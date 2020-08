OPPO a annoncé une alliance avec América Móvil pour lancent leurs smartphones en Amérique latine. Avec cela, les utilisateurs peuvent acheter les terminaux du fabricant chinois via Telcel et Claro dans les pays où la marque est présente.

Selon le communiqué de presse, le premier modèle à atterrir serait le Find X2 Neo, un Reno3 Pro réputé pour sa distribution hors de Chine. Les séries Find et A d’OPPO, ainsi que les appareils IoT feront partie de l’offre pour la région.

Ce n’est pas la première fois que le constructeur tente sa chance en Amérique latine. Plus tôt cette année, il a annoncé son arrivée au Mexique avec l’A9 2020, un smartphone de milieu de gamme avec un écran de 6,5 pouces et des spécifications décentes à un prix attractif. OPPO essaie de percer dans un domaine dont Xiaomi a profité ces dernières années avec son Redmi Note.

OPPO s’appuiera sur América Móvil pour son déploiement en Amérique latine

L’accord avec América Móvil est bénéfique pour le fabricant chinois compte tenu de la couverture et de l’importance de l’entreprise de Carlos Slim. Alen Wu, président des ventes mondiales chez OPPO, a déclaré que «cette coopération stratégique permettra aux consommateurs locaux d’avoir une expérience de communication de meilleure qualité».

Pour sa part, Marcos Linares, directeur adjoint du marketing chez Telcel, a révélé que « América Móvil est un leader technologique, la collaboration avec OPPO permettra à tous nos utilisateurs d’accéder à des produits et services innovants et modernes, qui leur feront profiter de la meilleure expérience » .

L’alliance avec América Móvil sera le fer de lance d’un plan de deux ans dans lequel cherchera des accords avec d’autres opérateurs d’Amérique latine et d’autres régions du monde. Pour les utilisateurs, cela signifie que nous verrons plus de téléphones avec de bonnes spécifications à des prix compétitifs.

Xiaomi aura un nouveau concurrent dans la région

Photo: David Ortiz | Hypertextuel

Après l’arrivée de Xiaomi, le milieu et le bas de gamme sont dominés par le constructeur chinois en Amérique latine. La réponse tardive de Samsung, associée à la mauvaise stratégie de prix de Motorola, a poussé les utilisateurs à cesser de regarder ces marques comme une alternative à l’achat d’un téléphone avec de bonnes spécifications.

Il Trouver X2 Neo d’OPPO comprend un écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. L’appareil photo principal est de 48 MP accompagné d’un téléobjectif et d’un grand angle, une disposition similaire proposée par la plupart des fabricants.

Tout ce qui précède est alimenté par une batterie de 4025 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 30 W. Le Find X2 Neo est compatible avec les réseaux 5G et fonctionne sous Android 10 avec la couche de personnalisation d’OPPO. En Europe, il est au prix de 699 euros, nous nous attendons donc à ce qu’il reste en ligne et ne dépasse pas 20 000 pesos au Mexique.

L’article OPPO arrivera au Mexique et en Amérique latine par la main de Telcel et Claro a été publié dans Hipertextual.