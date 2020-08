Le géant de Redmond travaille sur un nouvel outil de gestion de disque et de partition pour Windows 10 qui aura, comme on peut le voir sur les images, une interface plus moderne et mieux adapté à la conception dudit système d’exploitation, et qui conservera toutes les fonctionnalités clés présentes dans la version actuelle, dite « Gestion de disque ».

Ce nouvel outil est présent dans Windows 10 Build 20175, une mise à jour dudit système d’exploitation qui, pour l’instant, est limité à la chaîne Insider. Cela signifie qu’il est très probable que la mise en œuvre de ce nouvel outil de gestion et d’administration de disques et de partitions ne se produira pas à court terme, c’est-à-dire que nous ne le verrons pas intégré dans la prochaine mise à jour semestrielle, provisoirement connue sous le nom de mise à jour de novembre 2020. .

Comme ils nous le disent de Windows Latest, ce nouvel outil est « caché », et pour y accéder, nous devons suivre le chemin « Paramètres> Stockage> Gérer les disques et les volumes ». Il semble que sa base est UWP, du moins selon la source des nouvelles.

Windows 10 lance un nouvel outil de gestion des disques et des partitions, et c’est promis

Dans la section principale, nous trouvons une liste de toutes les unités de stockage que nous avons installés, ainsi que leurs volumes et partitions. Grâce à lui, nous pouvons accéder à deux options principales: « Explorer », qui ouvre chaque partition à l’aide de l’explorateur de fichiers, et « Propriétés », qui nous donne la possibilité d’accéder à un panneau d’administration pour le volume que nous avons sélectionné.

Les possibilités offertes par cet outil intégré à Windows 10 Build 20175 sont assez larges, puisque nous pouvons changer la lettre de lecteur, afficher l’espace disponible et modifier le volume d’un lecteur (l’espace disponible), bien que manque, pour le moment, d’autres fonctions plus avancées qui sont présents dans l’outil avec une interface classique, comme la suppression et le formatage de partitions de disque.

Je sais que cela peut sembler une mauvaise nouvelle, mais nous devons garder à l’esprit qu’il s’agit d’un aperçu d’un outil qui a encore beaucoup à faire et beaucoup de travail à faire, et que ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce qu’il atteigne son état final et finisse par atteindre Windows 10 via une mise à jour semi-annuelle.

Windows 10 a été, pratiquement depuis son lancement il y a cinq ans, plongé dans une course compliquée pour unifier l’interface et la conception des éléments clés du système d’exploitation. Fluent Design a été le grand pari de Microsoft, et au cours des dernières années, nous avons vu des avancées importantes, mais la survie des deux côtés de Windows 10, avec l’interface classique et l’interface moderne, reste un obstacle très difficile à surmonter pour atteindre cet objectif.