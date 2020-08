Ce n’est pas une année normale. C’est un fait indéniable qu’il affecte déjà une longue liste de secteurs économiques, tandis que d’autres attendent patiemment l’incertitude avec laquelle nous ouvrons cette nouvelle décennie.

Pour le secteur de l’investissement en démarrage, la réalité est que la situation dépend du prisme dans lequel vous la regardez. Mars et avril ont été des mois difficiles; après tout, le monde était paralysé dans son salon. Les investisseurs et leurs opérations aussi. Seuls quelques tours ont suivi leur cours encouragés dans certains cas, par les circonstances elles-mêmes.

Factorial, Ontruck ou Colvin ont accompli l’impossible avec quelques opérations record. Mais la réalité est que le secteur a paralysé son activité. Ce n’est que maintenant, après les mois de fermeture, que le secteur commence à se réactiver. Selon l’Observatoire des startups de la Bankinter Innovation Foundation, le capital-risque a augmenté de 55% ces dernières semaines, principalement en provenance d’Espagne – les intérêts étrangers attendent toujours. Cela ne s’est pas traduit par une augmentation des montants, puisque les quantités restent inférieures à ce qui avait été enregistré en 2019 – 44% spécifiquement.

Quoi qu’il en soit, 2020 sera une valeur aberrante dans les registres de l’entrepreneuriat futur qui a marqué un avant et un après dans l’histoire. Dans ce contexte, Hipertextual s’est entretenu avec Nacho Ormeño, PDG et co-fondateur de Startupxplore, de l’état du secteur et de son entrée récente dans les investissements de pré-amorçage – l’un des secteurs les plus touchés par le manque actuel de capitaux.

2020 allait très bien et c’est la circonstance que nous avons eu deux années consécutives à faire des maximums dans le secteur de l’investissement du capital-risque

2019 a été une très bonne année pour les investissements et les startups. En plus des grandes opérations, qui attirent toujours l’attention, le secteur en Espagne visait très bien. D’où sommes-nous venus?

Il visait très bien et c’était la circonstance que nous avions deux années consécutives à faire des maximums dans le secteur de l’investissement du capital-risque. Ces sommets se produisaient à la fois aux États-Unis et en Europe.

Vous n’avez jamais autant investi dans les startups que ces deux dernières années. C’est avant Covid, puis mars arrive et nous constatons que tout ralentit. Il y a des accords qui ont cessé, soit parce que les investisseurs ont peu confiance, soit parce qu’ils ont vu leur facturation chuter de 90%, en particulier dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie.

De toute évidence, l’investisseur souhaite entrer dans les secteurs d’exploitation et d’exploitation et les entreprises en activité.

Certains investisseurs ont décidé d’arrêter, d’autres sont allés de l’avant avec certaines de leurs transactions les plus intéressantes. Quel était le cas avec Startupxplore?

Nous avons eu deux opérations à la mi-mars et nous avons décidé de ne pas les lancer car nous pensions qu’avec celle qui tombait, avec l’enfermement, nous avions mieux à nous inquiéter. Problèmes de santé, émission ERTES, contrats, le niveau d’incertitude boursière était brutal, nous avons donc envoyé un mail à tous nos investisseurs. Nous reprendrions lorsque les eaux reviendraient dans leur chenal.

Nous avons repris nos activités dans la seconde quinzaine de mai, date à laquelle nous avons commencé à lancer de nouvelles opérations. De plus, pendant tout ce temps nous ne nous arrêtons pas, nous continuons d’analyser les projets calmement et d’approfondir notre analyse.

La nouvelle norme est venue avec de nouvelles circonstances. Avez-vous changé votre façon d’analyser les projets? Peut-être que maintenant il joue la sécurité …?

Je ne vais pas vous nier que l’une des questions que nous incluons dans nos analyses est la réponse au COVID-19.

C’est ce qui a fondamentalement changé pendant tout ce temps: questionner l’entrepreneur si le business model qu’il nous présente pour chercher du financement est faisable. S’il y a une baisse de la demande, comment cela affectera-t-il votre modèle et si vous pouvez faire face à la situation.

En parlant de financement, quel sera votre avenir à partir de maintenant?

Je crois que si nous analysons la photo au niveau macro et qu’il y a un ralentissement et une baisse de la demande, la première chose qu’un investisseur professionnel fait est de voir comment cette circonstance affecte son propre portefeuille. Cela signifie que certaines entreprises n’ont pas besoin de financement à ce moment-là, mais elles sont intéressées plus tard.

Ce que font les fonds, c’est de s’assurer que les meilleures sociétés investies au sein du fonds ne souffrent pas. Plutôt que de rechercher de nouveaux projets à financer, les fonds se tournent vers l’intérieur et tentent de compenser la facturation perdue avec des tours internes qui ne sont pas publiés. Cela provoque l’usure des fonds et une perte de capacité.

Au niveau des nouvelles opérations, nous avons eu un arrêt pour voir où le marché allait sortir. Nous avons constaté des ajustements des notes entre 30% et 40%. Ici, ce qui prévaut, c’est le principe de prudence, jusqu’à ce que la situation se stabilise, on le verra.

Car si un investisseur peut investir à rabais dans votre entreprise, le plus probable est d’attendre.

moomsabuy: Shutterstock

Javier Megias a déclaré à Hipertextual, le fondateur de Startupxplore et maintenant dans les rangs de la zone d’entrepreneuriat Bankinter, dans ses prévisions de début d’année que les fonds oubliaient ces petits entrepreneurs.

