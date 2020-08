Sur Internet, et avec la technologie en général, nous tenons beaucoup pour acquis. Nous gérons les smartphones et les applications mobiles avec un tel naturel que l’on oublie que derrière il y a un cadre ou un réseau d’actions, de décisions et de technologies qui permettre à tout de fonctionner aussi simple que d’appuyer sur quelques boutons, physiques ou virtuels.

Paraphrasant une scène de The Matrix Reloaded (2003), maintenant que le quatrième volet de la saga approche, le conseiller Hamann dit à Neo quelque chose comme «personne ne se soucie de la façon dont ça marche tant que ça marche». Dans cette scène, il se réfère aux machines qui rendent la vie possible dans un pays dévasté.

Mais il en va de même pour de nombreuses applications que nous utilisons au quotidien. Est ce qui se passe avec Télégramme, une application de messagerie qui ajoute de temps en temps une nouvelle fonction devenir beaucoup plus. Et parmi ses nombreuses surprises, il sert de boutique en ligne où vous pouvez stocker vos fichiers de toutes sortes, illimité.

La question est de savoir comment proposer une application gratuite espace illimité et où sont enregistrés vos fichiers Telegram?

Une boutique en ligne sans limites

Beaucoup se demandent sur Internet s’ils peuvent utiliser Telegram comme stockage cloud pour partager des fichiers sur leur site Web ou pour enregistrer leurs vidéos. En espagnol, le stockage cloud est ce que nous connaissons tous par stockage en ligne. La sauvegarde de vos choses dans le cloud est une chose que presque tout le monde fait. Quelque chose qui a popularisé Dropbox et que de nos jours vous pouvez faire avec une multitude de services tels que Google Drive, iCloud, MEGA ou Photos chez Amazon.

Ce que nous appelions auparavant les serveurs, nous l’appelons maintenant le cloud et il est utilisé pour enregistrer des fichiers, synchroniser vos données entre les appareils et bien plus encore. Précisément, le fonctionnement de Telegram est depuis votre propre cloud, pour que vos conversations, contacts et fichiers soient toujours à jour vous vous connectez depuis un PC, un Mac, un smartphone Android ou un iPad, pour donner plusieurs exemples.

Donc, tout ce que vous générez ou téléchargez Telegram sera sur leurs serveurs afin que vous ayez accès à partir de n’importe quelle version de Telegram que vous utilisez.

Si vous êtes préoccupé par ce qui est fait avec ces données ou fichiers, nous pouvons consulter la politique de confidentialité de Telegram. Respect à stockage de données (qui comprend des fichiers de toutes sortes), son explication commence par dire que «si vous vous êtes inscrit à Telegram depuis le Royaume-Uni ou depuis l’Espace économique européen, vos données sont stockées dans des centres de données de Pays Bas». Cela ne dit rien sur le reste du monde, donc si vous vivez en Espagne, vos fichiers se trouvent aux Pays-Bas.

Dans les questions fréquemment posées de Telegram, nous trouvons une autre réponse à cette question. À l’origine, Telegram a commencé en Saint-Pétersbourg, Russie. Ses créateurs sont les frères Nikolai et Pável Dúrov, qui, entre autres réalisations professionnelles, a fondé le réseau social VK, le plus populaire en Russie.

Cependant, la pression constante de leur gouvernement les a forcés à s’exiler. À eux et à leur équipe de développeurs, qui vivent dans des endroits comme Berlin, Londres ou Singapour. Quant à la localisation de leurs serveurs dans le reste du monde, ils ne disent rien de plus. Simplement qu’ils sont indépendants mais qu’ils sont connectés formant un seul nuage.

Le texte de la politique de confidentialité de Telegram continue de dire que centres de données Ils proviennent de tiers, qui louent des espaces à Telegram. Cependant, il souligne que les serveurs et les réseaux y appartiennent à Telegram. Et continuez avec « nous ne partageons pas vos données personnelles avec les centres de données ».

Et au cas où vous ne feriez pas confiance, ils expliquent que « toutes les données sont stockés fortement cryptés afin que les ingénieurs Telegram locaux ou les intrus physiques ne peut pas avoir accès« À vos fichiers.

Dans une autre section, il nous avertit également que Telegram « n’utilise pas vos données à des fins publicitaires ou à d’autres fins commerciales ». Et, même s’ils le voulaient, la nature de Telegram compliquerait la tâche lors de l’utilisation chiffrement de bout en bout.

Pourquoi gratuit et sans limites?

Maintenant que nous savons que Telegram stocke vos données cryptées sur des serveurs, vous vous demandez peut-être pourquoi il offre espace libre illimité.

Laissant de côté les complots, les spéculations et autres soupçons, la réalité est que les frères Dúrov ont fait beaucoup d’argent avec leur réseau social VK au point que Pavel Dúrov est considéré comme le Zuckerberg russe.

Ainsi, Telegram est financé par des dons et, aussi en partie, par l’argent des frères Dúrov. Dans une interview il y a quelques années, Pável a souligné que les valeurs de Telegram sont: un cryptage plus sécurisé, être logiciel gratuit et ne poursuivez pas le profit.

Crunch technologique

Qui sait si Telegram proposera des services de paiement à l’avenir. Pour le moment, c’est un projet de logiciel libre, comme tant d’autres déjà connus de tous. Par curiosité, c’est interdit en Russie, bien que beaucoup de ses utilisateurs continuent de l’utiliser à partir de là. Il a également subi la censure de pays tels que Iran, Pakistan, Inde, Chine, Bahreïn ou Indonésie.

En résumé, pour le moment vous pouvez utiliser Telegram comme boutique en ligne, prendre des précautions que vous pouvez prendre avec n’importe quel autre service comme celui-là. Le bon sens nous prévient déjà que ce n’est pas la même chose d’avoir vos fichiers sur votre appareil que sur un serveur à des kilomètres. Cela a ses avantages, mais aussi ses inconvénients en termes de sécurité et de confidentialité. Il appartient à chacun de prendre une décision ou une autre.

L’article Où se trouve la boutique en ligne où Telegram stocke vos conversations, photos et autres fichiers? Il a été publié dans Explica.co.