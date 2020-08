Samsung a enfin annoncé ses téléphones Galaxy Note 20, marquant la dernière entrée de sa série phare S-Pen. Les téléphones sont également assez solides sur le papier, avec des chipsets phares (au moins aux États-Unis), beaucoup de stockage interne, des écrans OLED et des configurations de triple caméra arrière.

Vous aimez l’idée de ces téléphones surdimensionnés, mais vous ne voulez pas dépenser une tonne d’argent? Peut-être voulez-vous simplement savoir s’il existe des alternatives similaires? Nous avons rassemblé les meilleures alternatives Samsung Galaxy Note 20 sur le marché mondial.

1. LG V60

L’une des meilleures alternatives au Galaxy Note 20 aux États-Unis doit être le LG V60. Vous disposez du processeur Snapdragon 865, de la connectivité 5G, d’une batterie de 5 000 mAh et de 128 Go ou 256 Go de stockage. Ce dernier peut être augmenté via un emplacement pour carte microSD, ce qui ne peut être dit pour le vanilla Note 20.

Parmi les autres caractéristiques remarquables, citons la résistance à l’eau / à la poussière IP68, le chargement sans fil et, oui, un port casque. Vous pouvez certainement faire bien pire pour 800 $, ce qui le rend 200 $ moins cher que la note de base 20 hors contrat.

Notre verdict: Test du LG V60 – Le meilleur effort de LG depuis des années vaut le coup d’œil

Ce n’est pas parfait cependant, car le téléphone ne dispose pas d’un téléobjectif (avec un combo ultra-large 64MP + 13MP à la place) et d’un écran à taux de rafraîchissement élevé. Ce sont deux fonctionnalités que vous attendez généralement d’un produit phare en 2020, mais c’est toujours un rival Note 20 dans notre livre.

2. Série Samsung Galaxy Note 10

Maintenant que la gamme Galaxy Note 20 de Samsung est sortie, vous voudrez peut-être garder un œil sur les offres de la famille Galaxy Note 10 si vous recherchez un produit phare moins cher avec un S-Pen. Les deux téléphones disposent de panneaux OLED 60Hz, de SoC Snapdragon 855 ou Exynos 9825, d’une caméra selfie 10MP et de configurations de caméra arrière flexibles.

Examen à long terme: Samsung Galaxy Note 10 Plus un an plus tard: vaut-il toujours la peine d’acheter?

En disant cela, vous devriez opter pour le Note 10 Plus sur le Note 10 si vous pouvez vous permettre un petit supplément. Le vanilla Note 10 manque un emplacement pour carte microSD, une grosse batterie (3500mAh contre 4300mAh dans le Plus), une charge plus rapide et une résolution d’écran (FHD + contre QHD +).

949, 99 $

Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus

949, 99 $

3. Samsung Galaxy Note 10 Lite

Que faire si vous voulez une expérience Note mais que vous n’avez pas tout à fait le budget pour un téléphone phare? C’est là que le Note 10 Lite entre en jeu, ce qui en fait l’une des alternatives les plus convaincantes du Galaxy Note 20.

La note plus abordable de Samsung fait quelques compromis par rapport à la famille phare Note 10 et Note 20, comme le processeur Exynos 9810 de l’ère 2018, l’absence de charge sans fil et aucune classification IP significative. Cependant, le téléphone offre une configuration flexible de caméra arrière triple 12MP (principale, téléobjectif 2x, ultra-large), une caméra selfie de 32MP et une batterie de 4500 mAh plus grande que la Note 9, la Note 10 et la Note 20.

Il est également intéressant de noter que vous obtenez toujours le S-Pen bien sûr, tandis qu’un port de 3,5 mm fait également son apparition. Donc, si vous aimez l’idée d’une note, mais que vous ne voulez pas vous séparer de la prise casque, c’est quelque chose que vous voudrez peut-être examiner.

