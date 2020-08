OnePlus Nord vs iPhone SE: Lequel devriez-vous acheter?

L’iPhone SE a été acclamé par la critique plus tôt cette année, mais tout le monde n’est pas tombé amoureux du téléphone économique d’Apple. Pourtant, alors que certains remettaient en question son design vieilli et quelques choix de matériel déconcertants, l’iPhone SE a livré des performances fulgurantes et l’excellence de l’appareil photo, bouleversant le statu quo du marché des téléphones de milieu de gamme.

Dans une étrange tournure du destin pour une marque qui était l’original «Flagship Killer», OnePlus, premier téléphone économique en près de cinq ans – OnePlus Nord – va dans la direction opposée, privilégiant l’esthétique moderne et la polyvalence générale par rapport à la puissance brute.

Ces deux appareils ne pourraient pas être plus différents, mais les prix sont tous deux inférieurs à 500 USD. Ils sont également parfaits pour les acheteurs qui souhaitent une expérience premium sans le coût supérieur.

Mais quel téléphone vous convient le mieux? Découvrez-le dans cette confrontation OnePlus Nord contre iPhone SE.

Notre verdict: Test du OnePlus Nord

OnePlus Nord vs iPhone SE: Spécifications

Écran OnePlus NordiPhone SE (2020) 6,44 pouces Fluid AMOLED

2 400 x 1 080

Format d’image 20: 9

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Capteur d’empreintes digitales intégré

Verre Corning Gorilla 5

Retina HD 4,7 pouces

1 334 x 750

Touch ID via le bouton d’accueil Processeur Qualcomm Snapdragon 765G

Adreno 620A13 BionicRAM8GB / 12GB LPDDR4X3GB RAM Stockage128GB / 256GB UFS 2.164GB / 128GB / 256GBCaméras Arrière:

– 48MP principal (f / 1,75, 0,8 µm)

– 8MP ultra-large (f / 2,25, 119 degrés)

– Profondeur 5MP (f / 2.4)

– Macro 2MP (f / 2.4)

De face:

– 32MP principal (f / 2,45, 0,8 µm)

– 8MP ultra-large (f / 2,45, 105 degrés)

Arrière:

Capteur 12MP avec ouverture f / 1.8

De face:

Capteur 7MPBatterie4,115mAh

Charge de chaîne 30T (5V / 6A)

Pas de charge sans fil 1821 mAh

Charge rapide 18W

Chargement sans fil QiNote IP Aucun IP67 LogicielOxygenOS 10.5

Android 10iOS 13CouleursGray Onyx

Blue MarbleBlack, White, Product Red Dimensions et poids 158,3 x 73,3 x 8,2 mm

184 g 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

148 g

Conception et affichage

Vous seriez pardonné de penser que ces téléphones sont de différentes époques compte tenu de leurs conceptions. Commençons par l’iPhone. Il est basé sur le châssis sandwich en verre de l’iPhone 8 avec du verre à l’avant et à l’arrière. Ceci est entouré d’un cadre métallique. Il y a un bouton d’alimentation sur la droite, des boutons de volume et un curseur d’alerte sur la gauche, ainsi que quelques grands cadres à l’avant au-dessus et en dessous de l’écran (nous en reparlerons plus tard). Vous trouverez un lecteur d’empreintes digitales capacitif – ou Touch ID, comme l’appelle Apple – sous l’écran, servant également de bouton d’accueil.

Le Nord a un design beaucoup plus actuel que l’iPhone SE.

Comparativement, le Nord présente un design beaucoup plus sophistiqué, mais avec des matériaux moins chers. Il est toujours en verre des deux côtés mais un rail en plastique peint entoure l’appareil. Le Nord a une disposition de boutons similaire mais avec le curseur d’alerte (une rareté dans l’espace Android plus large) sur le côté droit cette fois. Les lunettes autour de l’écran sont beaucoup plus petites que l’iPhone SE grâce à l’inclusion d’une caméra perforée. OnePlus a également intégré un scanner d’empreintes digitales optique intégré qui semble plus avancé sur le papier, mais j’ai trouvé que le Touch ID de l’iPhone SE était plus rapide et plus fiable que le lecteur OnePlus.

