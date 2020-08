Les principaux fabricants de smartphones sont constamment engagés dans la conception d’appareils innovants et révolutionnaires capables de surprendre les utilisateurs en leur offrant toujours de nouvelles fonctions et une meilleure qualité. Pour démontrer cette tendance, ils compensent les différents brevets divulgués en ligne qui montrent périodiquement plus que des appareils intéressants. Ce qui a récemment émergé d’un brevet déposé par Oppo, par exemple, montre un nouveau smartphone très particulier car il est équipé de Technologie Li-Fi.

Oppo travaille sur un nouveau smartphone équipé de la technologie Li-Fi: c’est ce qui ressort du brevet!

Le brevet récemment déposé par Oppo et découvert par LetsGoDigital s’avère plus qu’intéressant en raison d’une particularité qui pourrait introduire une nouveauté révolutionnaire pour le moins.

Vingt-quatre images et une brève description montrent un smartphone plus qu’innovant dans lequel le Wi-Fi est remplacé par le Li-Fi: une technologie jamais utilisée auparavant pour les smartphones qui permet de transmettre des données à 100 Mbps via des lumières LED. Le brevet, en effet, met en évidence le photodétecteur, c’est-à-dire un capteur externe dont la fonction serait de capturer des photons pour les convertir en énergie. Il faut dire que la vitesse garantie n’est pas le seul avantage offert par la technologie Li-Fi car elle ajoute également la possibilité de réduire la consommation.

Il est toujours conseillé de préciser que l’appareil en question ne peut pas être créé car Oppo peut ne pas avoir l’intention de continuer à travailler sur ce qui a été breveté. Cependant, l’idée démontre la volonté de l’entreprise d’introduire des innovations significatives qui pourraient faire place à une nouvelle tendance.