Le colosse Oppo a enfin officialisé l’arrivée de son A92s en Chine et se prête désormais à l’introduction de la gamme moyenne également Marchés européens, qui sera cependant appelé avec un nom différent.

Selon la certification reçue à la Forum mondial de certification, OPPO est sur le point de lancer un appareil appelé Reno4 Z 5G en Europe qui pourrait être les A92. Découvrons les détails ensemble.

Oppo s’apprête également à lancer le modèle A92 en Europe sous un autre nom

L’appareil en question l’appareil correspond au modèle CPH2065, qui est le même que les OPPO A92 lancés en Chine. Ce dernier prend également en charge la connectivité 5G, bien que pour Reno4 Z 5G les bandes qu’il prendra en charge n’ont pas encore été spécifiées. Pour le moment, le moment de la sortie de l’appareil en Europe n’est pas connu et même s’il débarquera sur le marché italien.

En attendant, je vous rappelle que l’Oppo A92s est un smartphone Dual SIM avec le logiciel Android 10 de 2020, qui monte une caméra quadruple de 48 + 8 + 2 + 2 MP avec flash et une façade double 16 + 2 MP et offre un écran avec cran à partir de 6,57 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 points (FHD +).

Il fournit un batterie d’une capacité de 3890 mAh, a une mémoire de 6 Go de RAM + 128 Go extensible avec microSD et dispose d’un Processeur MediaTek MT6873V Dimensity 800. On retrouve également Bluetooth 5.0, Wi-Fi, haut-parleur, lecteur MP3 et lecteur d’empreintes digitales latéral. Bien qu’il soit classé comme un smartphone de milieu de gamme, il possède presque toutes les fonctionnalités pour rivaliser avec un haut de gamme. Nous devons juste attendre un peu plus longtemps pour en savoir plus.