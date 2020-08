La date officielle d’Amazon Prime Day aux États-Unis n’a pas eu lieu à son heure habituelle, mais les accords ont été reportés, pas carrément annulés, selon le détaillant en ligne.

Amazon Prime Day d’octobre est largement attendu, basé sur deux informations. Premièrement, lors d’un appel gagnant, Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon, a déclaré que Prime Day se produirait au quatrième trimestre de 2020. Deuxièmement, un e-mail adressé à des vendeurs tiers a fait allusion à octobre, diminuant alors que nous prévoyons le marathon des transactions.

Auparavant, on pensait que la date Amazon Prime Day se déroulait en septembre, plus tard que la période habituelle de juillet, de sorte que les offres continuent d’être repoussées.

Pourquoi Amazon Prime Day a-t-il été retardé?

Pourquoi reporter Prime Day 2020? Il est logique de retarder le début des offres Prime Day car les consommateurs sont confrontés à un centre-ville économique et n’auraient probablement pas été d’humeur pour une frénésie d’achat somptueuse en juillet (lorsque la date habituelle Amazon Prime Day se produit).

Pourquoi avoir encore Prime Day? Si les choses commencent à revenir à la normale, comme si les enfants retournent à l’école en toute sécurité, il y aura une demande refoulée pour acheter à nouveau peu de temps après. Cue: octobre.

De même, de nombreux fabricants ne sont peut-être pas prêts pour le moment, mais ils auront bientôt besoin de quelque chose comme Prime Day 2020 pour recommencer à gagner de l’argent. De nombreux produits sont stockés dans des entrepôts tandis que les produits essentiels sont prioritaires. Personne ne veut attendre le Black Friday 2020 pour revendre en vrac.

Même si la date Amazon Prime Day 2020 a vraiment lieu en octobre, nous avons beaucoup de questions: à quelle date ou à quelles dates cela se produira-t-il? Quelles ventes Prime Day sont attendues cette année? Devriez-vous acheter le Prime Day ou attendre le Black Friday?

Répondons à toutes ces questions pressantes en attendant les détails officiels d’Amazon Prime Day 2020 de la société.

La date officielle d’Amazon Prime Day serait en octobre, selon CNBC qui a vu un e-mail à des vendeurs tiers avec la date de substitution du 5 octobre. Malgré cela, Amazon est sorti et a déclaré qu’aucune date n’avait été annoncée.

Les offres Prime Day de l’année dernière ont duré 48 heures, il y avait donc deux jours complets de réductions, et nous nous attendons à quelque chose de similaire en 2020. Amazon a historiquement choisi un lundi pour commencer les offres et Prime Day se déroule généralement jusqu’au mardi.

Si octobre est bien le mois et qu’il commence un lundi (ce qui est le 5 octobre), cela laisse l’un des quatre choix pour le début de Prime Day 2020:

Lundi 5 octobre 2020Lundi 12 octobre 2020Lundi 19 octobre 2020Lundi 26 octobre 2020

Nous aurions initialement pensé que cela se serait produit le 13 juillet, ou peut-être la semaine précédente le 6 juillet, donc un retard de deux mois suggérerait le 5 octobre ou le 12 octobre. Amazon devra peut-être contourner la date de lancement de l’iPhone 12 d’Apple, qui est encore inconnu, mais susceptible de monopoliser les projecteurs.

Dès que nous aurons vent de la date du Prime Day 2020, nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page afin que vous puissiez préparer votre liste de souhaits Amazon.

Amazon Prime Day est-il reporté cette année?

Cela semble être le cas, bien que, dans le dossier, Amazon ait seulement déclaré que « Prime Day 2020 n’a pas été annoncé », selon une page de vente au détail Amazon.com. Nous vérifions cela tous les jours et mettrons à jour cette section lorsqu’Amazon fera une déclaration officielle.

