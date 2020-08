Il est prévu que dans le catalogue Pandora via WhatsApp, il y ait des charmes et des bracelets aux bijoux en général

Chaque magasin de la chaîne aura un chat différent, au lieu d’un numéro unifié pour tous les consommateurs

L’idée de ce projet est de donner à tous les clients la possibilité de recevoir une attention plus personnalisée

L’objectif fondamental du commerce électronique est de rendre l’expérience d’achat des utilisateurs encore plus facile. Au lieu de se rendre dans un magasin physique, les gens peuvent désormais consulter un catalogue chez eux, payer à partir d’une application et recevoir leurs produits ou services sans quitter leur fauteuil. Cette possibilité est extrêmement attractive pour les consommateurs. Mais, comme le montre cette alliance entre Pandora et WhatsApp, elle séduit également de plus en plus de marques.

A travers un communiqué, la marque de bijoux a annoncé qu’elle commencerait à proposer la vente de ses produits via l’application de messagerie. L’option est disponible à partir d’aujourd’hui. La seule chose que les personnes intéressées par cette nouvelle modalité devraient faire est de se rendre sur la page officielle de Pandora pour trouver le magasin le plus proche. De là, ils peuvent commencer à discuter sur WhatsApp avec l’endroit en question pour demander des informations et passer des commandes.

On s’attend à ce que les consultants spécialisés de la marque fournissent aux clients un catalogue avec tous les produits disponibles chez eux. Ensuite, via la même application WhatsApp, les gens peuvent créer un panier, entrer leur adresse et entrer leurs informations de paiement. Dès que la transaction est terminée, les gens peuvent s’attendre à ce que leur commande arrive directement à leur porte dans un délai de 24 à 48 heures.

Alors que Pandora se développe, WhatsApp est le gagnant

Il faut mentionner que cette entreprise de bijoux et accessoires n’est pas la seule à avoir décidé de créer un système similaire pour vendre ses produits. Burger King a également commencé à permettre aux clients de Mexico (CDMX) de commander directement à partir de WhatsApp. La même fondatrice de Zara a également déclaré qu’elle commencerait à servir les clients via l’application de messagerie. Des chaînes telles que Sanborns et Sears ont également rejoint cette nouvelle tendance.

Cela vaut la peine de reprendre le cas de Pandora. Il est logique que la marque de bijoux entre dans ce modèle de vente. N’oubliez pas que votre industrie est probablement l’un des obstacles les plus à surmonter pour se remettre de la pandémie. Entrer dans un canal massif tel que WhatsApp aidera certainement à rendre ce chemin un peu plus facile. Si vos produits sont plus faciles à acheter, les consommateurs seront plus incités à renoncer à une partie de leurs revenus.

Mais le plus important n’est pas les avantages pour Pandora, mais pour WhatsApp. Avec ces types d’alliances, la plate-forme Facebook devient un véritable géant de l’environnement du commerce électronique. Il ne serait pas totalement inattendu s’il pouvait concurrencer directement Amazon ou Mercado Libre à court terme. De plus en plus d’entreprises reconnaissent le potentiel de ces types de ventes. Et les modèles plus traditionnels pourraient être gravement menacés.

Avantages concurrentiels de la vente à partir d’une application de messagerie

Ce n’est pas seulement dans le commerce électronique que WhatsApp devient un véritable marché au sein de l’industrie. Il faut rappeler qu’au début de 2020, Coppel a annoncé une alliance avec l’application pour proposer des prêts directement via ce service de messagerie. Il a également été révélé qu’il vend des pensions et des assurances en Inde. De plus, il est en voie de consolidation en tant qu’allié des petites entreprises, en partie grâce à la pandémie.

Pourquoi tant d’entreprises recherchent-elles si favorablement WhatsApp? Selon Zendesk, les applications de messagerie permettent un nouveau niveau de confidentialité dans les transactions avec les consommateurs, les déplaçant vers un canal beaucoup plus intime. Selon 3dcart, il permet un niveau de support client vraiment inégalé, même pas sur d’autres canaux de type numérique. Et Messenger People souligne que cela aide à créer une expérience plus satisfaisante.

