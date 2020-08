Quelle journée pour le monde du jeu mobile! Fortnite, du développeur Epic Games, a officiellement déclaré la guerre à Apple. Après une série de mouvements des deux parties – que nous allons maintenant expliquer en détail – le jeu le plus populaire du moment a décidé intenter une action en justice contre Apple après que l’entreprise ait supprimé son application de l’App Store en citant « Conduite anticoncurrentielle ».

Commençons par certaines parties … Si vous êtes un amoureux de Fortnite et du monde du jeu, vous savez probablement déjà où tout cela va. Surtout en voyant que les monnaies virtuelles pour Fortnite – que vous avez probablement achetées – sont apparues à un prix spécial ces derniers jours. Mais si ce n’est pas le cas, il est temps de découvrir pourquoi Epic Games poursuit Apple.

App Store et ses commissions

L’origine de tout cela, et pour ce que Apple et Google ont été vivement critiqués avec leur App Store et Play Store respectifs, est le système de commission qui s’applique pour utiliser votre plateforme. Lorsqu’un développeur vend une application ou fait une vente au sein de son logiciel via ses magasins, il reste assis tranquillement, comme le 30 pour cent de chaque transaction.

Cela signifie que pour 100 pesos, 30 vont directement à Apple. Ce sont leurs règles, et si vous voulez faire partie de leur plateforme (la plus grande au monde), vous devez les suivre. Mais cela ne signifie pas que pour de nombreux développeurs, c’est juste. Les études créatives affirment que le profit pour eux n’est pas comparable à l’effort investi.

«Fortnite» permet le paiement en ignorant Apple

Compte tenu de cela, Epic Games a activé une remise permanente lors de l’achat de V-Bucks – la monnaie virtuelle utilisée dans Fortnite – via une nouvelle option de paiement direct.

Sur la page officielle d’Epic Games, il a été annoncé que les joueurs Possibilité d’acheter les V-Bucks en sautant le système Apple. Cela enfreint clairement les règles établies par l’App Store.

Se soucier peu ou rien, Epic Games a offert la possibilité d’acheter des V-Bucks avec le système App Store, mais 30% plus cher. Par exemple, l’achat d’un millier de pièces coûte 7,99 $ via Epic Games; cependant, cela coûte 9,99 $ via le système App Store… Lequel optez-vous?

« Actuellement, lorsqu’ils utilisent les options de paiement Apple et Google, ils facturent des frais de 30%, et la réduction de prix allant jusqu’à 20 pour cent ne peut pas être appliquée. Si Apple ou Google réduisent leurs taux de paiement à l’avenir, Epic vous fera bénéficier des économies », a écrit Epic Games dans un communiqué.

Vous pouvez également lire: CE SERAIT UN LUXE! 5 ARTISTES QUE NOUS VOULONS AVOIR UN CONCERT À FORTNITE

Vous sortez …

Comme prévu, Apple a répondu à la violation de ses politiques comme il l’aurait fait avec n’importe quelle autre application. Apple a déclaré dans un communiqué à The Verge qu’il prévoyait de travailler avec Epic pour « résoudre ces violations ». mais qu’il n’a pas l’intention de créer un «accord spécial» pour l’entreprise. Voici la déclaration complète de la société:

«Aujourd’hui, Epic Games a pris la malheureuse décision de violer les directives de l’App Store Ils s’appliquent également à tous les développeurs et sont conçus pour assurer la sécurité du magasin pour nos utilisateurs. En conséquence, votre application « Fortnite » a été supprimée du magasin. Epic a activé une fonctionnalité de son application qui n’a pas été examinée ou approuvée par Apple, et lou fait avec l’intention expresse de violer les directives de l’App Store en ce qui concerne les paiements au sein de l’application qui s’appliquent à tous les développeurs qui vendent des biens ou des services numériques ».

Epic Games et Fortnite poursuivent Apple pour « conduite anticoncurrentielle »

Pour faire remonter les choses à la Cour et nous donner quelque chose à discuter pendant quelques jours ou peut-être des semaines, Epic a saisi cette affaire en termes juridiques en intentant une action en justice ce jeudi après-midi, 13 août.

Dans le procès, Epic Games déclare: «Apple est devenu ce qu’il critiquait autrefois: le géant qui cherche à contrôler les marchés, à bloquer la concurrence et à étouffer l’innovation.. Apple est plus gros, plus puissant, plus enraciné et plus pernicieux que les monopoles d’antan. » Nous laissons une partie de la demande ici et la complétons dans ce lien.

Epic Games a déposé des documents juridiques en réponse à Apple, en savoir plus ici: https://t.co/c4sgvxQUvb – Fortnite (@FortniteGame) 13 août 2020

Demande

« Cette affaire concerne l’utilisation par Apple d’une série de restrictions anticoncurrentielles et de pratiques monopolistiques sur les marchés pour (i) la distribution d’applications logicielles («applications») aux utilisateurs d’appareils informatiques mobiles tels que les smartphones et les tablettes, et (ii) le traitement des paiements des consommateurs pour le contenu numérique utilisé dans Applications mobiles iOS («contenu dans l’application») ». « Apple impose des restrictions déraisonnables et illégales pour monopoliser complètement les deux marchés et empêcher les développeurs de logiciels d’atteindre plus d’un milliard d’utilisateurs de leurs appareils mobiles (par exemple, iPhone et iPad), sauf s’ils passent par un seul magasin contrôlé par Apple, l’App Store, où Apple lève une taxe oppressive de 30% sur la vente de chaque application ».

« Les conséquences anticoncurrentielles du comportement d’Apple sont généralisées. Les appareils informatiques mobiles (comme les téléphones intelligents et les tablettes) et les applications qui fonctionnent sur ces appareils font désormais partie intégrante de la vie quotidienne des gens; comme source principale de nouvelles, lieu de divertissement, outil d’affaires, moyen de se connecter avec les amis et la famille, etc.

« Epic engage cette action en justice pour mettre fin à l’action injuste et anticoncurrentielle qu’Apple entreprend pour maintenir illégalement son monopole sur deux marchés distincts de plusieurs milliards de dollars.: (i) le marché de la distribution d’applications iOS et (ii) le marché du traitement des paiements d’applications iOS (chacun tel que défini ci-dessous) ».

« Chez Epic, nous ne cherchons pas de compensation monétaire de cette Cour pour les blessures que vous avez subies. Epic ne recherche pas non plus un traitement favorable pour elle-même, une seule entreprise. En échange, Epic demande une injonction pour permettre une concurrence loyale sur ces deux marchés clés qui touchent directement des centaines de millions de consommateurs et des dizaines de milliers, sinon plus, de développeurs d’applications tiers. «

Voir sur YouTube