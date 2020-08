Clay Magouyrk, vétéran d’Oracle de six ans, est le nouveau vice-président exécutif en charge d’Oracle Cloud Infrastructure, basé à Seattle, sous la direction du cofondateur Larry Ellison, président exécutif et directeur de la technologie. (Photo de Marc Fiorito / Gamma Nine Photography, via Oracle.)

Oracle n’a pas été la première grande entreprise de technologie à proposer une infrastructure de cloud computing publique, ni la deuxième, ni la troisième. Lorsque Oracle Cloud Infrastructure a été lancé en 2016, dans le but de concurrencer Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud, il a pratiquement redéfini le concept de produit minimalement viable, ou MVP, avec une seule région cloud et une poignée de services cloud.

«Nous étions vraiment minimes», se souvient le cadre d’Oracle Clay Magouyrk. «Je ne pense pas que nous étions viables à l’époque, mais nous avions un député… et nous avons continué à travailler.»

Magouyrk, qui était là au début, a été nommé le nouveau vice-président exécutif en charge d’Oracle Cloud Infrastructure, basé à Seattle, à la tête d’une équipe de milliers de personnes dans le monde. Son prédécesseur, Don Johnson, a assumé un nouveau rôle qui témoigne des ambitions plus larges de la société de bases de données de longue date dans le cloud.

Quatre ans après le lancement d’Oracle Cloud Infrastructure, dit Magouyrk, beaucoup de choses ont changé. Oracle a annoncé sa 25e région cloud la semaine dernière et prévoit d’en ajouter onze autres d’ici la même période l’année prochaine. La société a fait tourner les têtes lorsqu’elle a annoncé la société de visioconférence à croissance rapide Zoom en tant que client cloud en avril. (Cela a également attiré l’attention d’Amazon Web Services, qui a rapidement remarqué qu’il servait toujours la majorité des charges de travail de cloud public de Zoom.)

Dans un rapport récent, les analystes du cabinet de recherche Gartner ont déclaré que les entreprises devraient considérer Oracle comme une «option viable» lors de l’évaluation des fournisseurs de cloud public.

Les données de Synergy Research Group montrent qu’Amazon représente un tiers des dépenses mondiales de 30 milliards de dollars dans le cloud au deuxième trimestre, avec Oracle à un chiffre. (Graphique du groupe de recherche Synergy)

La société Redwood Shores, en Californie, est toujours un petit acteur du cloud, avec une part de marché à un chiffre, et elle continue de rattraper son retard sur divers fronts. Ce même rapport Gartner, par exemple, a également averti qu’Oracle Cloud Infrastructure dispose d’un «écosystème très limité de logiciels de gestion tiers».

Mais le démarrage tardif d’Oracle dans l’infrastructure cloud a apporté un avantage qui devient de plus en plus apparent, affirme Magouyrk. Alors qu’Amazon Web Services s’adressait à l’origine aux startups et aux petites équipes, avant de s’étendre pour servir les grandes entreprises, Oracle Cloud Infrastructure a été conçu plus tard, lorsque le potentiel plus large du cloud était clair.

«Quand vous savez que c’est là où vous allez», dit-il, «vous construisez les choses différemment.»

Un exemple récent: le lancement de «Oracle Dedicated Region Cloud @ Customer», qui rend tous les services cloud d’Oracle disponibles en tant que région cloud entièrement gérée dans les centres de données de ses clients. Larry Ellison, président exécutif d’Oracle, CTO et co-fondateur, a décrit l’initiative comme «une première dans l’industrie du cloud».

Bien que de telles proclamations d’Ellison soient courantes, même certains des critiques de la société ont qualifié cette décision de surprenante et unique.

Magouyrk, qui a rejoint Oracle il y a six ans en provenance d’Amazon pour aider à créer et à lancer Oracle Cloud Infrastructure, a dirigé l’équipe qui a développé Dedicated Region Cloud @ Customer. Aujourd’hui, le cadre de 33 ans assume un rôle plus important en tant que cadre en charge d’Oracle Cloud Infrastructure, sous la responsabilité d’Ellison.

Don Johnson, ancien vice-président exécutif d’Oracle Cloud Infrastructure, restera dans l’entreprise, se concentrant sur les initiatives cloud au-delà de l’OCI. (Photo de fichier . / Todd Bishop)

Magouyrk succède à Johnson, le premier leader d’Oracle Cloud Infrastructure, dont les récentes initiatives incluent un partenariat avec Microsoft, un rival de longue date d’Oracle. Johnson a déclaré dans un e-mail du 30 juin à son équipe qu’il resterait chez Oracle, faisant rapport à Ellison et se concentrant sur la mission cloud plus large de l’entreprise.

