La fuite d’une série de rendus de haute qualité nous a permis de jeter un œil à l’éventuelle conception finale du Google Pixel 5, un smartphone qui succédera au Pixel 4 et que, selon les dernières informations, il pourrait marquer un changement de décor important au sein de la famille Pixel, et qu’il ne s’agira pas d’un modèle haut de gamme, mais d’un modèle milieu de gamme «premium».

Ceux d’entre vous qui nous lisent quotidiennement sont déjà au courant de la situation, et on dit que le Google Pixel 5 pourrait avoir un SoC Snapdragon 765G au lieu d’un Snapdragon 865. La raison est très simple, et c’est avec cette puce Google pourrait réduire considérablement le prix à vendre tout en maintenant de bonnes performances et sans avoir à renoncer à la connectivité 5G.

Jusqu’ici tout va bien, en fait le SoC Snapdragon 765G offre d’excellentes performances, mais en termes de puissance brute est en retard sur le SoC Snapdragon 855, en fait, il ne parvient pas à surpasser efficacement le SoC Snapdragon 845, ce qui signifie que le Google Pixel 5 pourrait être moins puissant que le Google Pixel 3.

Cela ne signifie pas, cependant, qu’il offrira une valeur inférieure, car compenserait cette baisse des performances avec la prise en charge de la connectivité 5G et avec une section photographique nettement supérieure.

Google Pixel 5: trois caméras arrière et un design continu

Ce sont les clés les plus importantes montrées par les rendus que nous avons eu l’occasion de voir. À l’arrière on voit une île carrée où ils sont intégrés un total de trois caméras qui, pour le moment, n’ont pas été précisés. Dans l’ensemble, nous nous retrouverons probablement avec un capteur principal de 12,2 MP, un téléobjectif de 16 MP et un grand angle de 8 MP. Également à l’arrière, nous voyons le lecteur d’empreintes digitales.

Sur le devant on retrouve une finition tout écran et une caméra parfaitement intégrée dans un petit îlot circulaire. Il n’y a pas de surprises, en général, nous avons le même design que celui que nous avons vu dans le Google Pixel 4a qui a été récemment présenté, bien que dans ce cas, la qualité de construction devrait être beaucoup plus élevée, c’est-à-dire que nous ne nous attendons pas à ce que le Google Pixel 5 soit fini en plastique. , mais en métal et verre.

Les spécifications finales du Google Pixel 5 n’ont pas encore été confirmées, et elles ne le feront pas avant sa présentation officielle, prévue pour le mois de septembre, mais grâce à plusieurs fuites que nous pouvons partager avec vous une assez bonne estimation qui, sauf surprise, devrait être complètement remplie.

Écran P-OLED de 5,7 ou 5,8 pouces avec résolution FHD +.

SoC Snapdragon 765G avec processeur à huit cœurs et GPU Adreno 620.

Compatible avec la 5G.

8 Go de RAM.

128 Go de capacité de stockage.

Trois caméras arrière: 12,2 MP principal, 16 MP téléobjectif et 8 MP grand angle.

Caméra frontale 8 MP.

Batterie de 3080 mAh.

Prix: entre 599 et 699 dollars.