Ce n’est pas le seul téléphone doté d’un stylet plus abordable, car les modèles Moto G Stylus et LG Stylo sont encore plus bas que le Note 10 Lite.

4. OnePlus 8 Pro

Auparavant, la série Galaxy Note était le smartphone ultime pour les utilisateurs expérimentés. C’est certainement toujours le cas à bien des égards, mais le OnePlus 8 Pro est également un concurrent majeur pour la couronne.

La variante Pro a beaucoup en commun avec les produits phares de Samsung 2020, tels que le silicium Snapdragon phare, un taux de rafraîchissement de 120 Hz (avec une résolution QHD + également), une classification IP68 et une charge sans fil de 30 W.

Ce que nous avons pensé: Examen du OnePlus 8 Pro – Ce que le OnePlus 7T Pro aurait dû être

Le produit phare de OnePlus propose également une configuration de caméra arrière quadruple, avec une caméra principale IMX689 48MP, une caméra ultra-large 48MP, un téléobjectif 8MP 3x et une caméra à filtre couleur 5MP qui est à peu près un gadget. Ceux qui recherchent un téléphone puissant avec une version astucieuse d’Android peuvent faire bien pire que cela.

5. Série Samsung Galaxy S20

La série S20 constitue également une alternative fantastique au duo Galaxy Note 20 si vous ne vous souciez pas du S Pen. Il existe de nombreuses fonctionnalités partagées entre les deux familles, telles que One UI, les conceptions IP68, la charge sans fil et les écrans OLED 120 Hz (à l’exception du vanilla Note 20).

Notre avis: Test du Samsung Galaxy S20 Ultra – Trop de bonnes choses

Le Galaxy S20 standard de Samsung est sans doute un meilleur achat que le Note 20 de base également, en raison de la prise en charge de 120 Hz susmentionnée. Il contient également un écran QHD + et une extension microSD, qui sont tous deux absents de la note vanille.

Le Galaxy S20 Ultra pourrait être celui qu’il vous faut si l’argent n’est pas une option et que vous voulez une expérience de pointe. La variante Ultra est équipée d’une batterie de 5000 mAh (plus grande que la Note 20 Ultra), d’un appareil photo principal de 108 MP et d’un zoom périscope 4x.

6. Apple iPhone 11 Pro Max

Oui, nous sommes un site Web axé sur Android, mais les iPhones d’Apple sont parmi les smartphones les plus populaires et la série iPhone 11 était vraiment géniale. L’iPhone 11 Pro Max est peut-être l’alternative Galaxy Note 20 la plus appropriée dans l’écurie d’Apple, offrant un écran tout aussi grand, une batterie longue durée, une résistance à l’eau et une charge sans fil.

Notre avis: Avis iPhone 11 Pro Max – Une évidence, si vous aimez iOS

L’iPhone 11 Pro Max a peut-être presque un an, mais il fournit toujours un puissant processeur A13 pour assurer une expérience rapide. Le téléphone d’Apple contient également quelques autres astuces, comme une configuration flexible de triple caméra arrière (12MP principal, 12MP 2x téléobjectif et 12MP ultra-large), Face ID et l’écosystème de services de l’entreprise. Et l’engagement de l’entreprise de Cupertino envers les mises à jour signifie qu’elle recevra les derniers logiciels des années à venir.

Il manque quelques fonctionnalités notables ici, telles que la 5G, un taux de rafraîchissement élevé comme le Note 20 Ultra et un scanner d’empreintes digitales. Il commence également à 1099 $ pour l’option 64 Go, tandis que le Note 20 5G de base coûte 100 $ moins cher mais double le stockage.

Si vous voulez un téléphone avec un grand écran et que vous êtes curieux de connaître la plate-forme d’Apple, c’est celui à vérifier.

C’est tout pour notre aperçu des meilleures alternatives Galaxy Note 20! Y a-t-il d’autres téléphones que vous recommanderiez comme rivaux des nouveaux produits phares de Samsung? Faites le nous savoir dans les commentaires!