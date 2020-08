Un candidat vaccin contre le coronavirus de Novavax a terminé son essai de phase 1 avec des résultats prometteurs.

Le médicament NVX-CoV2373 a induit des anticorps neutralisants chez tous les volontaires qui ont reçu des injections. Une réponse des lymphocytes T a également été observée dans une partie du groupe de volontaires, a annoncé la société.

En attendant l’achèvement réussi d’un essai de phase 3, la société pourrait fournir jusqu’à 100 millions de doses du médicament d’ici la fin de 2020.

Plusieurs vaccins candidats sont à un stade avancé d’essais sur l’homme, et la recherche pourrait être prête cet automne. À ce stade, de nouveaux médicaments contre les coronavirus pourraient être utilisés dans le cadre d’autorisations d’utilisation d’urgence aux États-Unis et dans d’autres pays. Les médicaments expérimentaux Moderna, AstraZeneca / Oxford et Pfizer / BioNTech ont fait des progrès significatifs dans les premières phases des essais sur l’homme et comprendront chacun environ 30 000 volontaires dans leurs essais de phase 3. Mais rien ne garantit que l’un des premiers vaccins à avoir atteint le stade final des tests confirmera les conclusions initiales de cette phase suivante. Inutile de dire que le fait de ne pas atteindre l’efficacité nécessaire empêcherait les régulateurs d’approuver les médicaments pour les nouvelles publiques. La bonne nouvelle est que plus de 150 efforts de vaccination contre le COVID-19 sont en cours dans le monde, et de nombreux autres médicaments expérimentaux sont étudiés dans des essais cliniques à un stade précoce. Plus le monde prend de tirs au but lorsqu’il s’agit de développer un vaccin, meilleures sont les chances pour au moins l’un d’entre eux d’atteindre le filet. Et bien sûr, le monde pourrait utiliser plus d’un vaccin COVID-19 efficace pour accélérer les programmes de vaccination dans les années à venir.

Novavax vient d’annoncer deux séries de résultats pour son vaccin expérimental et les deux sont très encourageants. Le médicament a suscité la réponse immunitaire souhaitée chez tous les volontaires de phase 1, y compris des anticorps neutralisants qui peuvent empêcher le virus de se répliquer et des cellules T qui peuvent alimenter une réponse immunitaire après la disparition de ces anticorps.

La société a inclus 131 adultes australiens en bonne santé âgés de 18 à 59 ans dans la partie de phase 1 de son essai de phase 1/2, les divisant en plusieurs groupes qui ont reçu une version du composé ou un placebo. Le médicament NVX-CoV2373 a été testé à des doses de 5 et 25 µg qui ont été administrées deux fois à chaque volontaire.

Le vaccin a été conçu génétiquement «en utilisant la technologie des nanoparticules recombinantes de Novavax pour générer un antigène dérivé de la protéine de pointe de coronavirus (S)». Novavax a utilisé un adjuvant appelé Matrix-M en association avec le médicament expérimental pour stimuler la réponse immunitaire. Le médicament stimule «l’entrée des cellules présentatrices d’antigène dans le site d’injection» et améliore «la présentation de l’antigène dans les ganglions lymphatiques locaux, stimulant la réponse immunitaire», a expliqué la société dans un communiqué de presse.

Les effets indésirables les plus courants après la première injection comprenaient la sensibilité et la douleur, bien que certains patients aient ressenti des maux de tête, de la fatigue et des myalgies. Les effets secondaires étaient plus importants après la deuxième injection, mais les symptômes ont disparu après environ deux jours.

La société affirme que tous les sujets ont développé des anticorps neutralisants «anti-spike» capables de bloquer le virus, quelle que soit la posologie utilisée. Les anticorps résultants étaient au même niveau ou plus élevés que les anticorps mesurés chez les patients qui ont survécu à l’infection. Les réponses immunitaires cellulaires étaient des mesures dans un sous-ensemble de patients, alors que les chercheurs recherchaient des «réponses des cellules T CD4 + polyfonctionnelles spécifiques de l’antigène induites par NVX-CoV2373 avec un fort biais en faveur du phénotype Th1».

Des études récentes ont montré que les anticorps circulants peuvent disparaître du sang des survivants du COVID-19 dans les trois mois suivant l’infection. Mais l’immunité ne disparaît pas simplement. Les cellules T dans le sang se souviennent de l’agent pathogène et déclenchent une réponse immunitaire rapide lors d’une deuxième rencontre qui peut inclure la destruction des cellules infectées et la production de nouveaux anticorps. D’autres vaccins ont également montré la même double réponse du système immunitaire.

Il convient de noter que Novavax est l’un des fabricants de médicaments qui a reçu de l’argent dans le cadre du programme Operation Warp Speed. Le financement de 1,6 milliard de dollars est utilisé pour terminer le développement de stade avancé, y compris un essai de phase 3. Novavax prévoit de fournir 100 millions de doses de NVX-CoV2373 d’ici la fin de 2020, une fois l’approbation reçue. On ne sait pas quand la phase 3 commencera.

Novavax a soumis ses recherches pour examen par les pairs à une revue scientifique et publiera une version pré-imprimée dans medRxiv à un moment donné dans le futur. Une deuxième étude qui sera bientôt partagée montre des résultats précliniques pour le même médicament. Les chercheurs ont testé NVX-CoV2373 sur des macaques cynomolgus, qui ont été exposés au virus après avoir reçu les injections. Le vaccin a empêché la réplication virale dans les voies respiratoires supérieures et inférieures chez les sujets. . rapporte que l’un des 12 singes de test a montré des signes d’infection dans les poumons, mais ils disparaissent à peine deux jours plus tard.

