Western Digital a annoncé le lancement d’une nouvelle génération de ses unités de stockage externe SSD My Passport, qui utilise comme nouveauté majeure l’interface NVMe pour augmenter ses performances.

Les disques SSD gagnent également du terrain dans le segment du stockage externe et il y en a de plus en plus offre plus et meilleureBien sûr, vous pouvez également profiter d’anciens disques durs pour cela. My Passport SSD est la série du géant du stockage qui couvre cette section et ils sont disponibles avec des connexions filaires et sans fil comme ce modèle que nous avons eu l’occasion d’analyser.

WD a mis à jour la série avec un nouveau modèle prenant en charge le protocole NVMe pour augmenter les performances de la mémoire flash et atteindre 1050 Mo par seconde en transfert séquentiel de données de lecture et 1 000 Mo par seconde en écritures. L’unité utilise un connecteur USB Type-C (en interne USB 3.2), bien que l’unité offrira également un adaptateur USB Type-A pour une utilisation avec du matériel plus ancien.

WD dit que son châssis en métal est « élégant et durable », offre une résistance aux chocs et aux vibrations, tombe de deux mètres et est d’environ 10 x 5 cm qui lui permettent d’être transporté n’importe où. Le lecteur dispose d’un cryptage matériel AES 256 bits protégé par mot de passe pour protéger les données en cas de vol ou de perte.

My Passport SSD – NVMe, versions et prix

La société inclut le logiciel de sauvegarde WD Discovery et – bien qu’il devrait fonctionner sur d’autres plates-formes), il est officiellement compatible avec Windows 10, Windows 8.1 et macOS Catalina, Mojave ou High Sierra. Il est vendu dans des finitions de couleur au choix entre gris, bleu, or et rouge. Ils sont déjà disponibles sur le portail Web de WD dans certaines régions dans les capacités suivantes et à des prix assez contenus pour la polyvalence de ces unités de stockage externe:

SSD My Passport avec 500 Go: 119,99 $

SSD My Passport avec 1 To: 189,99 $

SSD My Passport 2 To: 359,99 $ (bientôt disponible)