Aujourd’hui, nous analysons le nouveau titre de Jeux modus et Jeux de la ligne d’arrivée, Skully, qui est disponible pour Xbox One, PC, PS4 et Nintendo Switch.

Skully est une proposition très originale qui combinez un personnage principal roulant avec des plates-formes et des puzzles dans un environnement 3DSi vous aimez cette proposition, rejoignez-nous dans cette analyse.

L’histoire

L’histoire est simple et sert plutôt à nous mettre en contexte avec les commandes du jeu.

Nous incarnerons Skully un crâne créé par Terry, une divinité qui a le pouvoir de la terre. Avec cette prémisse, nous devrons l’aider à réparer le conflit qui existe avec le reste de ses frères, ils possèdent les pouvoirs de l’eau, du feu et du vent. A cause de ce conflit, la terre dans laquelle nous vivons est en train d’être détruite et nous devrons parcourir 18 niveaux pour l’empêcher.

Gameplay

Comme nous l’avons dit, c’est un jeu de plateforme et de puzzle dans lequel la plupart du temps nous contrôlerons notre petit crâne. Cependant quand on avance un peu dans le jeu nous aurons la possibilité d’entrer dans le cratère de boue pour sauver le jeu et devenir un golem de pierre différent pouvant en accumuler jusqu’à trois que nous pouvons alterner entre les sortir et les entrer ou si nous le décidons, nous pouvons également les détruire pour en invoquer de nouvelles.

Skully et toutes ses transformations

Nous pouvons adopter la forme de différents golem, chacun avec ses propres capacités et pouvoirs, pour cela, nous devrons entrer dans le cratère de boue et choisir la forme que nous voulons, une fois que nous aurons besoin d’aller dans la zone suivante, nous n’aurons plus qu’à les quitter et Ceux-ci resteront sur ce site jusqu’à ce que nous y rentrions ou que nous décidions de les détruire.

En devenant la première façon En tant que golem, nous pouvons tuer les différents ennemis que nous rencontrons à chaque niveau ou abattre des pierres qui obstruent notre chemin.

La deuxième façon, c’est un petit golem qui servira à aller plus vite dans les niveaux. Enfin nous aurons un troisième voie qui aura des branches d’arbres sur la tête et est sans aucun doute le plus spectaculaire de tous. Avec lui, nous pouvons effectuer des doubles sauts et déplacer des plates-formes pour nous permettre de continuer à avancer.

Mais N’oublions pas notre petit crâne Skully qui sera le grand bénéficiaire de la puissance de ses transformations puisque, comme je l’ai dit, nous devrons entrer et sortir d’eux pour continuer d’avancer. Un point négatif est que nous ne pouvons pas détruire le golem séparément et devons répéter certaines zones pour continuer à nouveau avec le golem correct.

En chemin, nous devrons grimper, abattre des murs, déplacer des plates-formes et cueillir une sorte de fleurs qui ne serviront qu’à accomplir des réalisations. Toutes ces actions ne peuvent être réalisées qu’en de nombreuses occasions avec le bon caractère.

Les monstres finaux seront des combats contre des vagues géantes, de fortes rafales de vent et de lave, nous devrons tuer chaque élément pour continuer dans des batailles de plates-formes où nous avons remarqué que la caméra se comportait moins bien.

Durée et difficulté

La durée de Skully dépendra beaucoup de votre capacité à gérer les plates-formes car si au début cela peut être un jeu d’enfant, à partir du troisième niveau, les choses changent considérablement en termes de difficulté, voire de devoir visualiser la stratégie que nous allons adopter. à suivre avant de commencer à rouler.

Nous aurons 18 niveaux assez variés en termes de puzzles et de plateformes.

Dans ces 18 niveaux, nous aurons environ 8 ou 10 heures de jeu cela peut être vu allongé si vous décidez de le rejouer pour obtenir toutes les fleurs de chaque niveau et obtenir 100% des réalisations de cette manière.

Section technique

S’il est vrai que nous avons rencontré des écrans de chargement un peu longs dans certaines transitions de niveau, le jeu est généralement assez bon. Nous aurons des graphismes plus qu’acceptables qui, associés à des contrôles très réussis, feront que Skully vous accrochera pendant un bon nombre d’heures.

Quant aux commandes de notre crâne, je les ai trouvées assez confortables, il n’en va pas de même avec certains personnages, notamment dans les monstres finaux.

Quant à la bande son, même si elle peut être un peu répétitive, elle n’est pas mal et nous aurons également des effets assez amusants dans les différentes actions de nos personnages.

Sans aucun doute, dans la partie son, ce qui ressort le plus est la voix off de Terry, qui nous accompagnera tout au long du jeu avec des conseils et des commentaires sur l’histoire. Ces voix seront en anglais et parfaitement sous-titrées en espagnol.

conclusion

Skully est un titre qui, bien que ce soit vrai, inclut des mécanismes très intéressants comme la transformation de notre personnage, ils sont un peu accablés de devoir les exécuter à chaque point de contrôle et pas au moment où nous nous considérons, je comprends que cela a été décidé de cette façon afin que vous ayez un peu plus de stratégie et d’essais et d’erreurs apparaissent en quelques instants pour compliquer un peu plus notre existence.

Techniquement sur Xbox One X il s’est parfaitement comporté et sans aucun doute des graphismes qui ne se démarqueront pas mais qui sont vraiment magnifiques, en particulier ceux de certains scénarios.

Pour

Proposition d’échange de personnage Les performances sont parfaites

Contre

Ne pas être en mesure de décider quand changer de personnage Les caméras sont quelque peu désordonnées sur les ennemis en particulier