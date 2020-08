Cette histoire a été initialement publiée 06/07/2020

12 h 11 HAP le 6 juillet 2020 et dernière mise à jour le 22/08/2020

7h21 PDT le 22 août 2020.

Transformer votre maison en une maison intelligente peut coûter très cher, donc lorsque des produits comme cette sonnette vidéo Eufy sont à prix réduit, il est tentant de sauter rapidement sur cette offre. Si vous vous rendez à Woot maintenant, vous pouvez obtenir la sonnette sans fil bidirectionnelle 2K d’Eufy en blanc pour 164 $ (56 $ de réduction).

Offrant une vidéo 2K nette, un son bidirectionnel et une autonomie de 180 jours, c’était déjà une valeur solide, donc obtenir 56 $ de réduction est vraiment un bonus. Eufy offre une compatibilité avec le Nest Hub et le Nest Hub Max, mais il y a quelques compromis: le flux ne s’affichera pas automatiquement sur votre Nest Hub, vous devrez donc l’appeler via une commande vocale. Et lorsque vous le faites, vous ne pourrez pas non plus utiliser l’audio bidirectionnel – vous entendrez le facteur, mais il ne vous entendra pas.

Le modèle noir n’est cependant pas réduit; le modèle blanc, qui coûte généralement 220 $, est celui en vente aujourd’hui. L’accord n’est valable que pour un jour ou jusqu’à épuisement des stocks, alors dépêchez-vous de vous rendre à Woot et prenez-en un.

Cet accord, initialement disponible sur Amazon le mois dernier, est à nouveau à gagner via Woot, propriété d’Amazon. Ce message a été mis à jour en conséquence.