Pour beaucoup, 2020 a été une année impossible et ils ne peuvent pas attendre que les mois passent plus vite. Cependant, il reste 5 mois qui seront nécessaires pour préparer nos emplois, nos entreprises et nos marques pour une 2021 qui sera pleine de défis plus grands que ceux vécus lors de la pandémie.

Pour chaque changement social, il y a un ajustement du comportement des consommateurs. Cette année a été celle des plus grands changements au cours des 100 dernières années, au-delà de la supposition que tout dépendra de la question de savoir si nous allons ou non au bureau.

Du commerce électronique à l’omnicommerce

L’un des plus grands défis commerciaux a été de convertir le modèle de revenus pour inclure le commerce électronique dans le portefeuille de solutions. Des entreprises comme Liverpool ont fait du bon travail en déplaçant leurs revenus et leurs chaînes d’approvisionnement vers le monde numérique, il en va de même avec Target, une chaîne nord-américaine présentée comme l’un des gagnants de la pandémie. Cependant, le vrai défi est de sortir de la pandémie, ces entreprises – bien que réussies – ne peuvent pas dépendre totalement du commerce électronique. En d’autres termes, il ne s’agit pas de pure player, des entreprises comme Liverpool dépendent – en tant que groupe – dans une large mesure des revenus locatifs de leurs centres commerciaux. Autrement dit, le retour à la normalité est indispensable pour récupérer des revenus, pour montrer un bouton, la librairie Gandhi a tout simplement fini par fermer sa boutique la plus réputée, pourtant elle avait obtenu un succès considérable dans son offre e-commerce.

Le défi sera l’omnicommerce, c’est-à-dire la résolution des problèmes des consommateurs sur plusieurs plates-formes. La livraison du matériel par coursier mais le retour via Rappi. Il ne s’agit pas seulement de connecter l’espace physique à l’espace virtuel. C’est bien plus que cela, la traduction des besoins des consommateurs dans les chaînes d’approvisionnement. Un restaurant qui peut vendre des kits DYI à des expériences avec un chef tout en servant sur place. Les ressources des entreprises seront sollicitées plus qu’on ne l’imaginait. Heureusement, cela créera de nouveaux emplois car peu importe le niveau d’automatisation dont nous disposons, nous devrons faire le dernier kilomètre avec une seule personne.

Omnicommerce comme solution de croissance

Les entreprises devront admettre que le consommateur s’est habitué à certaines commodités qui vont au-delà de la livraison à domicile. La responsabilité de l’assainissement est un exemple clair, aujourd’hui l’acheteur attend un endroit sûr avec beaucoup d’espace mais avec un service de première ligne. Pensons à un restaurant à Paris, historiquement, ces espaces étaient remplis d’un mur à l’autre et les tables étaient par conception petites. On s’attend maintenant à ce qu’il reçoive la nourriture avec de l’espace et dans un environnement sans bruit. Les implications sont énormes.

Le terme omnicommerce n’est pas nouveau, mais sa signification historique semble limitée du point de vue de la pandémie, il y a quelques années, on parlait d’une approche de vente au détail intégrée «tous canaux» qui cherchait à offrir des expériences cohérentes, fluides et personnalisées avec des paiements sécurisés et sans frictions. L’idée de l’omnicommerce était centrée sur l’utilisation de paiements centralisés ou numérisés. Désormais, l’omnicommerce doit aller plus loin, il s’agit de l’intégration de la supply chain avec les besoins du consommateur. C’est le quoi, où, quand et pourquoi de la relation client-détaillant.

Omnicommerce comme plaque tournante du service client

Les implications proviendront de la demande de produits et du service avant l’arrivée, c’est-à-dire de la commande de la nourriture, du produit ou du service avant l’arrivée à l’établissement. Les conséquences logistiques seront importantes pour votre entreprise, qui doit devenir une marque «contextuelle», c’est-à-dire consciente des besoins du consommateur avant qu’il ne les ait. Pour Starbucks; Par exemple, cela impliquerait que le café soit commandé avant de quitter la maison et livré à la voiture en fonction de l’itinéraire du consommateur. Cela impliquerait également que le café doit arriver chaud au bureau en même temps que le consommateur. Ces options semblent agressives pour la logistique actuelle, prenons Target par exemple, la société propose un service de livraison par abonnement qui garantit la livraison des produits à la voiture en moins de 2 minutes.

Cela ouvre la porte à de nouveaux services de détaillants dans lesquels les consommateurs seront prêts à payer un abonnement pour éviter de se rendre en magasin. La même chose est vraie pour les restaurants. C’est similaire à Amazon Prime, car dans la plupart des cas, le consommateur n’est pas monolithique et même s’il a un abonnement, il pourra en maintenir un autre avec plus de marques. De la même manière que cela se produit avec le streaming, Netflix n’est pas exclusif à une grande partie des consommateurs qui ont trouvé de la valeur à avoir Hulu, Apple TV ou Amazon Video.

Les conséquences doivent être prises en compte à partir des business plans de fin 2020, l’investissement dans les systèmes et le personnel est essentiel. Les entreprises qui font de l’omnicommerce détiendront une part importante du marché.

