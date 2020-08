Le smartphone OnePlus Nord il n’est présenté que depuis quelques jours et vient de recevoir un deuxième mise à jour sur le canal stable qui améliore sa stabilité.

Actuellement, le smartphone est basé sur la version 10.5.3 d’OxygenOS, mise à jour caractérisée cependant par un changelog assez concis. Découvrons tous les détails ensemble.

OnePlus Nord a déjà reçu une deuxième mise à jour

En une seule journée, le nouveau smartphone a été épuisé sur Amazon, malgré quelques problèmes techniques au début. Actuellement, les unités disponibles en stock sont en fait inférieures à celles initialement estimées et la société de Jeff Bezos commencera les expéditions avec beaucoup de retard.

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de connaître le nouveau smartphone, sachez que nous sommes confrontés à un appareil de dernière génération à un prix presque ridicule. Monter un affichage à partir de 6,44 pouces en résolution 1080 × 2400, un processeur Qualcomm Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne non extensible. Quant au compartiment caméra, il monte à l’arrière 4 capteurs respectivement de 48 + 8 + 2 + 5 mégapixels et à l’avant un capteur de 32 mégapixels.

Côté connectivité, le Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ne manque pas, le Bluetooth 5.1 avec A2DP / LE / aptX, USB Type-C 2.0 et également NFC intégré. Il dispose d’une batterie de 4 115 mAh et d’un système d’exploitation Android 10 OxygenOS 10.5. Actuellement, il peut être trouvé au prix de 399 euros mais, comme mentionné précédemment, la plate-forme de commerce électronique d’Amazon a moins de pièces que prévu, il ne reste donc plus qu’à attendre un nouvel approvisionnement. En attendant, vous pouvez jeter un œil à tous les détails sur le site officiel du géant.