Binance est une plateforme d’échange, il faut dire qu’elle est l’une des plus populaires et l’une des plus utilisées au monde. Et c’est que vous pouvez y négocier avec presque toutes les crypto-monnaies les plus connues de l’univers cryptographique. De cette manière, nous allons vous apprendre comment ouvrir un compte dans Binance facilement et sans aucun problème.

Étapes pour ouvrir votre compte Binance

Tout d’abord, ouvrez votre navigateur préféré et accédez à la page officielle de Binance. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez entrer dans n’importe quelle langue, cette fois, nous vous montrerons les étapes de la page en espagnol. Une fois que vous êtes sur la page, vous devez cliquer sur «Créer un compte».

Une fois que vous avez cliqué sur « créer un compte », il vous amènera immédiatement à la fenêtre d’inscription. De même, il vous demandera de saisir un email et un mot de passe. De plus, il vous demandera la confirmation du mot de passe et que vous cochiez la case selon laquelle vous acceptez les termes et conditions.

Remplissez chacune des cases et vous serez dans l’autre étape

La prochaine étape consiste à confirmer votre inscription. Maintenant, ils vous enverront un e-mail afin qu’en cliquant sur un lien, vous puissiez faire vérifier et activer votre compte.

Ensuite, il vous suffit d’accéder à l’e-mail avec lequel vous avez enregistré votre utilisateur dans Binance, et de cliquer sur le lien qu’ils vous ont envoyé.

Une fois que vous avez ouvert le lien, il vous montrera le message que votre compte est vérifié. Vous devez cliquer sur la section « connexion ».

Maintenant, vous devez vous reconnecter. Assurez-vous de saisir tous les détails corrects et de relever le petit défi de sécurité sur la page Binance.

Une fois que vous avez saisi toutes les données, vous entrerez dans l’interface du marché Binance.

Vous pouvez désormais trader avec votre compte Binance

Si vous avez déjà effectué toutes ces étapes, félicitations! Vous avez déjà la possibilité d’acheter et de vendre les crypto-monnaies qui vous intéressent le plus et ainsi pouvoir échanger dans ce nouvel écosystème cryptographique.

Partage-le avec tes amis!