Les nouveaux brevets d’Oppo révèlent que l’entreprise travaille sur un téléphone doté de la technologie Li-Fi. Cette technologie utilise la lumière pour transmettre et recevoir des données plutôt que des ondes radio utilisées par le Wi-Fi. Il n’y a cependant aucune garantie que ce sera un téléphone commercial.

Le Wi-Fi est la norme sur les smartphones depuis plus d’une décennie maintenant, intervenant là où une utilisation élevée des données et une connexion plus stable sont nécessaires par rapport à la 3G et à la 4G. Cependant, il semble qu’Oppo envisage une norme encore plus rapide grâce à ses derniers dépôts de brevets.

LetsGoDigital a découvert un brevet publié en Chine qui détaille la conception d’un téléphone Oppo avec une connectivité Li-Fi. Plus précisément, nous voyons un minuscule capteur placé en haut du téléphone et / ou à l’arrière pour faciliter la fonctionnalité Li-Fi. Consultez l’image ci-dessous pour une meilleure idée du design.

Le Li-Fi est une forme de connectivité qui utilise la lumière visible pour transmettre et recevoir des données par opposition au Wi-Fi, qui utilise des ondes radio pour ce faire. Un site Web officiel Li-Fi note que les ampoules LED existantes peuvent être équipées de Li-Fi via une puce électronique, ces lumières clignotant rapidement afin de transmettre des données à un appareil cible. La lumière émettrice scintille si rapidement qu’elle semble être allumée tout le temps. Bien que la lumière doive rester allumée pour envoyer des données via Li-Fi, elle peut être atténuée pour apparaître hors de l’œil humain.

Alors, comment ce système fonctionnerait-il alors sur un smartphone? Eh bien, le point de vente a également découvert un brevet Oppo déposé auprès de l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) qui détaille le fonctionnement du Li-Fi sur son appareil. Plus précisément, le brevet note que la lumière émettrice enverra un signal Li-Fi au téléphone, les capteurs rectangulaires susmentionnés capturant cette lumière comme vous vous en doutez.

Un problème est la lumière ambiante, mais le brevet Oppo décrit un «composant d’isolation» dans le capteur de l’appareil récepteur qui filtre toute la lumière ambiante à l’exception de la fréquence Li-Fi prédéfinie. En outre, le dépôt de brevet note que la fréquence souhaitée est définie lorsque les dispositifs d’émission et de réception effectuent pour la première fois une «poignée de main», de sorte que les autres appareils ne peuvent pas lire les transmissions de données.

Li-Fi vs Wi-Fi

Le Wi-Fi et le Li-Fi peuvent coexister étant donné que l’un utilise des ondes radio tandis que l’autre utilise la lumière. Mais il y a quelques avantages à utiliser Li-Fi par rapport à la connectivité Wi-Fi traditionnelle, la vitesse étant l’un des avantages vantés. Les fournisseurs de Li-Fi commerciaux vantent des vitesses allant jusqu’à 250 Mbps, mais d’autres tests ont également fourni des vitesses de 8 Gbps à 10 Gbps.

Un autre avantage majeur est le manque de congestion, car il ne souffre pas autant d’un spectre limité que le Wi-Fi et ne souffre pas d’interférences électromagnétiques. Le Li-Fi peut également être plus polyvalent grâce à l’utilisation de l’éclairage LED existant, permettant son utilisation dans des zones où le Wi-Fi n’est pas autorisé ou encouragé. La nouvelle norme offrirait également une meilleure sécurité car la lumière ne peut pas pénétrer les murs. Mais ce fait nous amène à quelques inconvénients.

Vous ne pouvez pas bénéficier d’une couverture Li-Fi complète dans votre maison via un seul appareil de transmission, comme c’est le cas avec le Wi-Fi, car il ne peut effectivement pas pénétrer les murs. La norme de connectivité a également une portée plus courte que le Wi-Fi, même sans la présence de murs, plafonnée à 10 mètres (33 pieds). Pendant ce temps, le Wi-Fi 2,4 Ghz typique a une portée de 30 à 46 mètres (100 à 151 pieds). Le Wi-Fi est donc toujours plus adapté aux centres commerciaux et aux immenses bureaux décloisonnés.

Il n’y a aucune garantie que ces brevets Oppo aboutiront à un produit disponible dans le commerce. De plus, nous avons vu de nouvelles normes Wi-Fi résoudre certains problèmes tels que la congestion et la vitesse. Pourtant, c’est plutôt cool de voir les fabricants explorer une nouvelle technologie radicale comme celle-ci.