Le Nord arbore un dos en verre plus rond et plus ergonomique que l’iPhone SE. Cependant, étant donné que le téléphone d’Apple est beaucoup plus petit, il sera un peu plus facile entre les mains de la plupart des gens. La construction plus légère de l’iPhone SE aide également à cet égard, le SE pesant 148 g par rapport au plus gros 184 g du Nord. L’iPhone SE dispose également d’une résistance à l’eau IP67. Malheureusement, le OnePlus Nord n’est fourni avec aucun type de classification officielle de résistance à l’eau ou à la poussière.

Les haut-parleurs des deux smartphones sont assez différents. Le Nord dispose d’une seule unité de déclenchement par le bas à côté de son port USB-C. À l’inverse, l’iPhone SE associe son haut-parleur inférieur à un écouteur amplifié pour un effet stéréo décent. Malgré sa taille, l’iPhone SE offre un son plus clair et plus riche. Malheureusement, aucun des deux téléphones n’a de prise casque. Ce n’est pas une énorme surprise, mais c’est toujours dommage étant donné que de nombreux téléphones de cette gamme de prix disposent d’un port de 3,5 mm.

L’affichage est encore un autre domaine où ces téléphones divergent. L’iPhone SE dispose d’un très petit écran LCD de 4,7 pouces qui atteint un maximum de résolution de 1334 x 750. D’autre part, le Nord dispose d’un panneau OLED de 6,44 pouces qui offre une clarté de 1080p et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Je ne l’endurcirai pas, alors que le panneau de l’iPhone SE semble avoir un meilleur contrôle de la qualité, l’affichage du Nord est infiniment meilleur.

Performances, autonomie de la batterie et logiciel

Alors que le OnePlus Nord offre des performances solides pour sa gamme de prix, l’iPhone SE vole la vedette en termes de puissance brute. Son processeur A13 Bionic personnalisé écrase le Qualcomm Snapdragon 765G du Nord en termes de performances de pointe, même si vous choisissez le modèle avec une énorme RAM de 12 Go.

Cela dit, le Nord se sent plus rapide grâce à son affichage à 90 Hz et à toutes les animations fluides d’OxygenOS – le skin Android personnalisé de OnePlus. De même, alors que l’iPhone SE peut techniquement surpasser même un produit phare Android de 1000 $ + en termes de performances de pointe, le OnePlus Nord excelle en termes de performances soutenues. Consultez le lien ci-dessous pour en savoir plus.

Lire la suite: Testé: le OnePlus Nord bat le 7T Pro avec des performances soutenues

Les choses se compliquent en comparant le logiciel des deux téléphones, car pour toutes les similitudes entre Android et iOS, ce sont toujours des bêtes très différentes. Les gens vont avoir leurs préférences et je ne cherche pas ici à convertir des fans inconditionnels de l’une ou l’autre des plates-formes.

Heureusement, la vision de OnePlus sur Android et l’expérience iOS-on-a-budget de l’iPhone SE sont toutes deux assez fantastiques. OxygenOS est un skin riche en fonctionnalités et permet de nombreuses personnalisations pour adapter le téléphone à vos désirs et besoins individuels. iOS, quant à lui, tire pleinement parti de l’écosystème d’Apple avec la prise en charge des applications géniales et des fonctionnalités de continuité avec d’autres produits Apple. Il fait également un excellent usage du matériel sur mesure à l’intérieur de l’iPhone SE. Un bon exemple de cela est des résultats HDR étonnants lors de la capture vidéo.

Il convient également de rappeler qu’Apple fait un bien meilleur travail en mettant à niveau ses téléphones vers la dernière version iOS plusieurs années après la sortie d’un appareil. OnePlus est l’un des meilleurs OEM Android pour le support logiciel à long terme, mais il n’a garanti que deux ans de mises à jour.

Le Nord piétine l’iPhone SE sur la durée de vie de la batterie.

Le OnePlus Nord a cependant battu l’iPhone SE en termes de durée de vie de la batterie. Le premier a plus du double de la capacité de la batterie et presque le double de la puissance de charge. Cela se traduit également par des performances réelles. L’iPhone SE aurait du mal à me faire passer 90% d’une journée, tandis que le Nord me ferait confortablement passer une journée complète avec la même utilisation. Cet écart dans l’endurance de la batterie n’a été exacerbé que lors des jeux.

L’iPhone SE a cependant un avantage de batterie: vous pouvez le charger sans fil. OnePlus a récemment lancé son premier téléphone avec chargement sans fil, le OnePlus 8 Pro, mais cette fonctionnalité ne s’est pas répercutée sur son milieu de terrain.