«Cela a été le plan final pendant longtemps», a écrit Johnson dans la note de service. «Clay a été la première personne que j’ai embauchée ici chez Oracle, nous avons construit OCI ensemble et l’avons conduit en tandem depuis le début. Alors qu’il entrait dans un rôle de leadership de plus en plus large, dirigeant à la fois la technologie et l’entreprise, il était clair que Clay était la bonne personne pour diriger OCI vers l’avenir. «

En expliquant son nouveau rôle, Johnson a signalé les plus grandes ambitions d’Oracle.

«La position d’Oracle dans le paysage du cloud, de manière simpliste, est que nous proposons un mariage de la meilleure infrastructure cloud et de la plateforme de données de premier plan, ainsi que des applications cloud les plus répandues. Personne d’autre ne le fait, ou de manière réaliste, ne peut le faire comme nous le pouvons. La pleine réalisation de cette vision est qu’Oracle fournit la plate-forme cloud la plus complète sur laquelle s’appuyer et exploiter l’ensemble de votre entreprise – une plate-forme commerciale, une plate-forme d’infrastructure, une plate-forme de données, une plate-forme de développement.

Johnson a déclaré qu’Oracle Cloud Infrastructure a le potentiel de devenir «une entreprise énorme, une plate-forme omniprésente sur laquelle les clients du monde entier vont s’appuyer et utiliser pour exploiter leurs entreprises».

La société est loin de là pour le moment, avec une part de marché qui est dérisoire par rapport à Amazon, Microsoft et Google, qui contrôlent ensemble 60% du marché, selon Synergy Research.

Gartner estime la part de marché d’Oracle Cloud Infrastructure à 3%, prévoyant que sa part de marché pourrait au moins doubler d’ici 2025.

Mais Oracle ne parvient pas à mesurer la croissance future, déclare l’investisseur providentiel de la région de Seattle, Charles Fitzgerald, qui surveille de près l’industrie du cloud et surveille de près les dépenses en capital, ou CapEx, qui financent la construction du principal cloud. plates-formes. Ses calculs montrent une baisse de 20% des dépenses d’investissement annuelles d’Oracle au cours des deux dernières années.

Les dépenses annuelles d’Oracle dans le cloud, avec la permission de Charles Fitzgerald, initialement publié dans son article, Follow the CAPEX: Clown Watch

« CAPEX ne ment pas », a déclaré Fitzgerald par e-mail cette semaine. «Le CAPEX d’Oracle est en baisse en termes absolus et relatifs depuis 2017. Quelle que soit la tournure marketing, ils tombent de plus en plus derrière les vrais nuages ​​à très grande échelle.»

Dans une interview, Magouyrk a qualifié les dépenses d’investissement de «mauvaise conversation à avoir». Les clients, a-t-il dit, veulent savoir qu’un fournisseur a les régions et la capacité de répondre à leurs besoins.

« Zoom ne se soucie pas de combien de CapEx j’ai dépensé, ce qui importait à Zoom, c’est qu’ils aient pu se présenter, et j’ai pu leur donner la capacité dont ils avaient besoin dans toutes les régions dont ils avaient besoin », a déclaré Magouyrk. «Dans mon esprit, si vous me posez des questions sur les CapEx, vous avez raté le point du cloud. Mon travail consiste à fournir un service afin que vous n’ayez pas à vous soucier des dépenses en CapEx. »

Oracle Cloud Infrastructure est basé au centre-ville de Seattle, l’un des nombreux grands centres d’ingénierie cloud qui ont contribué à donner à la région le surnom de «Cloud City». Google Cloud a ouvert un nouvel avant-poste d’ingénierie l’année dernière à la périphérie du siège d’Amazon. Microsoft Azure est basé sur le lac Washington à Redmond.

Magouyrk (prononcé ma-gwork) est né au Japon alors que son père servait dans l’US Air Force, et a vécu dans des États comme le Maryland et l’Alabama avant de se retrouver à Memphis pour ses années de lycée et d’université.

Il a commencé à écrire des logiciels quand il était enfant, suivant les traces de son père, développeur de logiciels. Il est diplômé de l’Université de Memphis avec un diplôme en génie électrique et a déménagé à Seattle en 2008 pour un poste chez Amazon, y restant six ans avant de rejoindre Oracle.

«Ce que j’aime dans la programmation, c’est que la barrière à l’entrée est très basse», a déclaré Magouyrk. «Si vous pouvez vous permettre un ordinateur de quelques centaines de dollars, vous disposez désormais du même niveau d’outils que les personnes les plus avancées du monde. Ce n’est pas vrai pour beaucoup de sciences. Ce n’est pas vrai pour beaucoup d’ingénierie. »

«La seule chose qui vous retient», dit-il, «c’est ce qu’il y a dans votre cerveau et à quel point vous êtes prêt à travailler.»

Ce principe s’applique également à son nouveau rôle, a-t-il déclaré, et aux ambitions d’Oracle dans le cloud.