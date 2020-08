Des annonceurs en ligne aux campagnes politiques, il semble que tout le monde souhaite de nos jours une partie de vos données personnelles. Récupérer votre vie privée peut sembler une tâche impossible, mais il existe des outils qui peuvent y arriver. Le pack d’abonnement à vie Premium Mobile Privacy réunit deux des meilleurs, offrant un accès à vie pour seulement 49,99 $.

Évalué à 4,6 étoiles sur l’App Store, Hushed vous permet de configurer une deuxième ligne téléphonique privée pour les bons de commande, la réponse aux publicités, etc. Cela signifie que vous ne devriez pas recevoir d’appels automatisés sur votre numéro principal. De plus, les numéros Hushed sont entièrement fonctionnels – vous recevez 1 000 minutes ou 6 000 messages par an.

Pour la confidentialité en ligne, l’offre groupée comprend également Hola VPN Plus. Utilisé par plus de 10 millions de personnes, ce service vous aide à rester anonyme en ligne. Hola utilise un cryptage fort pour protéger vos données et vous pouvez vous connecter à des serveurs du monde entier pour contourner les restrictions locales.

L’accès à vie à ces applications vaut 867 $, mais vous pouvez obtenir l’offre combinée maintenant pour seulement 49,99 $.

Le forfait d’abonnement à vie Premium Mobile Privacy – 49,99 $

