Des changements, comme celui adopté par Electronic Arts avec EA Play, je dois admettre qu’ils me semblent généralement bons. Je parle, bien sûr, d’unification, quelque chose qui supprime un obstacle pour de nombreux utilisateurs qui, en règle générale, observer confusément que divers services interdépendants, et proposé par la même société, Cependant, ils utilisent peu ou pas de noms associés. Cela, bien sûr, n’est pas un problème pour ceux qui les connaissent déjà, mais cela représente un obstacle à l’entrée pour ceux qui envisagent d’essayer l’un d’entre eux: mauvais pour l’utilisateur et mauvais pour l’entreprise.

Et c’est que, jusqu’à présent, les services d’abonnement d’Electronic Arts ont été, Origin Access, Origin Access Premier et EA Access, les deux premiers uniquement pour les PC et le troisième également pour les consoles de jeux. C’est peu (pour ne rien dire) intuitif, non? Eh bien, heureusement, dans EA, ils ont dû penser la même chose et, comme ils l’ont annoncé, à partir de mardi prochain il y aura une unification de tous ses services d’abonnement au sein de la marque EA Play.

Plus concrètement, EA Access et Origin Access Basic seront renommés EA Play, tandis que Origin Access Premier sera appelé, à partir de maintenant EA Play Pro. Et au fait, vous pensez peut-être que, jusqu’à présent, EA Play était le nom donné à l’événement annuel organisé par Electronic Arts. Dans ce cas il faut savoir qu’il gardera son nom … partiellement, et c’est qu’à partir de maintenant il sera appelé EA Play Live. Cela me semble intelligent, car il maintient son identité et, en même temps, s’intègre dans la nouvelle marque et définit mieux, grâce au mot live, de quoi il s’agit.

L’aspect services subira également une cure de jouvence, selon l’entreprise. Toutes les fonctionnalités et avantages inclus jusqu’à présent seront conservés et, bien que cela n’en révèle pas trop, Electronic Arts déclare que de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées dans les prochains mois, en tant que défis et réalisations exclusifs pour les utilisateurs d’EA Play.

«EA Play vous place au centre de l’expérience. Combiner tous les avantages dans une seule marque est une étape importante pour optimiser nos services et faire en sorte qu’être membre d’EA Play soit la meilleure façon de jouer », explique l’entreprise dans la communication dans laquelle elle informe sur l’unification des services d’abonnement . Espérons que c’est vrai, la vérité est que je suis curieux de voir ces futurs changements à venir.