Quand Amazon Prime Day a-t-il été reporté? Le passage de juillet à « au moins août » a été rapporté par . le 3 avril, puis le Wall Street Journal a attrapé une exclusivité en mai indiquant que septembre était la date confirmée du premier jour, la cause étant l’épidémie de coronavirus. Dans certaines parties du monde, Amazon a limité le nombre d’articles qu’elle expédie, donnant souvent la priorité aux produits essentiels.

Mais gardez à l’esprit qu’il n’est pas inhabituel de ne pas avoir de date Amazon Prime Day. La société n’annonce la date que quelques semaines avant le coup d’envoi, lorsqu’elle taquine une fraction de sa liste d’offres. Donc, même si c’était avant octobre, nous ne le saurions toujours pas aujourd’hui.

Il est également possible qu’Amazon puisse lancer Prime Day dans différentes régions, selon l’endroit où ils se trouvent dans la phase de réouverture. Et puis il y a des spéculations selon lesquelles Amazon pourrait complètement gratter Prime Day 2020.

Acheter sur Amazon Prime Day? Ou attendre le Black Friday?

Vous allez voir que beaucoup de prix sont les plus bas de tous les temps pendant Amazon Prime Day, mais il en sera de même pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday 2020. Quand devriez-vous acheter?

La réponse est très simple: Amazon Prime Day arrive plus tôt d’environ trois à quatre mois par rapport au Black Friday et au Cyber ​​Monday. Cela représente 90 à 120 jours supplémentaires pour profiter de tout ce que vous achetez, ce qui est un avantage appréciable. Pourquoi attendre si vous le voulez vraiment. Mais si vous pouvez vous retenir, les prix des technologies ont tendance à baisser encore plus à mesure qu’ils vieillissent.

Ce qui est drôle, c’est que parce que les deux événements d’achat en ligne sont une si grande victoire pour les consommateurs, Amazon (et dans une moindre mesure d’autres chaînes de vente au détail) nous a conditionnés à acheter des articles à gros prix deux fois par an: Prime Day et Black Friday / Cyber Lundi.

Liste des offres Prime Day 2020: qu’est-ce qui sera en vente?

La liste des offres Amazon Prime Day, bien qu’elle reste un mystère jusqu’à ce que les offres soient mises en ligne, suit assez souvent les mêmes tendances chaque année, nous pouvons donc supposer en toute sécurité à quoi nous attendre.

Le meilleur Prime Day 2020 offrira presque certainement des réductions importantes sur la propre technologie d’Amazon. Nous parlons des offres Kindle, des baisses de prix Echo et des réductions Fire TV.

Nous avons également vu Prime Day devenir connu pour ses offres incroyables sur les ordinateurs portables, peu importe ce qui vous intéresse. Cela comprend des Chromebooks bon marché, des ordinateurs portables Windows et quelques MacBook Apple. Maintenant, le dernier MacBook Pro est en vente, attendez-vous à ce qu’il aille vite.

Ensuite, il y a les incontournables de chaque événement majeur de magasinage en ligne: les téléviseurs 4K, les kits ADN et les sonnettes vidéo – attendez-vous à ce que tous ceux-ci soient également réduits. Cela ne fait pas de mal qu’Amazon possède Ring, une ligne de sonnettes vidéo qu’elle réduit fortement chaque année.

Comment acheter le Prime Day en 2020

1. Consultez nos prévisions d’offres et, éventuellement, notre liste d’offres Prime Day

Il y a aussi trop d’offres disponibles sur Prime Day. Ce n’est jamais un problème pour trouver des remises, c’est toujours une question de savoir quelles offres valent votre argent. C’est pourquoi nous avons toujours mis en place une liste organisée pendant le marathon de vente de 48 heures.

Nous avons passé du bon temps le Black Friday dernier à réfléchir à des moyens intelligents de faire des achats sur Amazon – ce sont toujours d’excellents trucs et astuces Prime Day.

