Le monde s’empresse de développer des remèdes contre les coronavirus à une vitesse incroyable, mais tous les chercheurs ne cherchent pas à créer de nouveaux médicaments.

Certains envisagent d’autres moyens de traiter le COVID-19 et pensent que les vaccins et les patients asymptomatiques peuvent aider à résoudre un mystère crucial de coronavirus qui conduit à une baisse des taux de mortalité.

Les chercheurs pensent que certains des vaccins administrés pour prévenir d’autres maladies infectieuses, y compris les vaccins contre la rougeole et la tuberculose, ont peut-être entraîné le système immunitaire à monter une réponse inattendue contre le nouveau coronavirus.

Le monde vient de dépasser 20 millions de cas cumulés de coronavirus et près de 750000 personnes sont décédées des complications du COVID-19 mardi matin. Malheureusement, des milliers d’autres mourront dans les semaines et les mois à venir. La pandémie est à peine terminée et certains pays doivent encore contenir leurs flambées. Les États-Unis, par exemple, ont fait le pire travail au monde pour contenir la propagation du COVID-19 et continuent d’enregistrer des dizaines de milliers de nouveaux cas chaque jour.

Cela peut ne pas en avoir l’air, mais le monde est en fait en bien meilleure forme qu’il y a quelques mois lorsqu’il s’agit de faire face à la maladie. Certains pays ont même réussi à arrêter la première vague COVID-19. Les médecins traitant des patients sévères nécessitant une oxygénothérapie et une ventilation sauvent plus de vies qu’auparavant. Plusieurs thérapies médicamenteuses ont été conçues pour mieux gérer la maladie, et un certain nombre de vaccins expérimentaux ont atteint le stade final des tests. De même, d’autres médicaments explicitement créés pour induire une réponse immunitaire font l’objet d’essais cliniques prometteurs.

La communauté scientifique ne montre aucun signe d’arrêt, chaque semaine nous apporte de nouvelles découvertes sur le COVID-19 qui pourraient s’avérer utiles dans le développement de nouveaux protocoles pour faire face à la pandémie. Certains chercheurs étudient également une prémisse passionnante selon laquelle les vaccins existants et les cas de coronavirus asymptomatiques pourraient détenir la clé pour déterminer comment vaincre cette pandémie.

Ce n’est pas les nouveaux candidats vaccins contre le coronavirus qui sont en cours d’élaboration dont nous parlons. Il y en a plus de 150 en cours de préparation, dont une douzaine environ ont atteint les essais cliniques. Une poignée d’entre eux ont même atteint la phase 3 des tests dans différents pays, et au moins quelques-uns devraient être approuvés à la fin de l’automne ou en hiver.

Ces vaccins pourraient prévenir les infections au COVID-19 à l’avenir, mais certains chercheurs sont plus intéressés par différents vaccins en ce qui concerne les cas asymptomatiques de COVID-19. Ce sont les vaccins infantiles qu’un individu a reçus pour d’autres maladies infectieuses qui auraient pu produire un effet secondaire inattendu. Le système immunitaire de ces personnes peut être en meilleure forme pour faire face à un nouvel agent pathogène comme le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19. C’est un mystère crucial de coronavirus, et l’expliquer pourrait ouvrir toutes sortes de nouvelles portes.

«Lorsque nous avons examiné le contexte de la maladie COVID, nous avons constaté que les personnes qui avaient déjà été vaccinées avec une variété de vaccins – contre le pneumocoque, la grippe, l’hépatite et autres – semblaient avoir un risque plus faible de contracter la maladie COVID,» Dr Andrew Badley de la Mayo Clinic a déclaré à Anderson Cooper de ..

Badley a comparé le système immunitaire à un muscle. «Plus vous exercez ce muscle, plus il sera fort lorsque vous en aurez besoin.»

Les chercheurs étudient toujours la question. En juin, une équipe de chercheurs américains a proposé de donner à certaines personnes une dose de rappel du vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole) pour voir si cela pouvait prévenir des cas plus graves de COVID-19. D’autres se sont penchés sur le vaccin antituberculeux Bacillus Calmette-Guerin (BCG) et ont conclu que les pays avec des personnes ayant reçu le médicament avaient moins de décès par COVID-19.

Les épandeurs asymptomatiques peuvent ne présenter aucun symptôme, mais ils ne sont pas immunisés. Leurs corps montrent des signes de lutte contre le virus dans des tests comme des tomodensitogrammes et des analyses de sang. Les chercheurs ont également montré que les patients asymptomatiques ont autant de virus dans leur système que les cas symptomatiques. Les personnes asymptomatiques sont effectivement infectées et peuvent propager le virus, mais elles éliminent l’infection plus efficacement que les autres, et elles le font sans aucune gêne notable.

Si ces résultats peuvent être confirmés, ils peuvent aider à façonner les politiques de santé publique pour la pandémie du COVID-19 et aider certains pays à gérer la maladie jusqu’à ce que les premiers vaccins et traitements contre le COVID-19 soient approuvés. De plus, rien ne garantit que l’un des candidats vaccins COVID-19 actuels ou les nouveaux médicaments fonctionnera, auquel cas d’autres thérapies devront être conçues pour réduire les complications et les taux de mortalité.

Par ailleurs, quelques études au cours des derniers mois ont montré que même un rhume – qui est causé par l’un des coronavirus humains les plus bénins qui sont antérieurs au SRAS-CoV-2 – pouvait générer des réponses immunitaires utiles dans la lutte contre le COVID-19. La recherche a suggéré que les cellules T et les globules blancs qui résultent du rhume peuvent reconnaître le nouveau coronavirus et le combattre.

