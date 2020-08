OnePlus aimerait beaucoup vous rappeler qu’une nouvelle version de sa propre version d’OxygenOS sur Android arrive très bientôt, avec de nouvelles fonctionnalités et des images présentées sur diverses plateformes de médias sociaux au cours du week-end.

Comme le rapporte 9to5Google, OnePlus est à la traîne d’un « changement majeur de l’interface utilisateur », d’un mode sombre amélioré et de l’arrivée d’une fonctionnalité d’affichage permanent, qui a été l’une des mises à niveau les plus attendues pour OxygenOS.

Bien que les taquineries que OnePlus a abandonnées ne nous donnent pas beaucoup d’informations réelles, les images ci-jointes contiennent quelques indices sur la façon dont ces modifications de l’interface utilisateur vont apparaître à l’écran.

Dans un tweet, le fondateur et PDG de OnePlus, Pete Lau, suggère que le nouveau look sera «frais» – et l’animation qu’il a incluse dans le tweet pourrait indiquer un mode à une main amélioré à l’instar du Samsung Android One Look de l’interface utilisateur.

Cela ne nous dérange pas si vous voulez être frais avec nous. # OxygenOS11 pic.twitter.com/WP9SzLM1oNA 7 août 2020

Certains de ces premiers aperçus sont susceptibles de concerner HydrogenOS, la version d’Android que OnePlus fabrique pour le marché chinois. Cependant, OxygenOS aura l’air très similaire, même s’il arrive un peu plus tard.

OnePlus devrait dévoiler une toute nouvelle version d’HydrogenOS, intégrant la technologie Android 11, demain (10 août). Le même jour, la version finale pour les développeurs d’OxygenOS 11 devrait également être publiée.

Avec Android 11 qui devrait être diffusé très prochainement, il est possible que OnePlus obtienne d’abord sa propre version du logiciel. OnePlus travaille en étroite collaboration avec Google pour prendre en charge les versions bêta d’Android 11.

Beaucoup plus devrait être révélé demain, et avec iOS 14 qui devrait également être officiellement déployé à un moment donné dans les prochains mois, ce sera une période chargée pour les mises à jour logicielles sur les systèmes d’exploitation mobiles Apple et Google.