Beaucoup d’entre eux, encouragés par le succès de leurs entreprises investies, ont renouvelé leurs investissements par tours consécutifs avec des montants croissants. Certains anges pointaient déjà du doigt un retour aux origines, laissant leur place aux fonds avec plus de capacité.

En ce sens, Starupxplore a voulu s’adresser à ces éternels abandonnés. Les cycles de pré-amorçage, ou ce qui est pareil: des projets toujours sans résultats, mais qui indiquent des voies.

Comment la situation actuelle des investissements affecte-t-elle ces petits entrepreneurs même sans investisseurs dans leur participation?

Ils ont toujours eu des difficultés. C’est vrai que dans les bons moments et avec des maximums historiques car ce n’est pas si perceptible et il y a plus de capital, donc c’est plus facile.

Le mouvement de pré-amorçage ce qu’il fait est de générer des options dans le portefeuille. Ce sont des entreprises dans lesquelles nous investissons dans les équipements et les bases de ce qu’ils veulent développer. À partir de là, nous les laissons évoluer. Ce que nous offrons à l’investisseur, c’est la possibilité que ce projet finisse par prendre de la valeur avec le temps.

Si vous ne savez pas qui est votre client potentiel, il vous sera difficile d’atteindre cette demande

Dans cette analyse des entreprises candidates à la phase de pré-amorçage, qu’avez-vous trouvé?

Pour lancer ces quatre projets de portefeuille, dont nous en avons tiré 2, nous avons analysé 50 projets.

Ils étaient les meilleurs osiers à lancer sur le marché. On a tout vu, des gens qui commencent par nécessité, des gens qui commencent parce qu’ils ne savent pas quoi faire … Les gens qui comprennent leur marché et qui savent ce qu’ils veulent vraiment faire sont les moins.

Ils ne savent pas ce qu’ils veulent résoudre, et surtout pour qui. Le plus gros problème de ces entreprises est qu’elles ne savent pas comment générer de la demande à un coût efficace. Si vous ne savez pas qui est votre client potentiel, il vous sera difficile d’atteindre cette demande.

Quel a été l’intérêt des investisseurs dans cette nouvelle étape?

C’était plutôt bien. Les deux opérations ont été signées en quelques heures. En moins de 48 ils ont été fermés et cela nous donne un délai de 20 à 30 jours pour faire les opérations. Ils disent que cela semble être une bonne initiative.

Parmi ceux qui manquent, nous lancerons l’un de ces jours en août, et le prochain serait déjà en septembre. Nous ne voulons pas chiffrer la façon de respecter les ratios, mais nous aimerions lancer une douzaine de projets.

Nous savons qu’il doit y avoir une douzaine de circonstances pour lancer cela, nous voulons bien les choisir.

Au cours des derniers jours, l’Espagne a assisté à plusieurs annonces qui touchent – du point de vue politique – le monde des startups et des entrepreneurs.

La fameuse «loi du cavalier», désormais bloquée par des débats internes entre le travail et l’éducation. Le plan choc du gouvernement pour la science et l’innovation doté de plus de 1 000 millions d’euros ou la réforme pour l’Espagne numérique 2025 présentée il y a quelques jours qui, bien que bien accueillie, est déjà critiquée par le secteur pour ne pas aller au fond du problème. Dans tout ce gâchis, la loi sur les startups est réapparue alors que la promesse de courte durée est toujours en cours d’élaboration.

Soyez aussi forte, l’Administration est plus active que jamais.

Dans les lignes ICO aux entreprises à la fin fait la loi, fait le piège

Comment voyez-vous le soutien politique actuel?

Je pense qu’il y a de bonnes initiatives, le renforcement des lignes ICO est une très bonne nouvelle, mais le diable est dans les détails.

Si cela doit avoir un impact sur la transformation numérique du pays, comment cet argent va-t-il être utilisé et comment va-t-il être déployé, c’est ce qui va avoir un impact dans le pays.

Dans les lignes ICO aux entreprises à la fin fait la loi, fait le piège. Ils ont décidé de passer à des entreprises qui n’ont pas de risque, mais qui ont été affectées par des liquidités spécifiques, avec des lignes COVID approuvées par l’État.

Comment pensez-vous que la création d’une «loi sur les cavaliers» et d’autres réglementations pour des secteurs tels que l’intelligence artificielle peuvent affecter l’esprit d’entreprise?

Au final, le fait qu’il y ait un cadre réglementaire clair pour le projet à développer et qu’il y en ait un pour les années à venir affecte sans aucun doute. Parce qu’il peut arriver que la réglementation se retourne et vienne contre vous et qu’il n’y ait pas de réglementation et alors elle vous est favorable. Il est très important que le plan de réglementation soit élaboré pour nous.

Je pense qu’au niveau public, la meilleure chose qui puisse arriver, c’est qu’ils laissent les entrepreneurs faire. Ils recherchent un moyen, par exemple, de réglementer l’IA sur papier peut être très bon, mais c’est comme ouvrir des portes sur le terrain.

L’article Nacho Ormeño (Startupxplore): « Nous avons vu des ajustements dans les notes de 30% à 40% de moins par COVID-19 » a été publié dans Hipertextual.