OnePlus Nord vs iPhone SE: appareil photo

Nous avons effectué une fusillade complète entre ces deux-là et nous avons remis le vote à vous, nos lecteurs. Bien qu’il n’ait qu’une seule caméra arrière par rapport à la triple caméra du Nord, les résultats du sondage sont tombés massivement en faveur de l’iPhone SE.

Je ne vais pas non plus contester ce résultat: l’iPhone SE prend facilement la couronne en matière de performances de l’appareil photo. Il est plus cohérent, expose mieux les hautes lumières et capture les détails des ombres beaucoup plus efficacement que le Nord.

Voici quelques exemples de chacun des appareils. Comme vous pouvez le voir, le Nord aime introduire la réduction du bruit. Les images en basse lumière deviennent plus floues lorsque le téléphone veut écraser tout le bruit.

L’iPhone SE capture des couleurs plus naturelles qui sont évidentes dans quelques photos avec de l’herbe et des fleurs. Les photos avec le ciel montrent vraiment cette différence de caractéristiques de couleur.

Cela dit, le Nord est livré avec plus de focales des deux côtés, ce qui permet une plus grande polyvalence que l’iPhone SE. Si vous souhaitez prendre des photos ultra-larges ou macro, vous devrez choisir le OnePlus Nord. Son application appareil photo est également livrée avec plus de modes tels que le mode Nightscape et Pro, tandis que l’application appareil photo iPhone est une affaire plus simple. Le pendule bascule dans l’autre sens pour la vidéo. Les iPhones ont acquis la réputation de capturer une qualité vidéo incroyable et la combinaison de capture 4K 60fps de l’iPhone SE, d’une excellente stabilisation et du HDR efface le sol avec le OnePlus Nord.

Comment les prix se comparent-ils?

Le OnePlus Nord sera vendu en Inde, en Europe et au Royaume-Uni. Voici un aperçu des prix des trois versions du téléphone:

OnePlus Nord avec 6 Go de RAM + 64 Go de stockage: 24 999 roupies (Inde exclusive)OnePlus Nord avec 8 Go de RAM + 128 Go de stockage: 379 £ / 399 € / 27999 roupiesOnePlus Nord avec 12 Go de RAM + 256 Go de stockage: 469 £ / 499 € / 29999 roupies

Pendant ce temps, l’iPhone SE 2020 est disponible en trois modèles, tous disponibles en Inde, en Europe et au Royaume-Uni:

iPhone SE avec 3 Go de RAM + 64 Go de stockage: 419 £ / 499 € / 42500 roupiesiPhone SE avec 3 Go de RAM + 128 Go de stockage: 469 £ / 549 € / 47.800 roupiesiPhone SE avec 3 Go de RAM + 256 Go de stockage: 569 £ / 669 € / 58300 roupies

Bien sûr, l’iPhone SE est également disponible aux États-Unis à partir de 399 $. Malheureusement, OnePlus a confirmé que le OnePlus Nord ne serait pas disponible aux États-Unis.

OnePlus Nord vs iPhone SE: Lequel devriez-vous acheter?

En fin de compte, quel appareil répond le mieux à vos besoins dépend de ce que vous voulez retirer de votre téléphone.

L’iPhone SE contient un sacré coup de poing dans les enjeux de performances, une excellente caméra arrière et avant pour son prix, et recevra des années de support logiciel. Vous ne pouvez pas vraiment vous disputer avec un téléphone qui contient la même puce de niveau phare que l’iPhone 11 Pro et qui coûte moins de la moitié du prix. C’est aussi l’un des rares smartphones compacts hautes performances que nous ayons en 2020. Si vous aimez les petits téléphones, c’est sans doute le meilleur qui soit.

Cependant, pour ceux qui recherchent une expérience plus complète, le OnePlus Nord pourrait bien être le meilleur achat. Vous obtenez un écran bien supérieur, un ensemble d’appareils photo plus polyvalent, une autonomie de batterie plus longue et des logiciels plus riches en fonctionnalités. C’est aussi un peu moins cher aussi!

Le choix final entre le OnePlus Nord et l’iPhone SE dépend de vous! Faites-nous savoir quel téléphone vous allez acheter dans le sondage ci-dessous.

