IP68 | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth

Modes d’économie de batterie

Processeur rapide

Plus cher que ses rivaux

Haut-parleur faible

La Gen 5 est une montre intelligente Fossil décente, mais pas un patch sur le Fossil Sport qui occupe la première place de ce classement. Le coût de la génération 5 est plus cher sans en apporter trop, mais vous préférerez peut-être son look de montre classique au design plus actif du Sport.

La Gen 5 est disponible dans une version plus grande de Carlyle ou une version plus petite de Julianna, mais les deux ont les mêmes fonctionnalités haut de gamme telles que des écrans lumineux et vibrants, un GPS, un capteur de fréquence cardiaque, 1 Go de RAM et le dernier chipset Snapdragon Wear 3100, ce qui signifie qu’il est très rapide et réactif.

Ses modes d’économie de batterie sont vraiment utiles et il a une résistance à l’eau jusqu’à 30 m, mais il est plus cher que les autres montres Wear OS et le haut-parleur est médiocre.

8. Huawei Watch 2

Une montre intelligente bien équipée avec trop de fonctionnalités

Compatibilité: Android 4.3+, iOS 9+ | Afficher: 1,2 « 390 x 390 | Processeur: Snapdragon Wear 2100 | Stockage à bord: 4 Go | Durée de la batterie: Jusqu’à 48h | Méthode de charge: Chargeur USB-C conducteur | Indice de protection IP: IP68 | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth, 3G + 4G LTE

GPS et NFC intégrés

Modèle 4G en option

Écran trop petit

Les performances peuvent être lentes

La Huawei Watch 2 est une tentative de la société chinoise d’élargir l’utilisation des montres Wear OS. Huawei a essayé d’inclure une variété de nouvelles fonctionnalités dans sa dernière smartwatch et il n’est pas tout à fait clair s’il a réussi avec la Watch 2.

Nous aimons le GPS et le NFC intégrés sur la montre ainsi que la possibilité d’avoir un modèle 4G, mais la Huawei Watch 2 peut être lente et l’écran est un peu petit pour certains.

Cela peut vous convenir avec un design attrayant et une pléthore de fonctionnalités, mais le prix est beaucoup plus élevé que celui de la Huawei Watch d’origine.

