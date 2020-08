À partir de l’année prochaine, il y aura des changements concernant le paiements sans contact. Plus précisément, à partir de 2021, il sera possible d’effectuer des paiements par carte de crédit ou de débit jusqu’à un montant de 50 euros sans avoir besoin de saisir le code PIN.

Paiements sans contact jusqu’à 50 euros: c’est ce qui va changer à partir de l’année prochaine

le Gouvernement italien tente de lutter contre la fraude fiscale et de réduire au maximum l’utilisation des espèces. Comme pour les paiements sans numéraire par carte de crédit ou de débit, le code PIN est actuellement requis jusqu’à un coût de 25 euros. À partir de l’année prochaine, cependant, les choses changeront légèrement.

De 1 janvier 2021en effet, les paiements sans contact par carte seront accélérés grâce à un nouveau système appelé Carte sans contact. Plus précisément, il sera possible de réaliser paiements sans contact jusqu’à 50 euros sans avoir à insérer de broche. Les différents circuits tels que Visa, Mastercard et Bancomat ont en effet relevé le seuil de ces paiements sans broches. Tout cela est évidemment lié à la nécessité d’accélérer encore plus ces paiements numériques.

L’Italie rejoint donc progressivement le reste des pays européens qui adoptent ce type de paiement depuis un certain temps. Les avantages des paiements sans contact, notamment sans épinglettes, en fait, sont également nombreux pour l’économie de notre pays. De cette manière, en effet, en plus d’accélérer les paiements, il sera également possible d’éviter le blanchiment d’argent et il sera possible de relever lentement l’économie générale de l’Italie. Nous vous rappelons, en effet, que le gouvernement italien a déjà mis en œuvre certaines mesures pour réduire les paiements en espèces. En effet, à partir du 1er juillet 2020, la limite des paiements en espèces a été réduite à 2000 euros.