Fastweb Mobile propose aux consommateurs de nouveaux tarifs téléphoniques car comme tous ses adversaires, elle vise à élargir sa clientèle en leur offrant un service avantageux à faible coût. Les nouveaux clients potentiels doivent savoir qu’il s’agit d’un opérateur téléphonique virtuel et qui repose sur l’infrastructure réseau de Tim.

Comme ses adversaires, Fastweb Mobile a décidé de proposer au marché des tarifs téléphoniques pour le mobile et d’autres pour le réseau fixe domestique. Ici, ils sont révélés ci-dessous.

Fastweb Mobile: voici le tarif téléphonique pour le mobile et pour le réseau fixe

Quant aux consommateurs qui en recherchent un tarif pour la ligne fixe à domicile, l’opérateur de téléphonie virtuelle propose une nouvelle offre à 25,95 euros par mois. Avec cette offre le modem est également inclus et il n’y a aucun type de contrainte. Les consommateurs intéressés peuvent l’activer directement en ligne rapidement et facilement en suivant toutes les instructions décrites.

Pour quel souci mobileAu lieu de cela, les consommateurs peuvent en profiter pour activer le tarif téléphonique de 8,95 euros par mois jusqu’à vingt-cinq août. Les nouveaux clients potentiels pourraient bénéficier de: appels illimités pour tous les numéros fixes et mobiles nationaux, e 50 Go de connexion mobile pour surfer sur le net à la vitesse maximale de la connexion 4G. Dans ce cas également, il n’y a pas de type de contrainte et elle peut toujours être activée en ligne en suivant les instructions rapidement et intuitivement. De plus, il n’y a aucun type de coût.