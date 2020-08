Cette semaine a vu de grands développements sur les fronts matériels et logiciels, notamment une mise à jour importante de l’iMac 27 pouces (mais pas encore de refonte, malheureusement) et le lancement de tests bêta publics pour macOS Big Sur.

Parmi les autres nouvelles importantes de cette semaine, citons la controverse sur la décision d’Apple de ne pas autoriser le service de jeu en streaming xCloud de Microsoft sur iOS, une autre version bêta d’iOS 14, et Phil Schiller démissionnant de son poste de chef du marketing d’Apple alors qu’il commence à y transférer ses responsabilités.

Regardez notre vidéo ci-dessus et lisez ci-dessous pour en savoir plus sur ces histoires et plus de la semaine dernière!

Apple annonce un nouvel iMac 27 pouces avec processeurs de 10e génération, jusqu’à 128 Go de RAM, webcam 1080p, True Tone et plus

Apple a annoncé cette semaine une mise à jour importante pour l’iMac 27 pouces, apportant des processeurs Intel et des graphiques AMD mis à jour, jusqu’à 128 Go de RAM, un meilleur appareil photo FaceTime 1080p, des haut-parleurs et des micros améliorés, un écran True Tone, la puce T2 d’Apple et une nouvelle option d’affichage mat nano-texture de 500 $. La mise à jour n’incluait cependant pas une refonte très attendue.

Les premières critiques des médias indiquent des améliorations impressionnantes, en particulier avec la webcam, les haut-parleurs et les micros améliorés en cette période de travail à domicile, tandis que les benchmarks montrent de belles améliorations par rapport à la génération précédente.

L’iMac 21,5 pouces n’a connu qu’un changement mineur, un SSD de 256 Go devenant l’option de stockage par défaut à la place du précédent disque dur traditionnel de 1 To. Le plus petit iMac est par ailleurs inchangé. L’iMac Pro a également vu une petite bosse avec le processeur de base étant maintenant une puce Xeon W à 10 cœurs qui était auparavant une mise à niveau de 800 $.

Apple Seeds, première bêta publique de macOS Big Sur aux bêta-testeurs publics

Après avoir initialement annoncé à la WWDC qu’une version bêta publique de macOS 11 Big Sur serait disponible en juillet, Apple a publié cette semaine la première version bêta publique quelques jours en août, l’ouvrant à des tests plus larges avant une sortie officielle à l’automne.

Si vous souhaitez tester macOS Big Sur, consultez notre guide pour une procédure pas à pas sur le processus d’installation, mais sachez qu’Apple recommande aux utilisateurs de l’installer sur une machine de sauvegarde car il y a encore des bogues et des applications incompatibles qui pourraient causer des problèmes et personne ne veut s’en occuper sur ses machines principales.

Microsoft xCloud et Xbox Game Pass ne sont pas disponibles sur iOS en raison des restrictions d’Apple

Le service de jeu en streaming «Project xCloud» de Microsoft, associé à son Xbox Game Pass, ne sera pas disponible sur iPhone et iPad lors de son lancement en septembre, et les restrictions de l’App Store d’Apple sont à blâmer.

Xbox Game Pass et sa fonction de streaming xCloud qui l’accompagne offrent un accès à des centaines de jeux qui peuvent être diffusés sur des appareils mobiles, et Apple dit que, comme il ne peut pas examiner chaque jeu disponible via Game Pass, il ne peut pas être autorisé sur l’‌App Store‌ .

Tout ce qui est nouveau dans iOS 14 Beta 4: Widget Apple TV, améliorations de la recherche, API de notification d’exposition et plus

Apple a publié cette semaine de nouvelles versions développeur et bêta publique d’iOS 14, et la société continue d’apporter des modifications alors que nous nous dirigeons vers une version publique dans les deux prochains mois. Nous avons résumé de nombreux changements dans les dernières versions bêta, notamment un nouveau widget Apple TV, la prise en charge des applications de notification d’exposition, etc.

Dans d’autres nouvelles d’iOS 14, nous avons examiné les améliorations apportées à Safari, y compris la nouvelle fonctionnalité de traduction de pages Web et quelques premiers widgets tiers.

Phil Schiller devient « Apple Fellow », Greg Joswiak prend la relève en tant que vice-président marketing

Phil Schiller, chef du marketing de longue date d’Apple, cherche à ralentir un peu à l’âge de 60 ans, la société annonçant cette semaine qu’il quittera ses fonctions de vice-président principal du marketing et deviendra Apple Fellow.

Greg Joswiak assumera le rôle de Schiller au sommet de la division marketing, bien que Schiller restera à bord pour superviser l’App Store et les événements Apple tels que la WWDC.

Samsung lance le Galaxy Note 20, le Galaxy Z Fold 2 et les Galaxy Buds pour rivaliser avec les iPhones et AirPods Pro d’Apple

Samsung a organisé cette semaine un événement virtuel Galaxy Unpacked où il a dévoilé ses smartphones de prochaine génération qui concurrenceront la gamme d’iPhone 2020 d’Apple, ainsi qu’un nouveau Galaxy Z Fold2 5G qui améliore considérablement les efforts précédents de Samsung en matière de téléphones pliables.

Les nouveaux écouteurs Galaxy Buds Live, une Galaxy Tab S7 et une Galaxy Watch 3 complètent les nouveaux produits en tant que gamme complète de concurrents des principaux produits mobiles d’Apple.