2. Amazon Prime Day a toujours exigé d’être membre Prime, alors assurez-vous d’avoir un abonnement le Prime Day

Amazon a lancé Prime Day en 2015 comme un moyen intelligent d’augmenter son nombre d’abonnements Prime, et ce marathon d’achat en ligne – idéalement en face du Black Friday – a accompli exactement cela.

Vous devrez vous inscrire à Prime (vous pouvez obtenir un essai gratuit de 30 jours), qui comprend une livraison gratuite de deux jours et un accès Prime Video, entre autres petits avantages. Dans certaines villes, Amazon a déployé la livraison gratuite le jour même et le jour même sur certains articles.

3. Créez une liste de souhaits pour organiser ce que vous voulez, car il y aura beaucoup d’offres

Vous allez également vouloir créer une liste de souhaits à l’avance, qui vous permettra de trier ce que vous voulez et combien tout coûte. Cela vous donnera une longueur d’avance. Vous pourrez voir quelles offres ont chuté et lesquelles ne l’ont pas fait.

4. Trouvez les meilleures offres Prime Day 2020 avant qu’elles ne disparaissent

Les chiffres ne mentent pas. Les statistiques d’Amazon Prime Day de l’année dernière nous ont donné un aperçu de ce qui s’est vendu en grande quantité il y a près de 12 mois. C’est vraiment choquant.

Le détaillant a expédié 100 000 boîtes à lunch, 100 000 ordinateurs portables, 200 000 téléviseurs, 300 000 écouteurs, 350 000 produits de beauté de luxe, 400 000 produits pour animaux de compagnie, 650 000 produits d’entretien ménager et plus d’un million de jouets.

Nous trouvons souvent les meilleures offres à réaliser en quelques minutes, moment auquel Amazon déploie une liste d’attente pour ceux qui étaient juste derrière la courbe.

Les rivaux d’Amazon essaieront-ils de gâcher Prime Day?

Oui, presque certainement. Walmart, Best Buy, B&H Photo et d’autres détaillants américains ont, dans le passé, conclu des offres pendant ou autour du Prime Day, qui a lancé le Black Friday en juillet. Il y avait moins de fanfare pour ces offres, mais elles offraient toujours des rabais alléchants.

En fait, si vous vous aventurez sur Walmart, Target, eBay pendant Amazon Prime Day 2020, vous ne serez pas seul. Les recherches sur ces principaux concurrents ont grimpé de 225% lors du Prime Day l’année dernière par rapport aux jours précédents, selon MarketWatch.

Si nous voyons de bonnes offres dont le prix correspond à Amazon (ou, mieux encore, le bat), nous ne manquerons pas de les inclure dans notre liste d’offres Amazon Prime Day 2020.

Meilleures offres Amazon Prime Day de l’année dernière

Amazon Prime Day 2020 sera sans aucun doute différent des autres car la date passe à plus tard dans l’année. Mais nous pensons que bon nombre de ces accords refléteront ce que nous avons vu l’année dernière.

L’année dernière, les membres Prime ont acheté des produits tout au long de l’événement de 48 heures avec plus de 175 millions d’articles vendus. C’est plus qu’Amazon vendu le Black Friday et le Cyber ​​Monday combinés.

C’est pourquoi nous publions à nouveau certaines des meilleures offres de l’événement Prime Day de l’année dernière. Cela s’est produit à la mi-juillet, ce qui signifie que certains produits peuvent changer (par exemple, s’il y a eu une suite lancée depuis), mais les bas prix devraient correspondre à Prime Day 2020.

Haut-parleur intelligent Echo Dot (3e génération) 49,99 $ 22 $ ​​chez Amazon

Le Echo Dot de 3e génération était en vente pour seulement 22 $ pendant Prime Day. C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour le haut-parleur intelligent qui joue de la musique, répond aux questions, vérifie la météo, et plus encore avec la commande de votre voix.

Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa 39,99 $ 14,99 $ chez Amazon

Un best-seller de Prime Day, le Fire TV Stick était en vente pour seulement 14,99 $ lors de l’événement de vente de 48 heures. C’est une réduction de 25 $ et le prix le plus bas que nous ayons vu pour le lecteur de streaming doté d’une télécommande vocale Alexa.

Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa 49,99 $ 24,99 $ chez Amazon

Le populaire 4K Fire TV Stick était à 50% de réduction pendant Amazon Prime Day. Le lecteur de streaming comprend une télécommande vocale Alexa et vous permet de diffuser votre contenu préféré en résolution 4K avec HDR également.

Prise intelligente Amazon 24,99 $ 4,99 $ chez Amazon

Si vous possédez un appareil compatible Alexa, vous pouvez demander à Alexa de commander une Amazon Smart Plug pour seulement 4,99 $. La prise intelligente transforme n’importe quel appareil en appareil intelligent afin que vous puissiez utiliser votre voix pour contrôler l’appareil.

Sonnette vidéo compatible Wi-Fi Ring 99,99 $ 69,99 $ chez Amazon

Un best-seller chaque année, la Ring Video Doorbell était en vente au prix de 69,99 $ sur Amazon. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour la sonnette Wi-Fi qui vous envoie des alertes lorsqu’un mouvement est détecté.

Tablette Fire 7 pouces 49,99 $ 34,99 $ chez Amazon

La tablette Prime Day Fire la plus vendue était en vente au prix de 34,99 $. C’est une réduction de 15 $ pour la tablette de 7 pouces qui fonctionne avec Alexa et dispose de 8 Go de stockage.

Kindle Paperwhite 129,99 $ 89,99 $ chez Amazon

Le Kindle Paperwhite étanche a vu une réduction de prix de 40 $ Prime Day. C’est le meilleur prix que nous ayons vu le Paperwhite 2018 qui contient un impressionnant 8 Go de stockage.

Ring Video Doorbell Pro avec Echo Dot 298,99 $ 199 $ chez Amazon

Une offre groupée Prime Day populaire, vous pourriez économiser 50 $ sur la sonnette Ring Pro et recevoir un Echo Dot gratuit. Cela représente une économie totale de 100 $ pour les appareils compatibles Alexa.

Système de sécurité à domicile Ring Alarm 268,98 $ 144 $ chez Amazon

Le Ring Alarm a toujours été un best-seller pendant Prime Day et cette année, le système de sécurité à 8 pièces était en vente au prix de 144 $. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour le système de sécurité domestique qui alerte votre téléphone lorsque les portes ou les fenêtres s’ouvrent ou lorsqu’un mouvement est détecté.

Toshiba LF621U19 43 pouces 4K Ultra HD Smart Fire TV 330 $ 190 $ chez Amazon

Une fantastique offre Prime Day TV, Amazon avait le téléviseur Toshiba UHD 4K 43 pouces en vente pour 190 $. C’est un rabais de 140 $ pour le téléviseur intelligent doté de l’expérience Fire TV intégrée.

Aspirateur robot iRobot Roomba 690 374,99 $ 229,99 $ chez Amazon

Le populaire aspirateur robot vous permet d’utiliser l’application iRobot pour nettoyer vos sols où que vous soyez. Le iRobot Roomba était de 145 $ de réduction lors de l’événement de magasinage Prime Day.

Autocuiseur Instant Pot DUO60 6 Qt 99,95 $ 49,99 $ chez Amazon

L’Instant Pot DUO60 était à son prix le plus bas jamais vu pour Amazon Prime Day. La pression populaire combine sept appareils de cuisine en un et comprend plus de 1000 recettes et guides de l’application compatible.

Test ADN 23andMe 199 $ 99 $ chez Amazon

Les membres Prime ont économisé 50% sur le test ADN 23andMe populaire.C’est le meilleur prix que nous ayons vu pour le service d’ascendance qui comprend 85 rapports basés sur l’ADN sur les prédispositions de santé, le statut de porteur, le bien-être et les traits avec un seul test.

