Vous en voulez un vélo électrique gratuit? Nous pensons connaître déjà votre réponse. Il est évident que personne ne renoncerait à un tel cadeau de bienvenue, surtout s’il était offert avec le nouveau bonus de mobilité devenu loi sur la base des articles sanctionnés par le décret de relance.

Beaucoup pensent que le remboursement il ne peut être limité qu’aux 500 euros promis par le ministère des transports en marge de la publication de la nouvelle plateforme. Mais nous savons qu’il est possible de se lever 1500 euros pour le processus de mise au rebut des véhicules polluants. Voici comment procéder.

Vélos gratuits: votre nouveau deux-roues est gratuit avec des amortisseurs de mobilité

Beaucoup se sont donné beaucoup de mal dans l’achat spontané de nouveaux vélos électriques et de moyens de transport écologiques alternatifs tels que les segways et les scooters électriques. Ils pourront obtenir le bon de 60% jusqu’à concurrence du seuil maximum recommandé de 500 euros en guise de remboursement de l’argent dépensé. Vous avez besoin d’un SPID (identité numérique gratuite) ainsi que de la facture boutique (locale ou en ligne en Italie ou à l’étranger). Et vous devrez également attendre la publication de la nouvelle application.

Mais ce que tout le monde ne sait peut-être pas, c’est qu’il existe un moyen plus simple d’obtenir un vélo à pédale. Tenez-vous en au démolition de voitures Euro 3 qui du 1er août au 31 décembre 2020 accorde un plafond maximum de 1500 euros à titre de remboursement. Une incitation qui fait partie du plan de 220 millions d’euros garanti par le gouvernement.

De cette manière, il est possible d’éliminer complètement les dépenses sans exclure la possibilité d’accéder au meilleurs vélos électriques que le marché peut offrir pendant cette période.

Avantages du passage à un vélo électrique

Le passage à un vélo à moteur électrique nécessite de nombreux avantages sur plusieurs fronts. Le premier est la facilité avec laquelle il est possible de s’extirper du trafic en s’exerçant également même s’il est soutenu par le support de la propulsion électrique. Il n’a pas besoin de grands espaces pour se garer et ne nécessite pas de manœuvres d’utilisation particulières. Il dispose des dispositifs de signalisation nécessaires et d’une autonomie moyenne et longue.

Outre l’aspect purement pratique, il y a évidemment aussi l’aspect économique. Les effets du droit de timbre détesté sont annulés ainsi que l’assurance, la révision du véhicule et tous les frais liés et liés à l’utilisation des véhicules privés.

Si vous n’avez vraiment pas l’intention de renoncer à l’utilisation de la voiture et que vous souhaitez également obtenir un avantage en termes de dépenses, nous vous recommandons d’accéder aux Bonus Auto 2020 qui incluent désormais également une aide à l’achat subventionnée pour les moteurs de classe Euro 6 dans les catégories essence, diesel, méthane et GPL.

En savoir plus sur le Bonus Mobilité grâce à notre vidéo